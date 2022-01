Investimento de US$ 7 bilhões da GM intensifica batalha de veículos elétricos com Ford e Tesla

25 de janeiro (Reuters) – General Motors Corporation (GM.N) Na terça-feira, a empresa disse que investiria US$ 7 bilhões em Michigan, grande parte destinada a aumentar drasticamente a produção de picapes elétricas de tamanho normal, intensificando uma batalha com a rival Ford Motor Company. (FN) pela supremacia dos veículos elétricos na América do Norte.

No entanto, ambas as montadoras dos EUA terão que lidar com a atual líder Tesla (TSLA.O), que em breve abrirá uma segunda fábrica nos EUA em Austin, Texas, e está a caminho de vender mais de um milhão de veículos elétricos globalmente em 2022.

A GM disse que suas fábricas em Detroit-Hamtramck e Orion Township poderão construir mais de 600.000 caminhões elétricos anualmente até o final de 2024, com três outras fábricas no Tennessee, Ontário e México aumentando a capacidade total de produção elétrica da empresa na América do Norte para mais de um. milhão. unidades até o final de 2025.

Em janeiro, a Ford disse que teria capacidade anual para construir 600.000 veículos elétricos, incluindo 150.000 picapes F-150 Lightning, dentro de 24 meses, quando pretende se tornar a “2ª montadora de carros elétricos na América do Norte”, atrás da Tesla. Consulte Mais informação

No ano passado, a Ford disse que investiria mais de US$ 11 bilhões em novas fábricas de caminhões elétricos e baterias no Tennessee e Kentucky, juntamente com a parceira coreana SK Innovation. (096770.KS). Consulte Mais informação

Em uma coletiva de imprensa na terça-feira, a CEO da GM, Mary Barra, disse que a GM, com sede em Detroit, está “comprometida em tornar nosso país natal um centro para a indústria de carros elétricos”.

O investimento da GM inclui US$ 2,6 bilhões com a parceira coreana LG Energy Solution (051910.KS) Uma nova fábrica de células de bateria em Lansing fornecerá Orion Township e outras fábricas de montagem da General Motors quando for inaugurada no final de 2024.

A picape elétrica Chevrolet Silverado da General Motors planejada para lançamento em 2023 Esta ilustração sem data é vista pela Reuters em 5 de janeiro de 2022. GM/Divulgação via Reuters. Não há comentários. não arquivar. Esta imagem foi fornecida por terceiros. / arquivo de imagem

Líderes da United Auto Workers na terça-feira elogiaram o investimento de Michigan e disseram que o sindicato está “pronto para receber novos membros” na fábrica de baterias GM-LG e instalações irmãs em Ohio e Tennessee.

A GM também está gastando US$ 4 bilhões para reparar e expandir a planta Orion, que fará vários tipos de novas picapes elétricas, Chevrolet Silverado e GMC Sierra, disse o presidente Mark Rios em uma entrevista coletiva.

A Reuters informou anteriormente vários detalhes do novo investimento em Michigan. Consulte Mais informação

Reuss se recusou a fornecer detalhes dos incentivos que Michigan ofereceu para garantir o investimento da GM, que inclui mais de US$ 500 milhões em duas fábricas de Lansing que atualmente constroem veículos com motor de combustão. Autoridades de Michigan disseram que o estado contribuiu com US$ 824 milhões em estímulo, em parte para apoiar 4.000 novos empregos na General Motors.

Royce também se recusou a dizer quanto tempo a GM planeja construir o Chevrolet Bolt EV e o Bolt EUV em Orion. Um comunicado de imprensa da GM disse que a produção dos dois veículos elétricos “continuará durante a conversão da planta”.

A fábrica de células de bateria de Lansing será a terceira fábrica dos EUA a ser construída pela Ultium Cells, uma joint venture da GM-LG, que também está construindo instalações semelhantes em Lordstown, Ohio e Spring Hill. Uma quarta fábrica de baterias está planejada na América do Norte.

A GM disse em junho passado que aumentaria os gastos com carros elétricos e autônomos para US$ 35 bilhões até 2025, um aumento de 30% em relação à previsão anterior.

Separadamente, a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, disse que está propondo um desconto total de US$ 2.500 para a compra de um veículo elétrico e equipamento de carregamento. A GM e a Tesla ultrapassaram o limite para se qualificar para um crédito fiscal federal de US$ 7.500 para veículos elétricos, mas o Congresso está considerando aumentar o limite e expandir o crédito federal para US$ 12.500.

(Reportagem de Paul Lennert em Detroit e David Shepardson em Washington) Edição de Nick Ziminsky

