Google Stadia pode não demorar muito para este mundo

O controlador Stadia que pode se tornar um item de colecionador algum dia com o jeito que as coisas estão indo. foto : Joanna Nelius / Gizmodo

O Stadia pode não ter florescido no nuvem serviço de jogos que o Google esperava, b ut a tecnologia por trás disso pode viver pelo poder outros serviços.

O Google Stadia deveria ser o sonho de um jogador: você pode jogar em qualquer dispositivo sem sofrer lag graças ao poder da nuvem do Google. Mas depois de vários soluços, Google está mudando o foco de sua divisão Stadia para um novo serviço de back-end chamado Google Stream, de acordo com Interno. A empresa tem trabalhando para garantir negócios com parceiros como Capcom e Bungie, os quais o Google lançou sua tecnologia de nuvem para executar seus jogos no navegador. (Com Sony comprando Bungieque agora pode estar fora da mesa .)

O Google também está aparentemente cortejando a Peloton, que teve sua parcela de problemas recentes e provavelmente poderia usar uma parceria comercializável para aliviar a pressão de suas vendas cada vez menores de bicicletas. Peloton está supostamente trabalhando em um jogo para suas motos chamado Lanebreakque usa o Google serviços em nuvem como back-end. As bicicletas Peloton também rodam uma versão do sistema operacional Android do Google.

Em um comunicado, o porta-voz do Google Patrick Seybold disse Interno: “Anunciamos nossas intenções de ajudar os editores e parceiros a entregar jogos diretamente aos jogadores no ano passado e estamos trabalhando para isso.” Seybold acrescentou que, embora o Google não comente rumores e especulações, “ainda está focado em trazer ótimos jogos para o Stadia em 2022”.

Tecnicamente, o Stadia não está morto . Você ainda pode entrarpague uma assinatura mensal ou compre um jogo inteiro, e comece jogando com um controle PlayStation, Xbox ou Stadia e um dispositivo Android compatível ou Chromecast Ultra. Mas não há mais uma equipe de desenvolvedores de jogos liderada pelo Google desde que a empresa fechado seus estúdios de jogos internos Stadia Games and Entertainment em fevereiro passado.

O Google tem pelo menos um acordo com a AT&T em andamento, semelhante ao que lançou para a Bungie e a Capcom, embora não use a marca Google Stream . Os clientes da AT&T podem Stream o jogo Batman: Cavaleiro de Arkham diretamente pelo navegador da Web, que usa a tecnologia do Google no back-end.

O Google está claramente tentando salvar o que resta do Stadia, incorporando sua tecnologia em produtos e plataformas existentes, em vez de perseguir os consumidores diretamente. Ex-funcionários e atuais do Google disseram ao Insider que estimavam que apenas 20% dos negócios da Stadia são relacionados ao consumidor. O outro volume é focado em “trabalho de prova de conceito para o Google Stream” e os tipos de negócios mencionados acima.

Depois que o relatório do Insider foi divulgado, o Google twittou uma declaração para os seguidores do Stadia:

Embora essa notícia provavelmente destrua os assinantes do Stadia, não é de surpreender que o Google siga nessa direção. Sua nuvem é onde ela ganha a maior parte de seu dinheiro e onde está colocando uma tonelada de recursos. O da empresa 4º trimestre de 2021 ganhos colocou o crescimento da receita de nuvem do Google em 45%, embora também tenha perdido US$ 890 milhões.

Independentemente da nova direção do Google Stream, ainda existem alguns funcionários da Stadia com esperança por dentro. “Há muitas pessoas internamente que adorariam continuar”, um funcionário anônimo do Google disse ao Insider . “Mas não são eles que assinam os cheques.”