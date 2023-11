Google pede aos reguladores que editem os balões de texto azuis da Apple

Google Enviou uma carta aos reguladores europeus pedindo-lhes que desregulamentassem a Apple iMessage Para todas as plataformas, de acordo com um relatório da Tempos Financeiros Quarta-feira. A Comissão Europeia disse que a Apple é a guardiã do iMessage em setembroe a mensagem do Google chega desnecessariamente para dizer “Concordamos”.

Os reguladores europeus estão atualmente investigando se a Apple deveria ser obrigada a cumprir essas regras Lei dos Mercados Digitais, o que forçaria o iMessage a ser perfeitamente compatível com todas as plataformas de mensagens, como Android e WhatsApp. Um vice-presidente do Google e outros executivos de telecomunicações afirmam que os serviços da Apple cumprem os limites da lei e deveriam ser regulamentados “para beneficiar os consumidores e as empresas europeias”, numa carta vista pelos repórteres do Financial Times.

Os balões de texto azuis característicos da Apple acima do iMessage são um fator chave para manter a fidelidade dos clientes. Em 2019, a Samsung lançou uma campanha anti-bullying usando GIFs para combater crianças vítimas de bullying Intimidação por causa de suas bolhas de texto verdes.

A Lei dos Mercados Digitais define os gatekeepers como “grandes plataformas online que fornecem uma importante porta de entrada entre utilizadores empresariais e consumidores, e cuja posição pode dar-lhes a capacidade de criar um estrangulamento na economia digital”. A carta do Google diz que esta é a “natureza essencial” do iMessage.

Embora o Google se oponha às práticas anticompetitivas da Apple, também está sob a lupa dos reguladores. A Lei dos Mercados Digitais também nomeia Google Play, Google Maps, Chrome e outros serviços como guardiões. O gigante das buscas também está enfrentando um problema próprio Processos antitruste Aqui nos Estados Unidos.

Google, Apple e a Comissão da União Europeia não responderam imediatamente ao pedido de comentários do Gizmodo.

No entanto, a Apple afirmou anteriormente que o iMessage não é um gateway significativo “devido ao seu pequeno tamanho em comparação com outros serviços de mensagens”. O número de usuários do iMessage foi estimado em 1.3 bilhões Em 2022, enquanto o WhatsApp tinha 2,4 bilhões usuários no mesmo ano

“Os consumidores de hoje têm acesso a uma ampla variedade de aplicativos de mensagens e muitas vezes usam vários deles simultaneamente, refletindo como é fácil alternar entre eles”, disse a Apple no mesmo comunicado. “Os consumidores de hoje têm acesso a uma ampla variedade de aplicativos de mensagens e muitas vezes usam vários ao mesmo tempo, um reflexo de como é fácil alternar entre eles.”

O comitê tem até fevereiro para tomar uma decisão a esse respeito.