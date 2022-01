Derek Henry: “Vamos ver como corre esta semana”

Imagens Getty

Titãs correndo para trás Derek Henry Ele está treinando com a equipe desde a semana 18. E ele está pelo menos Adorado por seus companheiros com sua formação.

Mas a estrela consecutiva não estava totalmente comprometida em jogar contra os Bengals no sábado quando perguntado sobre sua preparação em uma entrevista coletiva na quarta-feira.

“Vamos ver Como vai esta semana?Henry disse, via Ben Arthur de Tennessee.

Henry não joga desde que sofreu uma lesão no pé que exigiu cirurgia na vitória dos Titans na semana 8 sobre os Colts em outubro. O backrun ainda ocupa o 9º lugar no traço com 937 jardas.

Henry disse a repórteres que se sentia bem ainda segurando uma placa de aço ao pé, mas se recusou a falar sobre qualquer potencial carga de trabalho.

“Você definitivamente aprecia muito este jogo quando está longe dele, onde está com seus companheiros de equipe, você só tem aquela camaradagem, você vai trabalhar todos os dias e sai e joga aos domingos toda semana – você definitivamente sente falta disso. “, disse Henry, via Jim White do site da equipe. “Estou feliz por estar de volta. Agradeço a todos que me ajudaram a voltar e contribuir durante as eliminatórias. Estou feliz por estar tão Voltar a jogar futebol. “

Os Giants ainda precisam revitalizar Henry da injured reserve para a lista de 53 jogadores. Mas eles provavelmente farão isso antes do jogo de sábado contra o Bengals.