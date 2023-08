iOS 17: o que há de novo com Siri e Spotlight

No iOS 17, a Apple adicionou algumas novas melhorias ao assistente pessoal Siri no dispositivo e ao recurso de pesquisa Spotlight. Não há grandes mudanças, mas a busca do Spotlight foi aprimorada e, quanto à Siri, é mais fácil do que nunca usá-la.



Este guia destaca todos os recursos e alterações do Siri‌ e do Spotlight no ‌iOS 17‌.

Sem mais, Siri

No ‌iOS 17‌, basta dizer “Siri‌” para ativar o Siri‌ e soltar a palavra “Hey”, que tem sido usada como uma palavra de ativação há anos. A Siri será ativada quando você disser a palavra “Siri”, para que você possa falar com mais naturalidade.



“Senhor, você pode me dizer que horas são?” é uma frase que “Siri” reconhece, por exemplo.

Solicitações consecutivas

A Siri é capaz de reconhecer e responder a várias solicitações consecutivas sem precisar reativá-la.

Você pode, por exemplo, pedir à Siri para lhe dizer a hora e, em seguida, solicitar que envie uma mensagem de texto para seu amigo dizendo que todos vocês vão se atrasar com a mesma solicitação da Siri.

artigos da web

No Safari, há um novo recurso Siri‌ que permite que o assistente pessoal leia um artigo na web para você. Desde que o site tenha a visualização do leitor disponível, você pode dizer “Siri, leia isso para mim” para que a Siri leia o conteúdo da página.

Existem widgets de reprodução, para que você possa avançar, pausar, retomar e retroceder na tela de bloqueio.

Mensagem Siri

Ao pedir à ‌Siri‌ para enviar uma mensagem, agora você pode tocar para selecionar o aplicativo do qual deseja enviar a mensagem. Isso permite que você envie mensagens não apenas do aplicativo de mensagens integrado da Apple, mas também de aplicativos de terceiros, como Telegram e WhatsApp.



O recurso é compatível com qualquer aplicativo de terceiros que tenha “Usar com Ask ‌Siri‌” ativado no aplicativo Configurações.

Siri e espera

A Siri pode ser ativada no modo Standby, a nova opção para transformar um iPhone carregado em um hub doméstico. Quando você faz uma pergunta à Siri, há uma nova interface do usuário em tela cheia que mostra os resultados no modo paisagem.



Se você perguntar sobre o clima, por exemplo, verá a temperatura atual e os ícones que indicam as condições do tempo.

Siri vozes do reino unido

Existem duas novas vozes Siri “britânicas” disponíveis no iOS 17, totalizando quatro.

Siri na Índia

O ‌iOS 17‌ oferece suporte a consultas bilíngües da Siri‌ que misturam inglês com hindi, telegu, punjabi, kannada ou marata.

Pesquisa destacada

Os resultados da pesquisa foram aprimorados com novos ícones e cores de aplicativos para facilitar a visualização do que é o quê. Se você pesquisar gatos, por exemplo, e um dos resultados for uma opção para tocar no Safari para pesquisar na web, você verá o ícone do Safari em vez do ícone da lupa anterior.

Atalhos de aplicativos

Ao pesquisar um aplicativo, o Spotlight agora apresenta os atalhos do aplicativo na seção de resultados principais. Se você procura fotos e costuma acessar o álbum Favoritos, o Spotlight mostrará um link para acessar diretamente o álbum Favoritos na interface de pesquisa.

