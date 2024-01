Índia e Maldivas discutem retirada militar da ilha em meio à disputa

Jaishankar está em Kampala para representar a Índia na cimeira de dois dias do Movimento Não-Alinhado.

Campala:

O Ministro das Relações Exteriores, S Jaishankar, encontrou-se na quinta-feira com seu homólogo das Maldivas, Musa Zamir, aqui e os dois líderes tiveram uma “conversa franca” sobre as relações entre os dois países.

A reunião entre S Jaishankar e Musa Zamir na capital de Uganda, Kampala, ocorreu em meio a preocupações nas relações bilaterais entre as Maldivas e a Índia.

Jaishankar postou em

Conheceu Maldivas FM @Musa Zamir Hoje em Campala. Uma conversa franca sobre relacionamentos 🇮🇳-🇲🇻. Questões relacionadas com o Movimento dos Não-Alinhados também foram discutidas. pic.twitter.com/P7ResFlCaK – Dr. Jaishankar (DrSJaishankar) 18 de janeiro de 2024

Em uma postagem no X, o Sr. Zamir disse que foi um prazer conhecer Jaishankar à margem da cúpula do Movimento Não-Alinhado.

“Trocamos pontos de vista sobre as discussões de alto nível em curso sobre a retirada do pessoal militar indiano, bem como sobre a aceleração da conclusão dos projetos de desenvolvimento em curso nas Maldivas e sobre a cooperação dentro da SAARC e do Movimento Não-Alinhado”, escreveu ele.

“Estamos empenhados em fortalecer e expandir ainda mais a nossa cooperação”, escreveu o ministro das Maldivas. Ele também postou uma foto do encontro.

As relações Índia-Maldivas ficaram sob alguma tensão quando o presidente das Maldivas, Mohamed Moizo, amplamente visto como um líder pró-China, após tomar posse como presidente em Novembro, afirmou que cumpriria a sua promessa eleitoral de expulsar militares indianos do seu país.

Uma polêmica eclodiu nas redes sociais no início deste mês, quando um ministro e alguns outros líderes nas Maldivas usaram comentários depreciativos contra o primeiro-ministro Narendra Modi depois que ele postou um vídeo dele mesmo em uma praia limpa em Lakshadweep.

Moiso suspendeu os três ministros após as suas publicações nas redes sociais, o que gerou preocupação na Índia e apelou a um boicote aos turistas indianos, que ficaram em primeiro lugar em número, seguidos pela Rússia. Os turistas chineses ficaram em terceiro lugar.

As Maldivas são um dos principais vizinhos marítimos da Índia na região do Oceano Índico e as relações bilaterais globais, incluindo as áreas de defesa e segurança, registaram uma trajetória ascendente sob o governo anterior de Malé.

Em maio do ano passado, o ministro da Defesa, Rajnath Singh, visitou as Maldivas, onde entregou um navio patrulha rápido e uma embarcação de desembarque à nação insular.

Em Agosto, o primeiro-ministro Modi e o então presidente das Maldivas, Ibrahim Mohamed Solih, deram início ao maior projecto de entregas masculinas da Índia, que foi descrito como a maior iniciativa de infra-estruturas na nação insular.

No âmbito do Projecto da Grande Ligação Masculina (GMCP), será construída uma ponte e uma ponte com 6,74 quilómetros de comprimento para ligar a capital, Malé, às ilhas vizinhas, como Villingli, Gulhifalhu e Thilafushi.

As Maldivas são também um dos maiores beneficiários da política de vizinhança em primeiro lugar da Índia.

