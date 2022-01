Futuros do Índice Dow Jones: Microsoft Recupera Orientações; Volatilidade do mercado de ações com reunião do Fed, ganhos da Tesla se aproximando

Durante a noite, os futuros da Dow subiram ligeiramente, juntamente com os futuros do S&P 500 e Nasdaq, apagando fortes perdas. Microsoft (MSFT) caiu mais alto após seu relatório de lucros e orientação. Uma nova tentativa de alta no mercado de ações teve uma sessão decepcionante na terça-feira, especialmente os nomes de crescimento, já que a recuperação da tarde das mínimas de fechamento desapareceu.







Olhando para o futuro, a importante reunião do Federal Reserve termina na tarde de quarta-feira. Tesla (TSLAOs lucros após o fechamento são acumulados em Uma maçã (AAPL) aparecendo na quinta-feira.

Ganhos da Microsoft

Ganhos da Microsoft A receita superou o segundo trimestre do ano fiscal. Inicialmente, as ações da Microsoft caíram 5% após o expediente, depois se recuperaram para uma forte alta com forte orientação, antes de cair para um ganho de 1%. As ações fecharam em baixa de 2,7% na terça-feira, a 288,49, em um dia interno após a grande reversão de baixa de segunda-feira para pequenos ganhos. As ações da MSFT terminaram abaixo de sua média móvel de 200 dias.

Os ganhos e a orientação da Microsoft são importantes para concorrentes de computação em nuvem, como Amazon.com (AMZN) e Google Pai o alfabeto (o Google), bem como gigantes de software de negócios e até fabricantes de PCs como HP Inc. (HPQ)

Redes F5 (FFIV) E Instrumentos Texas (TXN) como relatei na terça-feira. Ambas as visualizações superaram em número, mas a F5 obteve um lucro baixo em 2022, enquanto Texas Instruments dá orientação de alta. As ações da FFIV caíram durante a noite, enquanto as ações da TXN subiram modestamente.

Boeing (Bacharel em) E Laboratórios Abbott (ABT) na quarta-feira cedo.

Reunião do Fed

a Reunião de dois dias do Federal Reserve Ele termina na tarde de quarta-feira, com um anúncio de política agendado às 14h ET. Há algumas especulações de que os formuladores de políticas federais poderiam acelerar o processo de redução novamente e encerrar as compras de ativos em meados de fevereiro, em vez de meados de março. Isso pode sinalizar uma virada mais rápida para o aperto total, já que os aumentos das taxas do Fed e os cortes no balanço devem começar nos próximos meses.

O presidente do Fed, Jerome Powell, dará sua habitual conferência de imprensa pós-reunião às 14h30 ET. Seus comentários serão cruciais para entender o quão agressivo o banco central será nos próximos meses.

No final de 2018, aumentos nas taxas de juros e cortes no balanço ajudaram a lançar um mercado em baixa. O Fed rapidamente reverteu o curso no início de 2019, mas a inflação estava calma na época. Com a inflação em máximas de várias décadas agora, o Fed pode se sentir compelido a continuar apertando, mesmo que o mercado de ações continue a vender.

De qualquer forma, o anúncio do Fed e o comentário de Powell provavelmente levarão a grandes mudanças nos preços das ações e nos rendimentos do Tesouro.

O vídeo incluído neste artigo discute e analisa o movimento volátil do mercado Expresso americano (AXP), mosaico (musgo) E claramente (Transporte público).

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow subiram 0,1% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,2%. Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,5%. Todos eles estavam solidamente mais baixos na noite de terça-feira – com os futuros da Nasdaq caindo quase 2% – e, em seguida, tornaram-se modestamente positivos. As ações da Microsoft têm peso significativo nos índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações compartilhado.

Tentando subir no mercado de ações

A oferta de alta do mercado de ações caiu na terça-feira, com o Nasdaq fechando na metade inferior de sua faixa.

O Dow Jones Industrial Average saiu de suas mínimas, tornando-se brevemente positivo antes de fechar 0,2% na terça-feira. negociação no mercado de ações, impulsionado por ganhos relacionados a lucros em ações AXP, IBM (IBM) E Johnson & Johnson (JNJ), com divisa (CVXSubir com os preços do petróleo bruto. O S&P 500 caiu 1,2%. O Nasdaq Composite Index caiu 2,3%. A pequena escala Russell 2000 caiu 1,3%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 3 pontos base para 1,78%. Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA saltaram 2,8%, para US$ 85,60 o barril.

Entre o Melhores ETFs, O IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) caiu 1,6%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities caiuem forma) ganhou 1,3%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) caiu 3,7%, sendo a MSFT a principal ação do IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) diminuiu 4%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 3,7% e o ETF ARK Genomics (ARKG) 2,8%. As ações da Tesla continuam em primeiro lugar entre os ETFs da ARK Invest.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME(Aumento de 0,3%, ETF Global X US Infrastructure Development)berço) sem 1,9%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) subiu 0,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cedeu 1,9%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) em 3,9%, com grande participação nas ações da CVX. SPDR Financial Choice Fund (SPDR)XLF) subiu 0,4%, com a American Express sendo um componente importante. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) diminuiu 0,6%.

Estoque Tesla

Enquanto isso, as ações da Tesla caíram 1,3%, para 918,40 na terça-feira. As ações caíram abaixo de suas mínimas de dezembro na segunda-feira, antes de reduzir as perdas. O estoque TSLA não contém mais um arquivo base de fundo duplo, mas ainda está em fase de consolidação. O oficial ponto de compra É 1.243,59, embora 1.208 forneçam entrada antecipada. Mas as ações da Tesla estão bem abaixo da sequência de 50 dias.

A reação das ações da Tesla aos ganhos e orientações sobre entregas, produção e novos produtos podem impulsionar os estoques de veículos elétricos e um estoque de polietileno amplamente mais alto.

O CEO Elon Musk twittou na noite de terça-feira que estava dirigindo um novo protótipo Cybertruck pela nova fábrica de Austin. Diz-se que o Cybertruck não entrará em produção até o início de 2023.

A Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário na terça-feira buscou informações adicionais sobre a decisão da Tesla de permitir que os passageiros joguem videogames usando a tela de toque central.

Estoque da Apple

As ações da Apple caíram 1,1% a 159,78, perto do rompimento total de novembro e fechando na linha de 200 dias. Na semana passada, as ações da Apple emitiram um sinal de venda ao tropeçar decisivamente na sequência de 10 semanas. ainda força relativa da linha Quanto às ações da AAPL, mantiveram-se próximas das máximas, um reflexo de quão fracos são o S&P 500 e o mercado mais amplo.

As ações da Apple sozinhas podem movimentar os mercados, mas seus ganhos e orientações também provavelmente alimentam ou afundam vários fabricantes de chips e outros nomes no amplo ecossistema do iPhone.

Análise de ascensão do mercado

Terça-feira marca o segundo dia de alta do mercado de ações. Os principais índices mais uma vez reduziram suas fortes perdas matinais, especialmente o Dow Jones Industrial Average. Mas no final, os principais índices perderam força, especialmente o Nasdaq. O S&P 500 e o Nasdaq Composite caíram até agora esta semana, enquanto o Dow Jones está parcialmente em alta.

Se os principais indicadores puderem ficar acima das mínimas de segunda-feira, um Dia de acompanhamento Pode acontecer ainda esta semana. O FTD confirmará a nova tendência de alta. Os ralis de mercado confirmados nem sempre funcionam – o mercado de baixa do final de 2018 teve duas tendências de alta confirmadas que falharam quase imediatamente – mas apontam para o apoio institucional para um rali emergente.

O desempenho superior do Dow e seu atraso em relação ao Nasdaq fazem sentido. Os setores da economia real resistem melhor do que as ações em desenvolvimento.

As ações de energia lideraram na terça-feira, com os preços do petróleo subindo fortemente. As ações de fertilizantes se saíram bem, com as ações da MOS se recuperando e a posse de novas tabelas de classificação CF. Indústrias (FCUm sinal de compra antecipada pisca. Alguns estoques de frete estão se mantendo razoavelmente.

As demonstrações financeiras foram vendidas na semana passada, mas não entraram em colapso, com alguns nomes como ações AXP e componente da Dow Viajantes (TRV) Ela parece saudável.

Enquanto isso, as ações de crescimento continuam a sofrer, incluindo chips, software e ações de histórias ARK. As ações de tecnologia e crescimento provavelmente não impulsionarão a próxima recuperação segura do mercado, mas terão que parar de perder terreno para fazer uma corrida ampla.

A reação das ações da Microsoft foi, afinal de contas, uma boa notícia para os futuros da Dow Jones, mas, especialmente, marcou. A decisão da reunião do Fed de quarta-feira e os comentários de Powell podem ser decisivos. Enquanto isso, Tesla, Apple e outros grandes lucros terão papéis importantes.

O que você está fazendo agora

Uma tentativa de subir no mercado está em andamento. Mas com a reunião do Federal Reserve, os ganhos da Tesla e da Apple se aproximando e muitas outras grandes notícias, o atual ambiente de mercado é muito perigoso. Os investidores têm uma chance de obter ganhos rápidos se você receber um salto, mas esses saltos podem não durar. No lado negativo, você pode ver grandes perdas em minutos.

Se você se sentir compelido a jogar, mantenha suas posições pequenas e considere um ETF de mercado amplo contra uma ação individual. Desenvolva sua estratégia de saída com antecedência e aumente suas paradas se sua posição obtiver ganhos modestos. Mas o dinheiro ainda é uma estratégia inteligente até que haja uma certa vantagem no mercado.

Quando há um FTD, pode não haver muitas ações de boa aparência em condições de comprar. Por enquanto, continue trabalhando nessas listas de observação, concentrando-se em ações com forte força relativa.

