Guerra total ou ‘ocupação crescente’ entre as opções de Putin, afirma o Ministério da Defesa da Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, deveria Decide atacar a UcrâniaO Ministério da Defesa da Ucrânia disse ao Military Times na manhã de quinta-feira que terá cerca de 220.000 soldados à sua disposição, incluindo cerca de 120.000 já posicionados perto da fronteira com a Ucrânia.

Mas ainda não se sabe se ele atacará, de acordo com o Ministério da Defesa, que mapeia dois possíveis cursos de ação que Putin poderia tomar – uma guerra total ou uma “ocupação crescente” da Ucrânia.

Embora a Rússia esteja pronta para lançar um ataque o mais tardar em fevereiro, de acordo com o Ministério da Defesa, as autoridades ucranianas continuam incertas se Putin dará luz verde.

Pelos nossos dados, Putin ainda não tomou a decisão, segundo o Ministério da Defesa. “Vai depender de muitos fatores.”

ARQUIVO – Nesta foto divulgada pela assessoria de imprensa do Ministério da Defesa da Rússia, as chamas assolam o campo de treinamento de Molino na região de Nizhny Novgorod durante o exercício estratégico conjunto das Forças Armadas Russas e da República da Bielo-Rússia Zapad-2021 em Nizhny. Região de Novgorod, Rússia, em 11 de setembro de 2021. Autoridades ucranianas e ocidentais temem que o aumento militar da Rússia perto da Ucrânia possa indicar os planos de Moscou de invadir seu antigo vizinho soviético. O Kremlin insiste que não tem essa intenção e acusou a Ucrânia e seus apoiadores ocidentais de fazer alegações para encobrir seus supostos esquemas agressivos. (Vadim Savitsky / Serviço de Imprensa do Ministério da Defesa da Rússia via AP, arquivo)

Antes de decidir atacar, Putin levará em consideração a situação econômica e política na Ucrânia, o apoio da comunidade internacional à Ucrânia e “a dura reação (na forma das chamadas sanções infernais, ajuda militar, etc.) do mundo países líderes na política agressiva do Kremlin em relação à Ucrânia ”, e a situação na própria Rússia, segundo o Ministério da Defesa.

O presidente Joe Biden conversou com Putin e com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em um esforço para acalmar a situação. Ambos prometeram que a Rússia enfrentaria “consequências graves” se as forças militares russas avançassem para a Ucrânia, mas também disseram que não enviariam forças de combate dos EUA para a região para repelir tal ataque. Outros líderes ocidentais fizeram declarações semelhantes. A nova ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annallina Barbock, disse que a Rússia vai enfrentar “Consequências sériasSe for atacado, segundo a Reuters.

Além dos 120 mil soldados russos atualmente posicionados nas fronteiras da Ucrânia, a Rússia enviará forças de suas regiões militares do oeste e do sul, bem como unidades aerotransportadas se decidir atacar, de acordo com a avaliação.

“A força total de todas as forças russas … que podem estar envolvidas em uma invasão em grande escala contra nosso país inclui cerca de 220.000 soldados”, segundo o Ministério da Defesa.

A embaixada russa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Contudo, Putin negou que houvesse planos lançar uma invasão e inverter a retórica ao exortar os líderes ocidentais a fornecerem garantias juridicamente vinculativas que impediriam a expansão da OTAN na Ucrânia e a implantação de armas da aliança lá, descrevendo tais ações como “Linha Vermelhaa Moscou, de acordo com a Associated Press.

O Kremlin disse na quinta-feira que a Rússia apresentou projetos de documentos descrevendo os arranjos de segurança que deseja negociar com os Estados Unidos e seus aliados da Otan, em meio a As tensões aumentam na UcrâniaDe acordo com a Associated Press.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que um importante enviado russo estava pronto para partir imediatamente para negociações em um país neutro sobre a proposta, de acordo com a Associated Press.

Embora o moral na Ucrânia continue alto, o Ministério da Defesa diz que não há ilusão de que as coisas podem dar errado.

“Não há dúvida sobre o alto moral e espírito patriótico de nossos cidadãos para defender nossa soberania e integridade territorial”, disse o Ministério da Defesa. Ao mesmo tempo, a Rússia possui um dos maiores exércitos do mundo em termos de força e armamento. Se for tomada a decisão de expandir o escopo da agressão armada contra a Ucrânia, a Rússia usará todo o arsenal disponível de armas modernas. ”

Esse arsenal inclui armas tático-operacionais e de aviação para o Exército, armas de alta precisão de seus componentes aéreos, marítimos e terrestres e armas eletrônicas de guerra, segundo o Departamento de Defesa. Os navios da Frota Russa do Mar Negro e da Frota do Cáspio estarão ativos nos Mares Negro e Azov.

Embora não se saiba o que Putin fará, o Ministério da Defesa da Ucrânia disse ao Military Times que há dois cursos de ação que ele pode tomar.

“Esperamos que a liderança russa tenha bom senso suficiente para evitar a guerra”, disse o Ministério da Defesa. “Por sua vez, o cenário mais realista para o desenvolvimento da situação é a crescente ocupação da Ucrânia:”

Semelhante a como a Rússia conseguiu anexar a Crimeia e invadir o leste da Ucrânia com a ajuda de separatistas locais, uma batalha em andamento que já custou mais de 14.000 vidas desde 2014, o Ministério da Defesa da Ucrânia diz que a Rússia pode expandir esse esforço, usando “serviços / clientes especiais “. Influência Rus.”

Assim, a Rússia criará condições favoráveis ​​para a intensificação das hostilidades no leste da Ucrânia, de acordo com o Ministério da Defesa.

“As provocações da Rússia nos territórios temporariamente ocupados dos estados de Donetsk e Luhansk com muitas vítimas da população local … (residentes locais com passaportes russos) serão um pretexto para a renovação das hostilidades. Será usado pelo Kremlin para proteger os cidadãos russos. Em condições favoráveis, a Rússia continuará a ocupar ainda mais a Ucrânia. ”

ARQUIVO – Esta foto divulgada pelo serviço de imprensa do Ministério da Defesa da Rússia mostra bombardeiros Su-24 russos estacionados em uma base aérea na Crimeia em preparação para manobras. Autoridades ucranianas e ocidentais temem que o aumento militar da Rússia perto da Ucrânia possa sinalizar os planos de Moscou de invadir seu antigo vizinho soviético. O Kremlin insiste que não tem essa intenção e acusou a Ucrânia e seus apoiadores ocidentais de fazer alegações para encobrir seus supostos esquemas agressivos. (Serviço de Imprensa do Ministério da Defesa Russo via AP, arquivo)

Até o momento, os Estados Unidos alocaram mais de US $ 2,5 bilhões em assistência à segurança para a Ucrânia desde 2014, de acordo com o Pentágono. Este apoio “inclui, mas não se limita ao fornecimento de radares de vigilância aérea, radares antiartilharia, sistemas aéreos anti-drones, comunicações seguras, equipamento médico militar, barcos patrulha armados e sistemas antitanque Javelin.”

Dada a extensão do arsenal russo, a Ucrânia está procurando mais.

A Ucrânia precisa, em primeiro lugar, de aeronaves modernas, incluindo UAVs (cópias de ataque e reconhecimento); Recursos de defesa aérea de modernos sistemas de reconhecimento e guerra eletrônica de curto e longo alcance, sistemas antitanque e antinavio, etc. ”, afirma a avaliação.

Os militares ucranianos estão rapidamente implantando armas fornecidas pelos Estados Unidos, como mísseis antitanque Javelin portáteis.

“Vamos resolver essa tarefa no mais curto espaço de tempo com a ajuda de treinadores ocidentais”, de acordo com o Departamento de Defesa. “Já tivemos essa experiência nas Forças Armadas da Ucrânia”.

Se os russos invadirem e esmagarem o exército ucraniano, as autoridades planejam uma possível rebelião para contra-atacar.

“Em caso [Russian Federation] Tentativas de alargar o âmbito da agressão armada contra a Ucrânia A resposta é sim ”, respondeu o Ministério da Defesa à questão de saber se vai distribuir armas aos seus cidadãos.No momento, estão a ser tomadas medidas para a formação das forças de defesa territorial.