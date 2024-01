A guerra entre Israel e Hamas: Netanyahu se opõe ao cenário de um Estado palestino

JERUSALÉM (AP) – O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitou na quinta-feira os apelos dos EUA para reduzir a ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza ou tomar medidas para estabelecer um Estado palestino no pós-guerra, atraindo críticas imediatas da Casa Branca.

A tensão vai-e-vem reflete o que se tornou um desacordo generalizado entre os dois aliados sobre o alcance do assunto Guerra de Israel E os seus planos para o futuro da área sitiada.

“É evidente que vemos as coisas de forma diferente”, disse o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby.

Netanyahu falou apenas um dia depois que o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, fez uma declaração sobre Israel Nunca haverá “verdadeira segurança”. sem O caminho para a independência palestina. No início desta semana, a Casa Branca também fez o anúncio Era “o momento certo”. Israel deve reduzir a intensidade do seu devastador ataque militar a Gaza.

Numa conferência de imprensa transmitida pela televisão nacional, Netanyahu adotou um tom desafiador, dizendo repetidamente que Israel não interromperia a sua ofensiva até alcançar os seus objetivos de destruir o grupo militante Hamas em Gaza e devolver todos os reféns restantes detidos pelo Hamas.

Rejeitou as alegações de um grupo crescente de críticos israelitas de que estes objectivos eram inatingíveis e prometeu prosseguir durante vários meses. “Não nos contentaremos com nada menos do que uma vitória absoluta”, disse Netanyahu.

Israel lançou o ataque após um ataque transfronteiriço sem precedentes do Hamas Em 7 de outubro O que resultou na morte de 1.200 pessoas e na manutenção de cerca de 250 outras como reféns. Israel acredita que aproximadamente 130 reféns permanecem em cativeiro do Hamas. A guerra aumentou as tensões em toda a região, ameaçando desencadear outros conflitos.

agressão israelense, Uma das campanhas militares mais sangrentas e destrutivas Na história recente, matou quase 25 mil palestinianos, segundo as autoridades de saúde de Gaza, causou destruição generalizada e desenraizou mais de 80% dos 2,3 milhões de residentes do enclave das suas casas.

O elevado custo da guerra levou a apelos crescentes da comunidade internacional para parar a ofensiva. Depois de inicialmente fornecerem apoio geral a Israel nos primeiros dias da guerra, os Estados Unidos, o aliado mais próximo de Israel, começaram a expressar as suas preocupações e instaram Netanyahu a clarificar a sua visão para Gaza do pós-guerra.

Os Estados Unidos disseram que a Autoridade Palestina, reconhecida internacionalmente, que governa áreas semiautônomas na Cisjordânia ocupada por Israel, deveria ser “ativada” e devolvida a Gaza. O Hamas expulsou a Autoridade de Gaza em 2007.

Os Estados Unidos também pediram medidas para o estabelecimento de um Estado palestino. Os palestinos procuram estabelecer o seu Estado em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Israel ocupou essas áreas em 1967.

Falando quarta-feira no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, Blinken disse que uma solução de dois Estados é a melhor maneira de proteger Israel, unir os países árabes moderados e isolar o arquiinimigo de Israel, o Irã.

Ele disse que sem “um caminho que conduza a um Estado palestino”, Israel não “obteria segurança real”.

Na mesma conferência, o Ministro dos Negócios Estrangeiros saudita disse que o Reino estava pronto para estabelecer relações plenas com Israel como parte de um acordo político mais amplo. Ele acrescentou: “Mas isto só pode acontecer através da paz para os palestinos, através do Estado palestino”.

Netanyahu, que lidera um governo de extrema-direita que se opõe ao estabelecimento de um Estado palestiniano, reiterou a sua contínua oposição à solução de dois Estados. Ele disse que o Estado palestino se tornaria um ponto de partida para ataques a Israel.

Ele disse que Israel “deve ter controle de segurança sobre todo o território a oeste do rio Jordão”, acrescentando que “isso contradiz a ideia de soberania”. O que podemos fazer?”

Ele disse: “Digo esta verdade aos nossos amigos americanos e parem de tentar nos forçar a uma realidade que colocaria em perigo o Estado de Israel”.

Esses comentários geraram uma repreensão imediata por parte da Casa Branca. Kirby disse que o presidente Joe Biden “não vai parar de trabalhar” em direção a uma solução de dois estados.

Antes de 7 de Outubro, a sociedade israelita estava profundamente dividida em relação ao plano de Netanyahu para a reforma judicial. Desde o ataque, o país apoiou a guerra. Mas as divisões estão começando a surgir novamente sobre a forma como Netanyahu lidou com a guerra.

As famílias dos reféns e muitos dos seus apoiantes apelaram a um novo cessar-fogo que os pudesse trazer de volta para casa. O Hamas libertou mais de 100 reféns em troca da libertação de prisioneiros palestinos durante um cessar-fogo de uma semana em novembro.

Dezenas de pessoas participaram numa triste reunião em Telavive em solidariedade com a família de Kfir Bibas, o mais jovem refém israelita, por ocasião do seu primeiro aniversário. O bebê ruivo e seu irmão de 4 anos, Ariel, foram feitos reféns junto com a mãe, Sherri, e o pai, Yarden. Os quatro ainda estão em cativeiro.

Os comentadores começaram a questionar se os objectivos de Netanyahu são realistas, dado o ritmo lento do ataque e as crescentes críticas internacionais, incluindo acusações de genocídio no Tribunal Mundial da ONU, que Israel nega veementemente.

Os opositores de Netanyahu acusam-no de atrasar qualquer discussão sobre cenários pós-guerra para evitar investigações iminentes sobre as falhas do governo, preservar a sua coligação e adiar eleições. As pesquisas de opinião mostram que a popularidade de Netanyahu, que está sendo julgado por acusações de corrupção, diminuiu durante a guerra.

Medicamentos destinados a reféns entram em Gaza

Não houve notícias na quinta-feira sobre se os medicamentos que entraram nos territórios palestinianos como parte de um acordo mediado pela França e pelo Qatar foram distribuídos a dezenas de reféns que sofrem de doenças crónicas detidos pelo Hamas.

Este acordo é o primeiro alcançado entre as partes em conflito desde Novembro. O acordo inclui também grandes remessas de medicamentos, alimentos e ajuda humanitária para civis palestinianos.

O Qatar confirmou na quarta-feira que o medicamento tinha entrado em Gaza, mas ainda não estava claro se tinha sido distribuído a reféns mantidos em locais secretos, incluindo bunkers subterrâneos.

O Comité Internacional da Cruz Vermelha, que ajudou a facilitar a libertação dos reféns, disse não estar envolvido na distribuição do medicamento.

Lutando em Gaza

O Hamas continuou a lutar em Gaza, Mesmo nas áreas mais afetadasLançamento de mísseis contra Israel. Afirma que não libertará mais reféns até que seja alcançado um cessar-fogo permanente, o que Israel e os Estados Unidos, o seu principal aliado, descartaram.

Centenas de milhares de palestinianos responderam às ordens de evacuação israelitas e aglomeraram-se no sul de Gaza, onde os abrigos geridos pela ONU foram lotados e enormes campos foram montados.

Israel continuou a atacar o que diz serem alvos militantes em toda Gaza, resultando muitas vezes na morte de mulheres e crianças. Na manhã de quinta-feira, médicos disseram que um ataque aéreo israelense contra uma casa matou 16 pessoas, metade delas crianças, na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

Israel atribui o elevado número de mortes de civis ao Hamas porque este combate em áreas residenciais densas. Israel diz que as suas forças mataram cerca de nove mil militantes sem fornecer provas, e que 193 dos seus soldados foram mortos desde o início do ataque terrestre a Gaza.

Os militares israelenses disseram na quinta-feira que destruíram o “coração” da indústria de armas do Hamas, perto de uma estrada principal norte-sul no centro de Gaza. Ela acrescentou que o complexo inclui fábricas de armas e uma vasta rede de túneis usados ​​para enviar armas por toda Gaza.

O eco da guerra reverbera por toda a região

A guerra se espalhou por todo o Oriente MédioCom grupos apoiados pelo Irão a atacar alvos americanos e israelitas. Combates de baixa intensidade entre Israel e militantes do Hezbollah no Líbano Ameaçado de entrar em guerra totalE os rebeldes Houthi no Iêmen Fique no alvo Envio internacional Apesar dos ataques aéreos liderados pelos EUA.

Os militares israelenses disseram que dispararam um míssil interceptador contra um “alvo aéreo suspeito” – provavelmente um drone ou míssil – que se aproximava sobre o Mar Vermelho na quinta-feira, disparando sirenes na cidade de Eilat, no sul. Os Houthis dispararam Drones e mísseis em direção a Israel Que em sua maioria falharam ou foram interceptados e abatidos.

Ao mesmo tempo, o Irão lançou uma série de ataques com mísseis contra o que descreveu como uma base de espionagem israelita no Iraque e bases militantes na Síria.

Jobin relatou de Rafah, Faixa de Gaza, e Jeffrey relatou de Londres. O redator da Associated Press, Basem Marwa, em Beirute, contribuiu para este relatório.

