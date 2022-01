Vendendo Futuros Dow Jones: O Mercado de Ações chegou ao fundo do poço? Próxima reunião do Fed

Os futuros da Dow Jones venderam 300 pontos no início de terça-feira. O mercado de ações se recuperou de pesadas perdas na segunda-feira, antes da reunião de política monetária de dois dias do Federal Reserve. Os ganhos da IBM começaram quando cinco membros do Dow Jones anunciaram seus ganhos antes da abertura de terça-feira. Enquanto isso, os lucros da Microsoft devem sair na terça-feira.







Na segunda-feira, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,3%, revertendo após cair 3,25%. O S&P 500 subiu 0,3% após cair 4%, enquanto o Nasdaq Tech Composite avançou 0,6% após apagar seu declínio de 4,9%.

Entre o Líderes Dow JonesE Uma maçã (AAPL) perdeu 0,5% na segunda-feira, enquanto Microsoft (MSFT) subiu 0,1% em Mercado de ações hoje.

líder de carro elétrico Tesla (TSLA) caiu 1,5% na segunda-feira. Grupo Lúcido (LCD) apagam grandes perdas. Líderes de carros elétricos chineses Lee Otto (No) E Motores Expirando (XPEV) terminou com uma queda direta.

Entre as principais ações para assistir na segunda-feira estão, Grupo Internacional Americano (AIG), Baker Hughes (BKR), FC Indústrias (FC) E ConocoPhillips (policial) perto das novas áreas de compra. Tenha em mente que o estado atual do mercado de ações está alertando os investidores para ficarem à margem.

Microsoft e Tesla Classificação IBD Lojas. ConocoPhillips apareceu esta semana Ações perto da coluna da zona de compra.

Dow Jones Hoje: Reunião de Política do Federal Reserve

Antes da abertura do mercado de ações na terça-feira, os futuros do Dow Jones caíram 0,85% em relação ao valor justo, enquanto os futuros do S&P 500 caíram 1,5%. Os futuros do Nasdaq 100 caíram 2,2% em relação ao valor justo. entre troca de dinheiro circulanteRastreador de Confiança Nasdaq 100 Invesco QQQ (QQQ(Ele subiu 0,5% na segunda-feira, o ETF SPDR S&P 500)espião) diminuiu 1,2%.

Visão geral do mercado de ações dos EUA hoje índice Código o preço vitória/perda % alterar Dow Jones (0DJIA) 34366,67 +101,30 +0,30 Standard & Poor’s 500 (0S e P5) 4410,50 +12,56 +0,29 Nasdaq (0NDQC ) 13855,13 +86,21 +0,63 Contato 2000 (etc.) 201,69 +4,70 +2,39 defeito 50 (cinquenta) 37,86 +0,27 +0,72 Última atualização: 16h28 ET de 24/01/2022

A reunião de política monetária de dois dias do Federal Reserve está programada para começar na terça-feira com uma decisão política na quarta-feira. A Reserva Federal é Compras de ativos devem terminar em março Então comece a aumentar as taxas de juros para combater a inflação.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu para 1,73% na segunda-feira, caindo pela segunda sessão consecutiva.

O mercado de ações caiu para o fundo?

O mercado de ações experimentou uma recuperação dramática na segunda-feira, com todos os três principais índices de ações apagando pesadas perdas para subir. Embora seja um passo na direção certa, um dia não faz tendência, então Mercado de ações continua em correção. Os investidores devem estar principalmente, se não totalmente, à margem e em dinheiro. Evite fazer novas compras e prepare-se para a próxima tendência de alta construindo sua lista de observação com ações que tenham fortes forças relativas e fundamentos sólidos.

Lembre-se, os investidores devem interpretar o movimento diário do mercado, não prever se as ações vão subir ou cair. Segunda-feira provou ser o primeiro dia da nova tentativa de rali. Agora, fique atento a um perfil Dia de acompanhamento, que é quando um grande índice registra fortes ganhos em um volume maior do que no dia anterior. Os acompanhamentos ocorrem já no quarto dia de experimentação da piscina. Enquanto os principais índices de ações permanecerem acima de suas mínimas intradiárias, a tentativa de alta permanecerá intacta.

sexta-feira foto grande Ele comentou: “Muitos indicadores apontam para um mercado de sobrevenda, mas isso não significa que um fundo esteja próximo. Sinais de acumulação renovados certamente ajudarão na emissão de índices, mas ainda não há sinais disso, pois os investidores institucionais continuam despejando suas posições em ações de crescimento.”

Em meio a essa última fraqueza, agora é um momento importante para verificar se há doença inflamatória intestinal A grande imagem.

As 5 principais ações do Dow Jones para assistir agora

Ganhos da Dow Jones: Relatórios IBM; mais 4 no convés

Ações Dow Jones IBM (IBM) reportou resultados melhores do que o esperado no quarto trimestre após o fechamento do mercado na segunda-feira. As ações da IBM saltaram mais de 5% no comércio estendido. O estoque da IBM está construindo um arquivo base de fundo duplo Com 146,10 pontos de compra.

terça-feira cedo, 3M (MMM), americano passar (AXP), Johnson & Johnson (JNJ) E Verizon Communications (VZ) apresentarão um relatório sobre os seus resultados trimestrais. Todas as quatro ações do Dow Jones estão abaixo de suas sequências de 200 dias de longo prazo.

As 3 ações de crescimento mais importantes a serem observadas à luz do atual mercado de ações fraco

Ações a serem observadas: AIG, Baker, CF, ConocoPhillips

A AIG subiu 0,2% na segunda-feira, fechando acima de sua média móvel de 50 dias. A ação da AIG faz uma base de copo com alça com 62,35 pontos de compra, de acordo com Mercado IBD Smith Análise gráfica.

A Baker Hughes, líder em energia, continua sendo negociada abaixo de 27,76 xícaras do principal ponto de compra após a queda de 0,6% de segunda-feira.

CF Industries está construindo um arquivo base ascendente com 74,87 ponto de compra. As ações se recuperaram mais do que a série de 50 dias, subindo 3,6%. No lado positivo, a linha RS da ação atingiu um novo máximo, indicando um forte desempenho no mercado de ações.

A gigante de petróleo e gás ConocoPhillips fechou uma sequência de três dias de perdas, subindo 0,4% na segunda-feira. As ações ainda estão acima do ponto de compra de 78,08 na consolidação. COPE estoque Possui 99 perfeito classificação de compostos IBD, para cada Verificação de estoque do IBD.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam as principais ações na correção atual do mercado de ações no IBD Live

Estoque de veículos elétricos: Li Auto, Xpeng, Lucid Motors

A Li Auto ampliou suas perdas para quatro sessões na segunda-feira, queda de 2,3%. As ações fecharam abaixo da sequência de 200 dias de longo prazo.

Motores Xpeng, Escolha de ações na terça-feira a partir de 50 IBD para assistircaiu 4,4% na segunda-feira, abaixo da sequência de 200 dias.

Entre as ações de veículos elétricos com sede nos EUA, as ações da Lucid Motors apagaram perdas acentuadas na segunda-feira, inalteradas. Estoque de LCID Ainda esticado além do ponto de compra de 28,49 em base de copo com alça. Enquanto isso, o processo de fundação da ação teve mais problemas durante as perdas da semana passada e a ação voltou a ficar abaixo da linha principal de 50 dias.

Estoque Tesla

Ações da Tesla caiu 1,5% na segunda-feira, Para atingir seu nível mais baixo por um curto período de tempo Desde 18 de outubro durante o meio-dia pesadas perdas. As ações estão agora bem abaixo da linha de 50 dias e se aproximando da linha de média móvel de 200 dias.

A ação foi negociada em alta de 1.243,49 em 4 de novembro, mas na segunda-feira terminou cerca de 25% abaixo de sua alta de 52 semanas.

Líderes Dow Jones: Apple e Microsoft

entre Ações Dow JonesAs ações da Apple caíram mais 0,5% na segunda-feira, caindo ainda mais abaixo da linha principal de 50 dias. As ações permaneceram em torno de 6% após o ponto de compra de 153,27 de uma base de copo com alça, segundo Mercado IBD Smith Análise gráfica.

As ações da líder em software Microsoft subiram 0,1% na segunda-feira, com o Dow Jones encontrando suporte na linha de sua média móvel de 200 dias de longo prazo. Os ganhos da Microsoft são devidos após o fechamento de terça-feira. Analistas esperam que a gigante do software ganhe US$ 2,31 por ação em vendas de US$ 50,6 bilhões.

