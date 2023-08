Legado de Hogwarts 6 meses depois: Alguém ainda está jogando?

Legado de Hogwarts Foi lançado em 10 de fevereiro deste ano e foi um sucesso instantâneo de vendas – tanto que ainda é o jogo mais vendido de 2023, mesmo com A Lenda de Zelda: Lágrimas do Reino na mistura. Embora a mudança de exclusividade seja provavelmente parte do motivo zelda Não consegue acompanhar o polêmico Legado de Hogwarts, não há como negar que os encantadores RPGs da Warner Bros. Games teve sucesso financeiro. Mas alguém ainda joga??

É possível que o DLC Phantom Liberty para Cyberpunk 2077 não mude o destino de V

Legado de Hogwarts Foi lançado inicialmente para PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, depois em maio para PS4 e Xbox One (uma versão para Nintendo Switch está prevista para novembro). O jogo estava envolvido em conflitos antes mesmo de chegar às lojas, graças às suas conexões com JK Rowling, que escreveu Harry Potter série de livros (e possui seu próprio IP) que usou sua plataforma massiva Por espalhar a retórica anti-trans por anos.

Muitos sites se recusaram a cobrir o jogo, alguns tentaram cobrir o básico e outros simplesmente se esforçaram. Embora não haja como negar seu sucesso inicial (foi Incrivelmente popular no Twitchtornou-se rapidamente um sucesso de vendas e, no momento da redação deste artigo, é Ainda é o jogo mais vendido em 2023), o interesse que antes havia pelo mundo mágico do RPG parece ter desaparecido.

Consulte Mais informação: Legado de Hogwarts Não assume uma posição moral

de acordo com SteamDB, que rastreia o número de streamers do Steam e visualizadores do TwitchE Legado de Hogwarts Atingiu seu pico de jogadores simultâneos de todos os tempos (879.308) apenas dois dias após seu lançamento. No início de março, o número caiu para uma média de 110.155 jogadores. Em abril, era menos da metade disso, com o número de jogadores chegando a 53.519 e uma média de cerca de 38.000. Em 10 de agosto, o número médio de jogadores era de cerca de 6.800.

Embora ainda haja atividade Legado de Hogwarts subreddit, parece se dedicar principalmente a obter ajuda com bugs e a se perguntar sobre o conteúdo para download em potencial (que observarei, O desenvolvedor disse que não há planos para). Ocasionalmente, há uma bela captura de tela e acenos para o que podem ser ovos de páscoa, mas os primeiros lugares chegam a várias centenas de votos positivos, em vez dos cerca de 10.000 votos positivos concedidos aos compartilhados logo após o lançamento do jogo.

Um grande número de jogos vê uma queda na contagem de jogadores algumas semanas ou meses depois de serem lançados – em uma indústria onde muitos grandes lançamentos podem acontecer no espaço de um mês (Outubro de 2023 quer muito que você diga adeus à sua vida social), há um fluxo e refluxo natural de interesse. Isso é especialmente verdadeiro para jogos de campanha baseados em histórias, em oposição a jogos de serviço ao vivo que podem durar indefinidamente. Mas o declínio acentuado de Legado de Hogwartspopular (A que pessoas estavam se referindo em março) provavelmente porque Sistemas de RPG redundantes no jogo e lutas monótonas – e que uma vez que os jogadores superam o apelo “você pode finalmente ser um estudante de Hogwarts”, eles percebem que este jogo é quase tão fino quanto Nick.

Não há muito a fazer Legado de Hogwarts ultrapassar um determinado ponto. Viajar pelas Highlands escocesas significa enfrentar os mesmos três encontros inimigos, participar de um dos cerca de 100 testes de Merlin ridiculamente redundantes e abrir baús contendo as mesmas roupas feias que você usa desde o início. Percorrer Hogwarts significa enviar spam para Revelio em busca de um pedaço de papel, uma chave alada para voar sobre sua cabeça ou algum outro item colecionável abundante para coletar por uma recompensa decepcionante. Admito que fui sugado para um loop de jogo semi-satisfatório por cerca de dez horas antes de me instalar e sair do jogo com tanta força que você pensaria que tive meu feitiço Knockback.

A certa altura, cansei de esbarrar em inimigos semelhantes em busca de um baú reluzente só para conseguir os cosméticos medíocres que já usava. EU Não conectado com a históriaqualquer me senti em desacordo com Legado de Hogwartselementos de RPGe tornou-se Cada vez mais desconfortável com sua postura bizarra no resgate de animais. Eu o desliguei algumas semanas depois que foi lançado e não toquei nele desde então.

talvez Legado de HogwartsUm próximo lançamento do Switch ou DLC em potencial pode renovar o interesse no jogo, mas acho que mesmo os novos jogadores encontrarão rapidamente todo o seu preenchimento, sem matar.