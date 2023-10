Guillermo del Toro trabalhou no filme Star Wars sobre Jabba the Hutt – The Hollywood Reporter

Guilherme del Toro

Guillermo del Toro Gabba, a Cabana?

Sim, isso poderia ter acontecido.

O diretor confirmou Durante uma pergunta e resposta Apresentado por Colisor Que ele estava certa vez trabalhando em um Guerra das Estrelas Um filme centrado em um notório senhor do crime que viveu no planeta Tatooine (onde Luke Skywalker e seu pai antes dele cresceram). Del Toro estava trabalhando no projeto com o roteirista David S. Goyer, que foi o primeiro a fazê-lo Excitado Notícias do mês passado em Feliz, triste, confuso Podcast.

“Havia muita coisa por trás [the scenes] “Coisas que estavam acontecendo na Lucasfilm na época”, disse Goyer no podcast. “Mas é um ótimo roteiro.”

Em resposta del Toro chilro Na época: “Certo. Não posso dizer muito. Talvez um ‘J’ e um ‘BB’. São três letras?”

Agora, del Toro confirmou que o projeto é, de fato, sobre Jabba.

“Testemunhamos a ascensão e queda de Jabba the Hutt, por isso fiquei muito feliz”, disse ele recentemente. Colisor Aconteceu. “Estávamos fazendo muitas coisas, e então não é meu, não é meu dinheiro, e então um daqueles 30 cenários desapareceu. Às vezes estou amargo, às vezes não. Sempre recorro à minha equipe e digo , ‘Boa prática, pessoal. Boa prática. Projetamos ‘Grande mundo. Projetamos grandes coisas. Aprendemos.'”

Mas, infelizmente, não era para ser assim. A Lucasfilm não avançou com o projeto. Mas del Toro não tem ressentimentos.

“Você nunca pode ser ingrato pelo resto da vida”, disse ele. “O que quer que a vida lhe envie, há algo a aprender com ela. Então, você sabe, eu confio no universo, confio nele. Quando algo não acontece, eu digo: ‘Por quê?’, tento dialogar comigo mesmo. Por que isso não aconteceu? E quanto mais eu nado À medida que o universo segue o fluxo, você fica menos consciente de para onde está indo.

Embora não esteja claro há quanto tempo del Toro e Goyer estão trabalhando no projeto, eles nunca tiveram a chance de dirigir o filme. Guerra das Estrelas O filme claramente não atrapalhou a carreira de del Toro: ganhou três Oscars, dois dos quais foram Forma de água (Melhor Filme e Melhor Diretor) e um para Pinóquio Guillermo del Toro (Melhor Animação). Por sua vez, Goyer esteve envolvido em vários filmes de super-heróis, incluindo… O Cavaleiro das Trevas E O Cavaleiro das Trevas Ressurge, Homem de Aço e Batman v Superman: A Origem da Justiça juntamente com Exterminador do Futuro: Destino Sombrio.

Enquanto isso, Jabba apareceu em vários filmes Guerra das Estrelas Filmes e na TV. Foi introduzido pela primeira vez em 1983 Star Wars: Episódio VI – O Retorno dos Jedi. Também foi posteriormente adicionado ao Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança Quando o filme foi relançado para seu 20º aniversário em 1997, foi lançado por meio de uma cena inacabada. O personagem apareceu novamente em 1999 Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma.

Jabba também é parte essencial da história do filme de animação Guerra nas Estrelas a guerra dos Clones Ele aparece em vários episódios da série de televisão que se seguiu.