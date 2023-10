Portugal deverá aumentar os salários do setor público em média 3,8% em 2024

Um bonde chega à estação Cais do Sotre, em Lisboa, Portugal, em 27 de julho de 2018. REUTERS/Rafael Marchante/Foto de arquivo Obtenha direitos de licença

LISBOA (Reuters) – O governo de Portugal disse nesta sexta-feira que aumentará os salários dos funcionários públicos em uma média de 3,8% no próximo ano, mas os sindicatos dizem que não será suficiente, à medida que o custo de vida aumenta.

Os salários dos funcionários públicos aumentaram cerca de 4,6% no ano passado, face à inflação de 5,4% estimada para o conjunto do ano pelo banco central, o Banco de Portugal.

Os sindicatos foram notificados dos aumentos salariais previstos no momento em que o governo dá os retoques finais ao Orçamento do Estado para 2024, que será apresentado no parlamento na terça-feira.

Portugal tem mais de 745.000 funcionários públicos e o seu salário médio mensal é de cerca de 2.000 euros (2.117,40 dólares) por mês, segundo dados do governo.

O salário mensal até 1.807 euros aumentará 6,8%, enquanto os restantes salários aumentarão 3%, disse a ministra do Gabinete, Mariana Vieira da Silva. Em média, os salários aumentarão 3,8% em 2024.

“Queremos garantir uma trajetória de progressão salarial estável e permissiva onde (os funcionários públicos) possam recuperar do pico inflacionário”, disse Vieira da Silva aos jornalistas.

Os sindicatos ficaram insatisfeitos com o anúncio, uma vez que os salários da maioria dos funcionários públicos aumentarão apenas 3%, enquanto a inflação deverá atingir 3,6% no próximo ano, segundo o Banco de Portugal.

Sebastião Santana, chefe da Frente Comum, parte do maior sindicato CGTP de Portugal, disse que os aumentos salariais não permitiriam ao país “inverter o caminho da pobreza”.

O sindicato de Santana exigiu 15% e quer uma nova rodada de negociações com o governo. Em Portugal, os aumentos salariais dos funcionários públicos são uma referência para as empresas do setor privado.

($1 = 0,9446 euros)

