Globus adiciona itinerário e extensões para Portugal: Travel Weekly

A Globus lança um itinerário 2024 e dois pacotes de extensão em Portugal, à medida que expande o seu portfólio para a Península Ibérica.

O novo itinerário Taste of Portugal de 7 dias leva os hóspedes do Porto a Lisboa, apresentando os destaques culinários e culturais das cidades mais famosas de Portugal.

Os hóspedes começarão com um passeio a pé pelo Porto, no centro da cidade, e conhecerão um porto de vidro antes de embarcarem em um cruzeiro panorâmico pelo rio. À noite, os hóspedes irão jantar nas Caves Sandeman, conhecidas como Port and Cherry Winemakers.

Depois de passar duas noites no Porto, os hóspedes viajarão para Coimbra, que já foi capital de Portugal. Aqui os viajantes poderão explorar as ruelas mouriscas da histórica universidade da cidade e, além de degustar vinhos da região, serão presenteados com o autêntico fado.

O passeio termina com duas noites na capital de Portugal, Lisboa, onde os hóspedes percorrerão as ruas históricas da cidade e locais turísticos como o Monumento às Invenções e a Torre de Belém.

Os hóspedes podem agora adicionar dois novos destinos ao seu itinerário Taste of Portugal com três noites nos Açores ou na Madeira.

Nos Açores, conhecidos como o Havai do Atlântico, os hóspedes podem participar em actividades como observação de baleias, caminhadas em torno de crateras vulcânicas e imersão em piscinas geotérmicas.

Na Madeira, conhecida como Jardim do Atlântico, os hóspedes poderão deliciar-se com tapas, provar ainda mais vinhos da região e descobrir pitorescas aldeias e vilas piscatórias.

As partidas do cruzeiro Taste of Lisbon de 7 dias começam em maio de 2024 e as tarifas começam em US$ 1.849 por pessoa. As tarifas começam em 3.309 dólares por pessoa para hóspedes que pretendam adicionar extensões à Madeira ou aos Açores para fazer dos seus passeios uma viagem de 11 dias.

Novos cruzeiros terrestres da Globus estão a chegar a Portugal enquanto a Avalon Waterways, parte das marcas Globus, se prepara para lançar um novo programa de cruzeiros e cruzeiros no rio Douro. O novo navio suíte da empresa, Avalon Alegria, navegará em março de 2024 em um novo itinerário Vida Portugal: Vineyards & Villages de 8 dias, do Porto ao Douro.