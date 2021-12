Festa de 18 anos da princesa holandesa violando as regras da Covid-19

De acordo com uma carta enviada pelo primeiro-ministro Mark Rutte ao parlamento holandês, datada de quinta-feira, membros da família real hospedaram 21 pessoas no jardim perto do palácio real no sábado.

Isso apesar da recomendação do governo de que os visitantes da Holanda não devem receber mais do que quatro visitantes com mais de 13 anos em suas casas por dia.

Um porta-voz do governo disse à CNN que o jardim é considerado parte da casa particular da família real.

De acordo com a carta de Rutte ao Parlamento, todos os hóspedes foram convidados a fazer o teste, a vacinar e a manter distância social.

“O rei me informou que, após um exame mais detalhado, não era certo organizar isso”, disse Ruti na carta. “Acho que é uma resposta razoável.” Rutte disse que as festividades iniciais de Natal foram canceladas devido à situação do coronavírus, mas a reunião de sábado foi organizada no “último minuto”. A Holanda está atualmente em nível de alerta três para Covid-19, o que significa que o sistema de saúde está enfrentando tensões “graves”. Na terça-feira, o governo disse que a variante Omicron deve superar a Delta “nas próximas semanas”. Como resultado, decidiu estender as restrições, incluindo o fechamento de restaurantes, bares e lojas não essenciais às 17h, até 14 de janeiro de 2022. As pessoas também foram instadas a ficar em casa o máximo possível. Comentando sobre a infração real cometida pela Covid, a legisladora Eva van Esch, do Partido para os Animais (Partij voor de Dieren), enfatizou que as regras se aplicam a todos. “Dar um bom exemplo é essencial para as pessoas na Holanda cumprirem medidas que não parecem ter ocorrido aqui”, disse Van Esche em um comunicado. READ A ex-mulher da Interpol desafia o governo chinês “Eu entendo que comemorar seu aniversário de dezoito anos é um marco, mas os de dezoito anos não podem dar uma festa também.”

