Netanyahu disse a Biden, num telefonema privado, que não descarta a possibilidade de estabelecer um Estado palestino sob qualquer forma.

Washington

CNN

–



O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deixou claro ao presidente Joe Biden em um telefonema na sexta-feira que as declarações públicas que ele fez no dia anterior – nas quais disse Parecia que Israel rejeitou a ideia de estabelecer um estado palestino – não tinha a intenção de impedir esse resultado de forma alguma, disse uma pessoa familiarizada com a conversa à CNN.

A fonte acrescentou que Biden e Netanyahu discutiram as características potenciais de um futuro Estado palestino que eventualmente precisaria ser negociado, descrevendo a conversa como “séria” e “detalhada”.

Funcionários do governo Biden envolveram-se recentemente em discussões sobre um futuro Estado palestino desmilitarizado, uma ideia que o presidente considera “interessante”, disse esta pessoa.

Um funcionário do governo disse que Biden está certamente familiarizado com as ideias de um Estado palestino desmilitarizado ou com poder militar amplamente limitado que têm sido discutidas ao longo dos anos. O responsável acrescentou que estas estão entre as escolas de pensamento que orientam o pensamento do presidente enquanto ele pressiona por uma solução de dois Estados com garantia de segurança para Israel.

A CNN entrou em contato com o Gabinete do Primeiro Ministro para comentar.

Horas depois do término do telefonema com Netanyahu, Biden referiu-se a essa possibilidade quando falou aos repórteres na Casa Branca, dizendo acreditar que “existem vários tipos de soluções de dois Estados”.

“Vários estados membros da ONU…não têm as suas próprias forças militares; “Há vários estados que têm restrições, então acho que há maneiras de isso funcionar”, disse Biden.

Não estava claro exatamente como ele conseguiria isso.

“Avisarei vocês quando conseguir que ele concorde”, disse Biden aos repórteres.

A falta de certeza realça o desafio que Biden enfrenta ao tentar pressionar Netanyahu para que adopte uma nova abordagem no campo de batalha e planeie um futuro em Gaza, mas encontra resistência e desacordo abertos.

Biden e Netanyahu continuam em desacordo público sobre a questão básica do que um dia acontecerá com Gaza A guerra entre Israel e o Hamas O relatório conclui, apesar dos intensos esforços dos EUA ao longo dos últimos meses para envolver autoridades em Israel e na região em geral num plano que eles esperam que acabe por conduzir a uma resolução do conflito de décadas.

Biden e seus altos funcionários – incluindo o secretário de Estado Antony Blinken, que… Ele visitou Israel e a região Na semana passada – disseram que a criação de um Estado palestiniano com garantias para a segurança de Israel é a única forma de trazer paz e estabilidade ao Médio Oriente.

Netanyahu disse durante uma conferência de imprensa na quinta-feira que rejeitou esses apelos, dizendo que tal medida entraria em conflito com a segurança de Israel.

“Em qualquer acordo futuro…Israel precisa ter controle de segurança sobre todas as terras a oeste da Jordânia. Isto contradiz a ideia de soberania (palestina). O que você pode fazer?”, disse ele em entrevista coletiva em Tel Aviv, quando questionado sobre relatos de que teria dito às autoridades americanas que se opunha à ideia da soberania palestina.

A questão que permanece é como os dois líderes irão colmatar esta lacuna, algo que os assessores de Biden percebem que não será resolvido rapidamente. No entanto, Biden vê a possibilidade de um Estado palestiniano desmilitarizado como uma janela de oportunidade.

Um líder árabe que discutiu recentemente publicamente a ideia de um Estado palestino desmilitarizado é o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi.

Ele acrescentou: “Dissemos que estamos prontos para a desmilitarização deste Estado, e também pode haver garantias para as forças, sejam elas forças da OTAN, forças das Nações Unidas, ou forças árabes ou americanas, para que possamos alcançar segurança para os dois estados, o nascente Estado palestino e as forças americanas”. O Estado israelense”, disse Sisi em entrevista coletiva em novembro.

Biden também disse aos repórteres na sexta-feira que “no caso da solução certa”, ele acredita que seu homólogo israelense acabaria concordando com uma solução de dois Estados.

O telefonema de Biden com Netanyahu na sexta-feira foi o primeiro em quase um mês e durou cerca de 40 minutos. O acordo não resultou em quaisquer novos acordos relativos ao futuro de Gaza ou ao curso do conflito ali, de acordo com leituras da Casa Branca.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse após a ligação que Biden “confirmou no telefonema sua forte convicção na possibilidade de implementar a solução de dois Estados – percebendo, é claro, que não chegaremos lá amanhã”.

Biden e Netanyahu, que se conhecem há mais de quatro décadas, encontraram-se frequentemente em desacordo, antes e depois dos ataques do Hamas em 7 de Outubro. Biden expressou pesar pela coligação governante de extrema-direita de Netanyahu, dizendo aos doadores no mês passado que o impasse político enfrentado pelo seu homólogo torna difícil para o primeiro-ministro mudar a sua abordagem em relação a Gaza.

Privadamente, autoridades dos EUA disseram que consideraram a última declaração de Netanyahu como tendo motivação política semelhante, já que ele se encontra sob intensa pressão dentro de Israel devido aos ataques de 7 de outubro, à incapacidade de garantir a libertação de reféns adicionais detidos pelo Hamas e à estratégia incerta em Gaza. .

Surgiram divisões na sociedade israelense e até mesmo dentro do gabinete de guerra de Netanyahu na sexta-feira sobre a estratégia do primeiro-ministro, aumentando a pressão sobre o governo de Netanyahu. Membros de famílias de reféns e apoiadores bloquearam uma rodovia em Tel Aviv na sexta-feira, apelando ao governo israelense e à comunidade internacional para que façam mais para ajudar a garantir a libertação dos reféns detidos pelo Hamas em Gaza.

Numa entrevista televisiva, o ministro da Defesa israelita, Gadi Eisenkot, apelou aos líderes do país para determinarem melhor o curso da guerra em Gaza e disse que um cessar-fogo mais longo era a única forma de garantir a libertação de mais reféns. Ele disse que Israel precisa de novas eleições em meio à erosão da confiança pública na liderança de Netanyahu.

“Precisamos ir às urnas e realizar eleições nos próximos meses, a fim de renovar a confiança, porque não há confiança atualmente”, disse Eisenkot ao Canal 12 de Israel durante uma entrevista na noite de quinta-feira. “O Estado de Israel é um Estado democrático e deve perguntar-se, depois deste evento perigoso, como podemos avançar com uma liderança responsável por um fracasso tão colossal?”

A actual política israelita há muito que frustra Biden, que apontou os membros mais direitistas do gabinete de Netanyahu como obstáculos a uma solução de dois Estados.

No entanto, funcionários da Casa Branca disseram que o presidente continua inflexível de que quaisquer divergências com o seu homólogo são melhor divulgadas nos bastidores e não em público. Biden ofereceu ao seu homólogo israelita e ao povo israelita o seu apoio inabalável logo após o ataque de 7 de Outubro, chegando mesmo a voar para a zona de guerra para mostrar o que disse ser o seu apoio absoluto e o dos Estados Unidos ao seu aliado.

Mas este apoio total tornou-se cada vez mais controverso e menos sustentável depois da campanha maciça de ataques aéreos de Israel – seguida de uma incursão terrestre – que resultou em dezenas de milhares de vítimas civis em Gaza.

Mesmo quando o sentimento público começou a mudar sob os pés de Biden, com as sondagens a mostrarem que o seu apoio estava a diminuir entre os eleitores jovens e os árabes-americanos, altos funcionários dos EUA insistiram que estavam empenhados numa estratégia de aconselhar discretamente – e por vezes criticar – Israel sobre a guerra. A administração simplesmente não acreditava que expor publicamente Netanyahu e o seu governo, e as decisões de guerra que tinham tomado, seria construtivo.

As recentes declarações de Netanyahu parecem contradizer esta abordagem, permitindo que as diferenças entre os Estados Unidos e Israel venham à luz na opinião pública.

Altos funcionários do governo tentaram na sexta-feira minimizar a recente rejeição de Netanyahu à ideia de um Estado palestino, insistindo que ele já disse isso publicamente no passado. Kirby disse que Biden não era “fanático” pelas perspectivas de uma solução de dois Estados.

“Ele entende como é difícil”, disse, acrescentando mais tarde: “Não vamos concordar em tudo. Já dissemos isso, e bons amigos e aliados podem ter discussões tão francas e francas, e nós fazemos.”

Este título e história foram atualizados com relatórios adicionais.