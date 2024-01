Interrupção nas comunicações em Gaza, a mais longa da guerra, durando até uma semana

CNN

Perda quase completa de comunicações Gazamais longo que guerraA crise já dura há uma semana sem sinais de diminuir, impedindo que os serviços humanitários e de emergência funcionem eficazmente na região.

Esta é a nona interrupção deste tipo desde o início da guerra de Israel contra o Hamas, após os ataques do grupo em Israel em 7 de outubro, de acordo com o site de monitoramento da Internet Netblocks. As falhas de energia afetam as conexões de dados físicas e sem fio, bem como o uso de telefones celulares.

“É quase impossível fazer o trabalho que devemos fazer”, disse Juliette Touma, diretora de comunicações da UNRWA, a maior agência da ONU que trabalha nos territórios palestinos, à CNN por telefone de Jerusalém. “É algo muito difícil de imaginar nos dias de hoje.”

“Quando há bombardeios, especialmente à noite, não é possível chegar às ambulâncias”, disse Jamal Al-Rouzi, um trabalhador humanitário perto de Khan Yunis, em uma mensagem de áudio à CNN. “Se você tiver qualquer tipo de emergência relacionada à saúde, não poderá se mover porque é muito perigoso.”

Alguns jornalistas e trabalhadores humanitários têm comunicações limitadas através de cartões SIM internacionais ou electrónicos, perto das fronteiras israelitas ou egípcias. Tem sido difícil para a CNN realizar comunicações regulares em Gaza durante a semana passada.

Quinta-feira é o sétimo dia do corte de energia que começou em 12 de janeiro.

Israel já enfrentou no passado acusações de corte deliberado Comunicações de Gaza – Cobranças que não foram comentadas. Alp Tucker, diretor da Netblocks, disse à CNN que embora não seja possível dizer com certeza o que causou esta interrupção, as indicações apontam para danos físicos nas linhas de fibra que ligam Gaza a Israel.

“Estamos tentando entender o que está acontecendo com essas interrupções, como todo mundo”, disse ele.

A Ooredoo, uma das principais empresas de telecomunicações em Gaza, disse no início desta interrupção que “as principais linhas que alimentam as empresas de telecomunicações e Internet foram repetidamente danificadas”. “Isto levou à cessação de todos os nossos serviços no sul e centro da Faixa de Gaza.”

Dois trabalhadores de telecomunicações foram mortos enquanto tentavam reparar linhas de comunicação Khan Younes Quando uma bomba atingiu o carro da empresa, disse a Jawwal, outra empresa que fornece serviços de telefonia móvel, em comunicado em 13 de janeiro. A empresa culpou Israel pelo ataque. Os militares israelenses disseram à CNN que estão cientes da alegação e que o incidente está sob análise.

Abid Zagu/Agência Anadolu/Getty Images Um palestino produz eletricidade usando painéis solares em uma tenda improvisada onde os palestinos carregam seus telefones a baixo custo, em Rafah, Gaza, 17 de janeiro de 2023.

“Sem informação e comunicação, as pessoas não sabem para onde ir em busca de segurança”, disse à CNN Hisham Muhanna, porta-voz do Comité Internacional da Cruz Vermelha com sede em Rafah, no sul de Gaza, por mensagem de texto.

“As organizações humanitárias não podem trabalhar. Desde a manhã, as nossas equipas têm feito o seu melhor, apesar dos enormes desafios, para entregar alguns suprimentos aos hospitais em Gaza. No entanto, sem linhas telefónicas e internet, a nossa missão é extremamente complicada.

“Quando você está tentando planejar qualquer missão durante uma queda de energia, você não pode prever quais surpresas ou desafios a equipe poderá encontrar ao longo do caminho – é difícil manter comunicação em tempo real com a equipe. É aqui que fica perigoso .”

Alrozi, que é diretor executivo da Associação Nacional de Reabilitação, disse à CNN que luta para ter o mínimo de contato.

“O que utilizo agora é um cartão e-SIM que as pessoas me enviaram do estrangeiro, e funciona, mas não sempre, nem em todo o lado, nem em todo o lado. Por isso, tenho de caminhar três quilómetros até chegar a um ponto onde possamos pode obter um sinal.” .

CNN Ele tem no passado Ela falou sobre os esforços de ativistas no exterior para fornecer SIMS eletrônicos às pessoas em Gaza.

O corte de energia também significa que os palestinianos dentro e fora de Gaza não têm forma de saber se os familiares dos quais foram separados estão vivos ou mortos. Mais de 24 mil pessoas foram mortas em Gaza desde 7 de outubro, segundo o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas.

Al-Razi disse: “Meus irmãos e irmãs não estão longe de mim, mas não consigo alcançá-los”. “Não consigo contatá-los para saber se estão saudáveis ​​ou não.”

Paltel, proprietária de Jawwal, alegou em incidentes anteriores (por exemplo, em 1 e 5 de Novembro) que Israel cortou deliberadamente as linhas de comunicação em Gaza, o que muitas vezes coincidiu com operações militares em grande escala. Um alto funcionário dos EUA disse à CNN no passado que os EUA pressionaram Israel para restaurar a conectividade com Gaza quando esta foi cortada. O exército israelense não comentou essas alegações na época.

Em resposta a esta última interrupção, os militares israelitas afirmaram num comunicado: “É importante lembrar que a Faixa de Gaza é uma zona de guerra activa e pode, portanto, estar sujeita a interrupções temporárias na conectividade à Internet devido aos conflitos em curso”.

Tucker disse à CNN que as interrupções têm muitas causas possíveis.

“Também sabemos que incidentes como este ocorreram devido a quedas de energia no passado. Sabemos que também ocorreram devido a danos físicos às linhas e à fibra. Portanto, sabemos que isso pode causar esse tipo de interrupção. Portanto, não podemos dizer com certeza, por exemplo, que Israel está acionando o interruptor – embora isso certamente exista.”