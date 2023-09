Homens armados mascarados atacam a polícia do Kosovo e matam um oficial numa escalada de tensões com a Sérvia

PRISTINA, Kosovo (AP) – Um agente da polícia foi morto e outro ferido num ataque que atribuiu ao apoio da vizinha Sérvia, disse o primeiro-ministro do Kosovo no domingo, aumentando as tensões entre os antigos inimigos de guerra num momento delicado das suas vidas. Diálogo facilitado pela União Europeia Para normalizar as relações.

O primeiro-ministro Albin Kurti disse que “profissionais mascarados e armados com armas pesadas” abriram fogo contra uma patrulha policial na aldeia de Bangska, no município de Leposavec, 55 quilómetros a norte da capital, Pristina, às 03:00 (01:00 GMT).

A polícia do Kosovo disse que dois camiões sem matrícula bloquearam uma ponte à entrada da aldeia. Três unidades policiais foram enviadas para abrir a estrada, mas foram atacadas de diferentes locais com armas diferentes, incluindo granadas e bombas.

A polícia conseguiu repelir o ataque e dois policiais feridos foram transferidos para um hospital no sul de Mitrovica.

Os médicos disseram que um deles morreu na chegada. A condição do outro não é fatal.

A polícia do Kosovo disse no Facebook que um dos agressores foi morto.

Mais de 12 horas após o início do ataque, a polícia afirma que ainda há trocas esporádicas de tiros e que as estradas locais permanecem fechadas, incluindo duas passagens de fronteira com a Sérvia.

O Templo do Mosteiro Ortodoxo Sérvio em Banjska está atualmente fechado. No interior está um grupo de peregrinos da cidade de Novi Sad, no norte da Sérvia, com o abade, padre Danilo.

A Diocese do Kosovo da Igreja Ortodoxa Sérvia – que supervisiona os mosteiros na antiga província sérvia – disse num comunicado que um grupo de homens mascarados num veículo blindado invadiu o mosteiro e quebrou o portão fechado.

“Homens mascarados e armados percorrem o pátio e de vez em quando ouvem-se tiros”, disse a diocese.

A Sérvia e a sua antiga província, o Kosovo, estão em desacordo há décadas. A guerra deles 1998-1999 Isto levou à morte de mais de 10.000 pessoas, a maioria delas albaneses do Kosovo. O Kosovo declarou unilateralmente a sua independência em 2008, mas Belgrado recusou-se a reconhecer a medida.

Falando após uma reunião do Conselho de Segurança do país no domingo, Kurti disse que foi um “dia triste” para o Kosovo e descreveu o policial morto como Ephrem Bungaku.

O primeiro-ministro mostrou um conjunto de fotos que mostravam vários veículos com tração nas quatro rodas sem matrícula e um veículo blindado de transporte de pessoal “que não pertence à Polícia do Kosovo” perto do mosteiro de Banjska.

Houve tiroteios contínuos contra o que ele descreveu como um grupo de pelo menos 30 soldados profissionais, mascarados e fortemente armados.

Ele acrescentou: “É claro que estas pessoas uniformizadas, em número de pelo menos 30, são uma unidade profissional organizada que veio lutar no Kosovo”, e apelou-lhes para que se rendessem às autoridades do Kosovo.

A maioria dos membros da minoria étnica sérvia do Kosovo vive em quatro municípios em torno de Mitrovica, no norte.

Relatos da mídia sérvia no Kosovo disseram que os moradores de Banjska acordaram com sons de tiros e explosões durante a noite.

“Foi uma guerra realmente pequena: primeiro houve tiroteios, depois silêncio, depois tiroteios e explosões”, disse um morador à agência de notícias Sérvia Kosiv, citando um morador.

A mídia sérvia disse que as estradas locais e os cruzamentos com a Sérvia foram fechados.

“O crime organizado, apoiado política, financeira e logisticamente por Belgrado, está a atacar o nosso Estado”, escreveu Kurti na sua página no Facebook.

O Presidente do Kosovo, Vjosa Osmani, que está em Nova Iorque para participar nas reuniões da Assembleia Geral da ONU, condenou o assassinato.

“Estes ataques testemunham mais uma vez o poder desestabilizador dos grupos criminosos organizados da Sérvia que há muito trabalham para desestabilizar o Kosovo e a região”, acrescentou.

O Chefe da Política Externa da União Europeia, Josep Borrell, condenou “o ataque hediondo de um grupo armado contra agentes da polícia do Kosovo” e exigiu que “todos os factos sobre o ataque devem ser estabelecidos”. “Os perpetradores responsáveis ​​​​devem enfrentar a justiça.”

“Estes ataques devem parar imediatamente”, acrescentou, acrescentando que a Missão da União Europeia para o Estado de Direito, ou EULEX, como segunda resposta de segurança, está no terreno e em contacto estreito com as autoridades e a KFOR.

Miroslav Lajcak, o enviado da UE às conversações, também condenou o “horrível ataque” e repetiu o apelo para “regressar imediatamente ao diálogo”.

Numa declaração, o Embaixador dos EUA em Pristina condenou “fortemente” os ataques violentos organizados esta manhã contra a polícia do Kosovo, acrescentando que “a polícia do Kosovo tem total e legítima responsabilidade pela aplicação do Estado de direito de acordo com a Constituição e as leis do Kosovo. ” “Kosovo.”

O presidente do Parlamento sérvio, Vladimir Orlik, disse que Kurti “foi rápido em culpar os sérvios”, acrescentando que era Kurti quem queria a “escalada”.

“Ele (Korti) disse que foi um ato organizado por profissionais”, disse Orlik à estação de TV local BRVA. “Eles devem ter sido reconhecidos e ele sabe quem e o que são, e está tudo claro.”

Em Belgrado, espera-se que o presidente sérvio Aleksandar Vucic se dirija ao público ainda neste domingo para “expor as mentiras de Kurti”, segundo a mídia pró-governo.

No início deste mês, foi realizada em Bruxelas uma reunião de diálogo facilitada pela UE entre Kurti e o presidente sérvio Aleksandar Vucic. Terminou em aspereza. Washington apoiou plenamente as negociações e a posição da União Europeia.

Em fevereiro, a UE Subtrair Um plano de 10 pontos para acabar com meses de crises políticas. Kurti e Vucic deram sua aprovação na época, mas com algumas ressalvas que ainda não foram resolvidas.

A União Europeia alertou os dois países que os compromissos assumidos pela Sérvia e pelo Kosovo em Fevereiro passado “são vinculativos para eles e desempenham um papel no caminho europeu para ambas as partes”, referindo-se às suas hipóteses de aderirem ao bloco de 27 nações.

em maio Tensões no norte do Kosovo 93 soldados da paz ficaram feridos nos tumultos.

Um ponto crítico específico é a criação da Associação de Municípios de Maioria Sérvia, para coordenar o trabalho dos municípios dominados pelos Sérvios em questões como a educação, a saúde e o desenvolvimento económico.

O Kosovo considera este mecanismo uma tentativa de Belgrado de criar um estado sérvio com ampla autonomia, semelhante à Republika Srpska na Bósnia e Herzegovina.

A criação da ASM foi aprovada pela primeira vez em Bruxelas em 2013 e aprovada no Parlamento do Kosovo. Mas o Tribunal Constitucional do Kosovo considerou mais tarde esta lei inconstitucional, porque não incluía outras etnias e poderia implicar poderes executivos.

Em protesto, legisladores, procuradores e agentes da polícia sérvios abandonaram os seus empregos no ano passado. Seus cargos ainda não foram preenchidos. Alguns policiais sérvios foram recrutados, mas receberam ameaças pedindo-lhes que se demitissem.

O Estado de direito no norte do Kosovo é administrado por agentes da polícia internacional da Missão da União Europeia (EULEX) e por um número limitado de polícias do Kosovo, cuja presença em Belgrado tem protestado fortemente.

A fronteira é guardada por 4.000 soldados da paz da Força do Kosovo liderada pela OTAN, que está no Kosovo desde 1999.

___

A redatora da Associated Press, Jovana Geck, contribuiu para este relatório de Belgrado.

–

Semini relatou de Tirana, Albânia; Jovana Gec contribuiu de Belgrado.

——

Siga Lazare Cimini em https://twitter.com/lsemini