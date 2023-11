Rockstar pode anunciar Grand Theft Auto VI esta semana

Podemos obter detalhes oficiais sobre Grand Theft Auto VI Muito em breve então Bloomberg O relatório acabou sendo verdadeiro. A Rockstar Games planeja anunciar o próximo jogo da franquia GTA ainda esta semana, de acordo com a agência de notícias. Além disso, a Rockstar lançará um trailer do jogo no próximo mês, como parte da celebração do 25º aniversário. É um dos jogos mais esperados da atual safra de consoles, especialmente desde o quinto grande lançamento da série – o segundo videogame mais vendido de todos os tempos. Bloomberg Notas – apareceu em 2013.

Embora a Rockstar ainda não tenha lançado o jogo, alguns fãs podem já ter visto as imagens do jogo desde os primeiros dias devido a um vazamento que um hacker carregou online em 2022. Continha 90 segundos de jogo de GTA VI Uma versão de teste, uma das duas protagonistas jogáveis, uma personagem feminina chamada Lucia, é mostrada roubando uma loja. Outro clipe mostrou o outro personagem jogável andando no “Vice City Metro”, sugerindo que sua história se passa na versão fictícia de Miami da Rockstar. O desenvolvedor posteriormente confirmou o conteúdo do vazamento e disse que a criação do jogo continuaria “conforme planejado”.

Rockstar provavelmente revelará GTA 6 O período de lançamento é quando o jogo é anunciado, mas a controladora Take-Two já havia sugerido que ele seria lançado em 2024.