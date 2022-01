Heidi Klum deixa os fãs querendo mais neste vídeo de dança sexy – SheKnows

Se você comprar um produto ou serviço analisado de forma independente por meio de um link em nosso site, o SheKnows poderá receber uma comissão de afiliado.

Quando entramos no Instagram, podemos esperar algumas coisas: um vídeo fofo de gato, um TikTok que vimos há três dias e, claro, um modelo. Heidi Klum Ela ostenta seu corpo incrível em um conjunto ainda mais adorável.

Em 15 de janeiro, Klum postou um vídeo com a legenda: “1, 2, 3, vamos! Chá de chá com Heidi já está disponível! Transmissão no link da bio”. O vídeo, como muitos de seus posts recentes, é muito sexy e chamativo.

O segmento é uma série de Vídeos cheios de roupas íntimas Promova seu novo projeto com Snoop Dogg – uma nova música EDM chamada “Chai Tea with Heidi”. Neste clipe, vemos os lábios de Klum sincronizados com a música, o cabelo soprado pelo vento enquanto ela mostra seu corpo espetado em uma roupa brilhante. Então ela se vira, mostrando sua bunda fazendo uma dancinha boba para terminar o vídeo de 11 segundos.

O tão esperado e altamente divulgado single foi lançado em 14 de janeiro para todos ouvirem – e Klum vem se esforçando desde então. Diga a Klum SheKnows Como ela queria trabalhar com Snoop Dogg por um tempo. Ela se lembrava de ter dito: “Talvez eu cante alguma coisa com alguém”.

Ela acrescentou: “Eles ficaram tipo, ‘Bem, quem é? E eu fiquei tipo, “Bem, Snoop Dogg, é claro!” E eles ficaram tipo, “Snoop Dogg, por que Snoop Dogg?” E eu disse: “Porque eu amo Snoop Dogg, eu sempre amei Snoop Dogg, e eu acho isso muito legal.”

