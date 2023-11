Israel diz que está aberto a parar os combates em Gaza para obter ajuda e reféns

Os últimos desenvolvimentos

Autoridades de saúde disseram que pelo menos 23 palestinos foram mortos em dois ataques aéreos israelenses separados na manhã de terça-feira nas cidades de Khan Yunis e Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

O exército israelense disse na terça-feira que assumiu o controle de um reduto militar do Hamas no norte da Faixa de Gaza, onde disse que as forças encontraram mísseis antitanque, lançadores, armas e vários materiais de inteligência.

GAZA/JERUSALÉM (Reuters) – O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que Israel consideraria “pequenas pausas táticas” nos combates na Faixa de Gaza para permitir a saída de reféns ou a passagem de ajuda, mas novamente rejeitou os pedidos de cessar-fogo, apesar da pressão internacional.

Depois de cercar a densamente povoada cidade de Gaza, no norte da Faixa, onde está sediado o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), o exército israelita disse ter assumido o controlo de um complexo militante e estar a preparar-se para atacar combatentes escondidos num grupo de túneis subterrâneos.

Em Khan Yunis, um homem resgatado dos escombros de uma casa onde autoridades de saúde palestinas disseram que 11 pessoas foram mortas alertou que Israel iria “ensinar uma lição muito dura”.

O homem, que se identificou como Ahmed Ayesh, disse aos repórteres: “Esta é a coragem do chamado Israel. Eles estão mostrando sua força e poder contra os civis, as crianças internas, as crianças e os idosos”.

Israel tem bombardeado a Faixa desde um ataque do Hamas ao sul de Israel há um mês, quando os seus combatentes mataram 1.400 pessoas e fizeram 240 reféns.

Autoridades de saúde de Gaza dizem que o ataque israelense matou mais de 10 mil palestinos, incluindo cerca de 4.100 crianças.

Tanto Israel como o Hamas rejeitaram os apelos crescentes para parar os combates. Israel diz que os reféns devem ser libertados primeiro. O Hamas diz que não os libertará nem interromperá os combates enquanto Gaza estiver sob ataque.

Netanyahu disse que um cessar-fogo geral prejudicaria o esforço de guerra do seu país, mas que uma suspensão temporária dos combates por razões humanitárias, uma ideia apoiada pelos Estados Unidos, o maior aliado de Israel, continuaria a ser considerada com base nas circunstâncias.

“Em termos de pequenas pausas tácticas – uma hora aqui, uma hora ali – já as tivemos antes. Penso que vamos verificar as condições para permitir a entrada de mercadorias e bens humanitários, ou a chegada dos nossos reféns, ou de indivíduos reféns”, disse Netanyahu à ABC News na segunda-feira.

“Mas não creio que haverá um cessar-fogo geral.”

A Casa Branca disse que o presidente dos EUA, Joe Biden, discutiu essas pausas e a possível libertação de reféns num telefonema com Netanyahu na segunda-feira, afirmando o seu apoio a Israel e ao mesmo tempo enfatizando que este deve proteger os civis.

Tal como acontece com Israel, os Estados Unidos temem que o Hamas aproveite um cessar-fogo total para se reagrupar.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou a um cessar-fogo urgente e alertou na segunda-feira que Gaza se tinha tornado um “cemitério de crianças”.

“As operações terrestres das Forças de Defesa de Israel e os constantes bombardeamentos estão a atingir civis, hospitais, campos de refugiados, mesquitas, igrejas e instalações da ONU – incluindo abrigos. Ninguém está seguro”, disse Guterres aos jornalistas.

Ele acrescentou: “Ao mesmo tempo, o Hamas e outros militantes usam civis como escudos humanos e continuam a disparar foguetes indiscriminadamente contra Israel”.

Organizações internacionais afirmam que os hospitais não conseguem lidar com os feridos, que os alimentos e a água potável estão a acabar e que a entrega de ajuda está longe de ser adequada.

“Precisamos de um cessar-fogo imediato por motivos humanitários. 30 dias se passaram. Basta. Isto deve parar agora”, disse um comunicado divulgado pelos chefes de vários órgãos da ONU na segunda-feira.

Ela acrescentou que aviões israelenses bombardearam vários ativistas do Hamas que estavam escondidos em um prédio perto do Hospital Al-Quds e planejavam lançar um ataque às forças israelenses.

Cidade de Gaza está isolada

Na segunda-feira, o exército israelense publicou um vídeo mostrando tanques movendo-se pelas ruas bombardeadas e grupos de tropas movendo-se a pé. Diz que cercou a Cidade de Gaza, isolando as partes norte da estreita faixa costeira do sul.

Numa conferência de imprensa, o principal porta-voz militar, almirante Daniel Hajary, disse que as forças estavam a perseguir os comandantes de campo do Hamas para enfraquecer a capacidade dos militantes de “realizar contra-ataques”.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu-se a portas fechadas na segunda-feira. O órgão de 15 membros ainda está tentando chegar a um acordo sobre uma decisão depois de falhar quatro vezes em duas semanas em tomar medidas. Diplomatas disseram que o principal obstáculo era saber se um cessar-fogo, a cessação das hostilidades ou uma trégua humanitária deveriam ser acionados para permitir que a ajuda chegasse a Gaza.

Numa reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 em Tóquio, a ministra dos Negócios Estrangeiros japonesa, Yoko Kamikawa, disse que o grupo planeia pedir a suspensão dos combates e permitir que a ajuda humanitária chegue a Gaza.

Uma fonte familiarizada com o plano disse na segunda-feira que o governo Biden informou ao Congresso dos EUA que planeja transferir bombas guiadas de precisão para Israel no valor de US$ 320 milhões.

Israel disse na segunda-feira que bombardeou alvos do Hezbollah no Líbano em resposta a uma série de foguetes disparados contra cidades no norte de Israel. O exército israelense disse que monitorou cerca de 30 lançamentos do Líbano em uma hora.

O Hezbollah, apoiado pelo Irão, tem trocado tiros com as forças israelitas através da fronteira libanesa-israelense desde 7 de outubro, nos piores combates desde a guerra entre o Hezbollah e Israel em 2006.

O Hamas disse que disparou 16 foguetes contra Nahariya e ao sul de Haifa, em Israel.

