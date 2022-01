NCAA muda política para participação de atletas transgêneros em meio a pedidos de reavaliação

A NCAA mudou sua política em relação aos atletas transgêneros, anunciou na quarta-feira.

A nova abordagem para permitir que atletas transgêneros seguirá um Esportes-Um modelo por esporte que foi igualmente aprovado por nós e internacional olímpico Reportagem da Sports Illustrated.

“Somos firmes em nosso apoio aos atletas transgêneros e à promoção da justiça nos esportes universitários”, disse John DeGeoia, presidente da Universidade de Georgetown e presidente do Conselho de Administração da NCAA, em comunicado na quarta-feira, anunciando a mudança.

A nova política entra em vigor imediatamente.

O Conselho de Governadores votou para aprovar a nova política porque “preserva oportunidades para estudantes-atletas transgêneros, ao mesmo tempo em que equilibra justiça, inclusão e segurança para todos os candidatos”, segundo o relatório.

“É importante que as escolas, conferências e atletas membros da NCAA compitam em um ambiente inclusivo, justo, seguro e respeitoso e possam avançar com uma compreensão clara da nova política”, acrescentou DeGeo.

O órgão regulador nacional de cada esporte específico será responsável por determinar a participação de atletas transgêneros. Se o esporte não tiver um órgão regulador nacional, a política da Federação Internacional será promulgada, Reportagem da Sports Illustrated.

O presidente da NCAA, Mark Emmert, divulgou um comunicado dizendo que a nova política aproxima os esportes coletivos dos padrões olímpicos.

“Quase 80% dos atletas olímpicos dos EUA são atuais ou ex-atletas universitários”, disse Imrt. “Esse alinhamento de políticas fornece consistência e fortalece a relação entre esportes universitários e as Olimpíadas dos EUA.”

As regras da NCAA entraram no centro das atenções nacionais devido à aparição da Pensilvânia Leah Thomas. Ela começou a quebrar recordes da Ivy League com recordes nacionais na mira. Ela esteve na equipe masculina nos primeiros três anos, mas começou na equipe feminina dos Quakers nesta temporada depois de se mudar.

Seu sucesso este ano atraiu críticas por permitir que mulheres transgênero competissem contra mulheres biológicas. Advogada do esporte feminino E Pais na Pensilvânia Recentemente, falei contra a NCAA e suas regras para a participação de atletas estudantes transgêneros.

Thomas terminou por quase dois segundos sobre seus oponentes com um tempo de 1m48s73 nos 200 livres. Ela perdeu um recorde da NCAA detido pela olímpica Missy Franklin, que terminou o evento em 1:39.10 em 2015. Thomas não era tão dominante quanto ela no Zippy Invitational em Akron no mês passado.

Enfrentei um verdadeiro desafio na corrida de 100 metros livre de Isaac Hennig da Universidade de Yale, que vai do feminino ao masculino. Henig marcou um tempo de 49,57 segundos, enquanto Thomas terminou atrás com um tempo de 52,84 segundos.

Henig, que é da Califórnia e compete em Yale desde 2018, surpreendeu os espectadores limitados da corrida.

A Associated Press contribuiu para este relatório.