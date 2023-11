Samsung anuncia uma “nova era do Galaxy AI”, começando com AI Live Translate Call

09 de novembro de 2023

Inteligência Artificial é definitivamente a palavra da moda do ano (Obrigado, ChatGPT!) e a Samsung decidiu que não queria ser excluída Vamos fazer tudo em qualquer lugar com IA Jogo. Então, hoje anuncio que “uma nova era de Galaxy AI está chegando”.

Quer saber o que isso significa? Apenas um exemplo foi dado, AI Live Translate Call, que é exatamente o que o nome sugere, pelo menos em teoria. “Em breve”, os usuários “com os telefones Galaxy AI mais recentes” terão um tradutor pessoal sempre que precisarem. Isso será integrado ao recurso de chamada nativo, então “o incômodo de usar aplicativos de terceiros acabará”, como a Samsung orgulhosamente anuncia.

As traduções de voz e texto aparecerão em tempo real enquanto você fala, e tudo acontece no dispositivo, para que o conteúdo das suas conversas nunca saia do seu telefone. A Samsung diz que isso torna “a comunicação com alguém que fala outro idioma tão simples quanto ativar legendas ocultas ao transmitir um programa”. Isso, claro, se realmente funcionar conforme descrito.

Agora, já ouvimos que a empresa coreana estará empurrando agressivamente a palavra-chave da IA ​​para lançar a próxima série Galaxy S24, que deverá ser lançada em 17 de janeiro. E isso é praticamente a confirmação desse fato pela Samsung – “o mais recente telefone Galaxy AI”, alguém?

Então, senhoras e senhores, preparem-se para o Galaxy AI. O que é Galáxia II? De acordo com a própria Samsung, é uma “experiência abrangente de IA móvel, alimentada tanto pela IA no dispositivo desenvolvida pela Samsung quanto pela IA baseada em nuvem”, a última das quais foi habilitada por meio de “colaboração aberta com líderes da indústria com ideias semelhantes”. “.

Isso “transformará sua experiência móvel diária na tranquilidade em que você confia com a segurança e privacidade do Galaxy”, porque “nenhuma empresa pode aproveitar o potencial da IA ​​como o Galaxy” – observe que “Galaxy” é marca comercialNão é uma empresa, mas não vamos comentar nenhum desses detalhes chatos, certo?

Se você está se perguntando por que o Galaxy está em uma posição única para “aproveitar” todo esse potencial misterioso, é porque, veja só – “Somente o Galaxy coloca o poder da abertura na palma da sua mão”. Outros telefones não existem, aparentemente. Ou o fazem, mas não conseguem, por qualquer motivo, colocá-lo em prática O poder da abertura Em suas mãos. estranho.

Assim, “no início do próximo ano” (há uma referência ao Galaxy S24 novamente), “o Galaxy AI nos aproximará de um mundo onde algumas das barreiras mais comuns à conexão social se dissolvem e a comunicação se torna mais fácil e produtiva do que nunca, “, diz a empresa. Samsung, nos perguntamos se isso significa que Bixby será rebatizado como Galaxy AI. Seu palpite é tão bom quanto o nosso no momento, mas descobriremos com certeza em janeiro, então prepare-se para “A IA está mudando o mundo e sua vida para melhor”.