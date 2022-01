“Inacreditável desde o início”, Joel Embiid marcou 50 pontos em 27 minutos para vencer o Philadelphia 76ers.

Filadélfia – Joel Embiid Ele empatou sua carreira com 50 pontos em apenas 27 minutos, para liderar o terceiro quarto dominante que levou o Philadelphia 76ers à vitória por 123 a 110 sobre o Orlando Magic na noite de quarta-feira.

Embiid também marcou 12 rebotes e três bloqueios, enquanto acertou 17 de 23 arremessos de campo e 15 de 17 lances livres. O indicado ao All-Star e quatro vezes MVP jogou apenas 58 segundos no quarto quarto.

“Meus companheiros de equipe acabaram de me encontrar”, disse Embiid. “E eu fiz o resto.”

De acordo com estatísticas da ESPN e pesquisa de informações, o tempo de jogo de 27:03 do Embiid ficou em segundo lugar no nível mais baixo em um jogo de 50 pontos na era do relógio. Estrela do Golden State Warriors Klay Thompson Ele fez 52 pontos em 29 de outubro de 2018, às 26h33, horário do jogo.

Tobias Harris Ele acrescentou 21 pontos para o 76ers, que venceu nove de 11. O Philadelphia começou em sexto no Leste, mas apenas 2 jogos e meio fora da liderança.

Mo Bamba Ele estabeleceu seus recordes de carreira com 32 pontos e sete arremessos de três pontos para Orlando. A magia da reconstrução caiu para seu pior 8-38 na NBA com sua terceira derrota consecutiva e 13ª derrota em seus últimos 14 jogos.

O Philadelphia foi vaiado fora de campo no primeiro tempo, perdendo por 57 a 47. Mas os 76ers saíram do intervalo com uma corrida de 17-6 nos primeiros 5:05 para saltar à frente de 64-63. Embiid finalmente conseguiu ajuda de seus companheiros de equipe durante o boom, como Teresa Maxi Escorra um par de 3 ponteiros.

Antes do jogo, o técnico do 76ers, Doc Rivers, foi questionado sobre possíveis adições ao elenco à medida que o prazo de troca da NBA se aproxima. Então, seu melhor jogador deu a qualquer um de seus potenciais novos companheiros de equipe um vislumbre do que eles poderiam estar se juntando.

“Você precisa de craques nos playoffs, você só precisa fazer isso”, disse Rivers. “Você precisa de jogadores que façam jogadas para si e para os outros. Quanto melhor a equipe que você tem, mais chances você tem.”

Embiid, que agora tem uma média de 28 pontos por jogo, cuidou disso na quarta-feira. Ele marcou de tantas maneiras em um terceiro quarto impressionante que igualou seu primeiro igualmente impressionante. Cantado com músicas “MVP” em duas viagens para a linha de lance livre naquele período, ele levantou os fãs quando fez 3 pontos 25 segundos antes do final do quarto que deu ao Philadelphia uma vantagem de 92 a 80. , o maior, até aquele ponto.

Embiid também deu 47 pontos na noite e 23 apenas no terceiro quarto, período em que acertou 8 a 10 do campo. A posição de estrela abriu a disputa com um gol de 8 de 10 no primeiro quarto de 20 pontos, ajudando os 76ers a obter uma vantagem de 25-21.

eu brinquei com [Basketball Hall of Famer] Domingos [Wilkins]E não sei se você já viu. “Vi Dominic marcar mais, mas levou o jogo inteiro”, disse Rivers. “Foi fácil, rápido, eficiente e assertivo”.

O treinador de atuação de Orlando, Jesse Mermois, que estava preenchendo a vaga enquanto Jamal Mosley permanecia dentro dos protocolos de saúde e segurança da NBA acordados.

“Do jeito que ele estava jogando, realmente não havia caminho a seguir”, disse Mermois. “Ele está deixando ir, quero dizer, ele tem sido incrível.”

Embiid marcou 7:23 da esquerda no quarto jogo e rapidamente conquistou 49 pontos com um par de lances livres 15 segundos depois. Em seguida, Bamba fez falta em Embiid, que perdeu a jogada, com 6:26 restantes. Com a multidão parada e gravando o momento no celular, Embiid acertou seu primeiro lance livre para acertar 50 antes de errar um segundo. Logo os rios o levaram a aplausos ruidosos.

“É tudo uma questão de jogar da maneira certa”, disse Embiid, ecoando seus comentários anteriores. “A bola sempre vai me encontrar.” “Esses caras têm muita confiança em mim e estão sempre à minha procura.

“E não importa quando. A qualquer momento do jogo, a bola vai me encontrar.”

Embiid foi dominante no primeiro quarto, mas o resto dos 76 combinados fez apenas cinco pontos em 2 a 11. Ele os alcançou no segundo quarto. O Magic fechou em 38 a 37, enquanto Embiid descansou nos primeiros 5:20 do período, depois marcou 11 dos últimos 14 para abrir uma vantagem de 10 pontos depois de ir para o banco com três faltas faltando 3:07.

“Foi uma grande atuação dele”, disse Mermos. “Você tem que tirar o chapéu.” “Nesta liga, há grandes jogadores que estão indo muito bem.”

Bamba terminou com 28 pontos e acertou 7 de 8 arremessos de 3 pontos no primeiro turno, superando facilmente sua pontuação mais alta anterior (22 pontos) e fazendo 3 arremessos (5).

Mas no final, a noite foi sobre Embiid.

“Foi inacreditável desde o início”, disse Rivers.

A Associated Press contribuiu para este relatório.