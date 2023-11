China empresta bilhões a países que sofrem com problemas financeiros

A rápida expansão inicial da Iniciativa Cinturão e Rota pela China alarmou as autoridades americanas, que viam o programa como uma erosão da influência americana. A administração Trump e o Congresso fundiram e expandiram duas agências em 2018 para criar a Corporação Financeira de Desenvolvimento. A agência forneceu US$ 9,3 bilhões em financiamento de projetos nos 12 meses encerrados em 30 de setembro, acima dos US$ 7,4 bilhões do ano anterior.

Entre 2014 e 2017, a Aid Data descobriu que a China fornecia quase três vezes mais financiamento para o desenvolvimento do que os Estados Unidos. Mas em 2021, a China estava a gastar mais do que os Estados Unidos em apenas 30 por cento.

O Sri Lanka tem sido palco de um dos projectos de infra-estruturas com maior carga política da China: a construção de um porto de 1,1 mil milhões de dólares em Hambantota, uma cidade a cerca de 210 quilómetros a sudeste de Colombo que foi a base política de Mahinda Rajapaksa, então presidente do Sri Lanka. O porto atraiu pouco tráfego. Quando o projecto não conseguiu pagar as suas dívidas, as entidades chinesas obtiveram um arrendamento de 99 anos sobre o porto e 15.000 acres de terreno circundante. (O empréstimo dos EUA de até 553 milhões de dólares irá para a expansão do movimentado porto de Colombo, capital e principal cidade do Sri Lanka.)