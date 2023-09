As Filipinas condenam a “barreira flutuante” da China no Mar da China Meridional

MANILA (Reuters) – As Filipinas acusaram neste domingo a Guarda Costeira chinesa de erguer uma “barreira flutuante” em uma área disputada no Mar do Sul da China, dizendo que isso impede os filipinos de entrar e pescar na área.

A Guarda Costeira de Manila e o Departamento de Pesca e Recursos Aquáticos “condenam veementemente” a instalação da barreira pela China em parte da área de Scarborough Shoal, postou o porta-voz da Guarda Costeira, Comodoro Jay Tarella, na plataforma de mídia social X, anteriormente Twitter.

Acrescentou que a barreira que impede os pescadores de chegar a águas rasas priva-os da pesca e das actividades de subsistência.

“A (Guarda Costeira das Filipinas) continuará a trabalhar em estreita colaboração com todas as agências governamentais relevantes para enfrentar estes desafios, defender os nossos direitos marítimos e proteger os nossos domínios marítimos”, disse Tarriela.

A embaixada chinesa em Manila não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

[1/3]Barcos da Guarda Costeira chinesa são fotografados perto da barreira flutuante em 20 de setembro de 2023, perto de Scarborough Shoal, no Mar da China Meridional, nesta foto de folheto divulgada pela Guarda Costeira Filipina em 24 de setembro de 2023. Guarda Costeira Filipina/Divulgação via Reuters Obtenção de direitos de licenciamento

A China reivindica soberania sobre 90% do Mar da China Meridional, sobrepondo-se às zonas económicas exclusivas do Vietname, Malásia, Brunei, Indonésia e Filipinas. Pequim assumiu o controle de Scarborough Shoal em 2012 e forçou os pescadores das Filipinas a viajarem mais longe para obter pequenas capturas.

Pequim permitiu que os pescadores filipinos regressassem aos baixios desabitados quando as relações bilaterais estavam a melhorar significativamente sob o presidente Rodrigo Duterte. Mas as tensões aumentaram novamente desde que o seu sucessor, Ferdinand Marcos Jr., assumiu o cargo no ano passado.

O pessoal da Guarda Costeira e do Departamento de Pesca das Filipinas descobriu a barreira flutuante estimada em cerca de 300 metros (1.000 pés) de comprimento durante uma patrulha de rotina na sexta-feira perto do banco de areia conhecido localmente como Bajo de Masinloc, disse Tarriela.

Acrescentou que três barcos insufláveis ​​da Guarda Costeira chinesa e um barco de serviço da Milícia Marítima Chinesa instalaram a barreira à chegada do navio filipino.

Tarella disse que os pescadores filipinos dizem que a China normalmente instala tais barreiras quando monitoriza um grande número de pescadores na área.

Ele acrescentou que os barcos chineses lançaram 15 desafios de rádio e acusaram o navio filipino e os pescadores de violarem as leis internacionais e chinesas, antes de se afastarem “depois de notarem a presença de pessoal da mídia a bordo do navio (filipino)”.

Enrico dela Cruz relata. Editado por William Mallard

