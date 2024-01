NHL Trade Grade: Ducks Land Cutter Gauthier e Jamie Drysdale vão para Flyers

Escrito por Corey Bronman, Sheena Goldman e Eric Duhacek

Os Anaheim Ducks ganham: Cortador dianteiro Gauthier

Os Philadelphia Flyers recebem: Defensor Jimmy Drysdale, escolha de segundo turno em 2025

Corey Bronman: O principal subcontexto deste acordo é que Gauthier indicou que não queria assinar com os Flyers meses atrás. Os World Juniors tiveram um ponto de viragem onde ficou claro que uma troca poderia ser necessária depois que eles não pudessem enfrentá-lo.

Gauthier é um dos principais candidatos que poderia ser um avançado. Ele é um meio-campista de 1,80m que sabe patinar, é extremamente habilidoso e tem um chute de alto calibre. Houve um debate por alguns anos sobre se Gauthier era um pivô ou um ala na NHL devido a pequenas preocupações sobre seu senso de hóquei. Ele foi o melhor colocado dos EUA no mais recente Campeonato Mundial Júnior e um dos melhores jogadores gerais do torneio. Em Anaheim, ele provavelmente jogará como ala ao lado de alguém como Leo Karlsson ou Mason McTavish. Isso dá ao Anaheim um grupo letal de atacantes jovens para construir enquanto tentam emergir do processo de reconstrução.

Anaheim também teve um certo dilema com seus jovens defensores. Pavel Mentyukov parecia excelente quando adolescente na NHL. Ele competiria com Jimmy Drysdale na reta final pelo tempo de jogo de poder. O mesmo se aplica aos futuros candidatos Olin Zellweger e Tristan Luhnow. Drysdale é muito melhor do que os dois últimos, mas todos têm uma mentalidade legítima de ataque e não há muito tempo para jogar o poder. Anaheim agiu a partir de uma posição de força nesse sentido. Eles têm que descobrir como será sua linha azul para o futuro e, no Draft da NHL de 2024, com forte defesa, eles poderiam optar por uma defesa com sua primeira escolha, porque o grupo atual não parece o núcleo de um candidato. Idealmente, eles adicionariam um grande defensor de mão dupla.

Gauthier é um grande jogador, mas Drysdale não é uma perspectiva muito inferior (especialmente se Gauthier for um ala de longa data, e coincidentemente em seu comunicado de imprensa Anaheim o anunciou como ala esquerdo), ele se machucou muito com apenas 18 NHL jogos disputados desde a temporada de 2022. No auge de seu jogo, ele parecia a melhor dupla defensiva da NHL devido à sua patinação de elite combinada com sua forte habilidade de mover o disco, apesar de não ser tão grande. Quando ele está tão saudável como tem estado nas últimas semanas, ele parece um defensor que come minutos. É fácil esquecer como ele era bonito quando adolescente, há alguns anos, na organização Ducks.

Os Ducks são o melhor jogador dos dois atualmente, mas dadas as circunstâncias, Drysdale ainda é uma peça muito boa de longo prazo para um time dos Flyers que carece de um jovem outfielder de seu calibre. Ele estava, por exemplo, à frente do defensor Cam York no time por muito tempo. Ele só precisa se manter saudável

Linha de pato: a-

Nota das publicações: B-

Sheena Goldman: É fácil ver isso como uma perda para os Flyers – afinal, eles estão perdendo seu melhor jogador no acordo. E o recente hype mundial dos juniores também não ajuda agora, já que está muito fresco na mente de todos o quão grande Gaultier é. A administração provavelmente imaginou a escolha nº 5 de 2022 como a pedra angular do processo de reconstrução. Mas isso não pode estar fora de questão se o jogador não quiser assinar lá. A segunda coisa é bem conhecida e está muito claro que, se for formada, a Filadélfia perderá muita influência. Portanto, não é o ideal do início ao fim para eles.

O lado bom é que a gestão não sai com nada daqui. Claro, eles foram os perdedores na negociação, mas poderia ter sido pior – eles poderiam tê-lo perdido por nada quando seus direitos de recrutamento expirassem, ou teriam sido retirados imediatamente e não foi isso que aconteceu aqui. Uma escolha de segunda rodada é valiosa para uma equipe em reconstrução como os Flyers, assim como Drysdale.

Drysdale ainda não floresceu no nível da NHL, e as lesões têm muito a ver com isso. Mas ainda há um potencial inexplorado aqui para o jovem de 21 anos – alguém que pode se tornar um dos quatro melhores defensores. Se ele conseguir se manter saudável, não seria uma surpresa vê-lo complementar os elementos defensivos de seu jogo que precisam ser melhorados sob o comando de John Tortorella e Brad Shaw. Enquanto isso, ele pode trazer um pouco da força que os Flyers precisam agora. O jogo de poder da Filadélfia tem sido um desastre nesta temporada, então não custa nada trazer alguém que possa atuar como zagueiro na unidade principal e talvez adicionar uma faísca.

Jimmy Drysdale ainda não floresceu no nível da NHL com Anaheim. (Sean M. Havey/Getty Images)

Mesmo com alguns pontos positivos para os Flyers aqui, os Ducks são os vencedores nesta negociação. Houve algumas dúvidas sobre se Trevor Zegras poderia ser isso o O cara de Anaheim, que está mais focado no grupo de frente ao seu redor. Junto com Zegras, Troy Terry e Mason McTavish, esta equipe adicionou Leo Carlsson e Gauthier ao grupo no ano passado. Há uma infinidade de jovens talentos ainda na frente que podem ajudar os Ducks a voltar à forma de impacto em breve e permanecer lá por muito tempo.

Dado o que eles têm em andamento – incluindo Pavel Mentyukov, que está jogando no nível da NHL nesta temporada, Olin Zellweger e Tristan Luneau – a administração pode se dar ao luxo de transferir Drysdale. Pat Verbeek aproveitou uma área onde tinha talento excedente para complementar ainda mais o grupo de ataque. Portanto, a defesa pode agora ser menos inspiradora em Anaheim sem ele num futuro próximo, com os olhos postos no panorama geral que este comércio ajuda a apoiar. É uma jogada corajosa, mas é um treinador no lugar de Verbeek Ele deveria Balançando para. Uma reconstrução depende de talentos que façam a diferença, e isso traz um jogador com muito potencial para se tornar um.

Linha de pato: a

Nota das publicações: B

Eric Duhacek: Então, isso é um grande sucesso de bilheteria, do tipo que você não vê com frequência na NHL. Dois jovens jogadores, com chance de se tornarem estrelas do campeonato, foram trocados um pelo outro. Mas houve rumores, na comunidade GM na semana passada, de que os Flyers poderiam ter dificuldade em contratar Gauthier, mesmo que eles tivessem detido seus direitos por um longo tempo antes de perdê-lo como agente livre. Mas o GM Daniel Briere é tudo menos ousado, e esta é uma jogada ousada, pois ele enfrenta um problema potencial antes que este se torne um.

Da perspectiva de Anaheim, o acordo faz muito sentido. Organizacionalmente, a organização foi dominada por perspectivas defensivas. No ano passado, os Ducks tiveram os melhores defensores em cada uma das principais ligas juniores do Canadá – Olin Zellweger na WHL, Tristan Lenot em Quebec e Pavel Mentyukov em Ontário. Dos três, apenas Mentyukov cumpriu funções regulares na NHL nesta temporada, mas os Ducks confiaram nele para jogar no topo da unidade de power play até Drysdale retornar da lesão muscular central que sofreu apenas no segundo jogo da temporada, que o causou perder 29 jogos. Partida geral. De salientar que Drysdale também falhou a maior parte da época passada, já que recuperou de uma cirurgia ao ombro para reparar uma ruptura no lábio, o que o limitou a apenas oito jogos. Isso significa que ele teve ação limitada no nível da NHL nos últimos dois anos, ou desde que registrou 32 pontos em 81 jogos como estudante do segundo ano da NHL em 2021-22 – resultados excelentes para um jogador que era adolescente no início daquela temporada.

Portanto, sua vantagem é alta – ele provavelmente é o defensor número 1 em formação, um talento dinâmico da linha azul, tem grande senso de hóquei e é muito bom em saber quando beliscar e quando recuar. Além desses três, os Ducks também tinham à disposição Jackson Lacombe, que ingressou na organização depois de jogar no ano passado pela Universidade de Minnesota, e jogou a maior parte da temporada na NHL, até ser enviado para os menores na semana passada. .

Isso significa que eles têm profundidade na linha azul para jogar por Gauthier, o quinto jogador selecionado no draft de 2022, o mesmo jogador com quem os Ducks levaram Mentyukov na décima posição geral. Deve ser um bom complemento para um grupo emergente de jovens. A escalação avançada do Anaheim inclui Trevor Zegras, Mason McTavish e Leo Karlsson, a segunda escolha geral em junho passado, que agora está lesionado. É um grupo tremendo de jovens atacantes com uma perspectiva defensiva entre os quatro primeiros.

Quanto aos Flyers, eles recentemente usaram Igor Zamula como armador, posição que deveriam ceder rapidamente para Drysdale. No papel, parece uma situação vantajosa para ambas as organizações. Talvez o GM Pat Verbeek dos Ducks tenha dito melhor: é um acordo que você tem que fazer porque um jogador com o pedigree de Gauthier está indisponível, por meio de troca, na maioria das vezes. Também é importante notar que o técnico que redigiu Drysdale para os Ducks, Bob Murray, está agora consultando os Flyers e, portanto, teria fornecido informações valiosas.

Linha de pato: a

Nota das publicações: B+

(Imagem do cortador Gauthier: Adam Ihse/TT/AFP)