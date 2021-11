Verstappen defende comando de direção na partida de Hamilton com o Brasil

O destaque vai para o comportamento do piloto da Red Bull no Catar neste fim de semana com mercedes Reivindicando a FIA o direito de revisar sua decisão de não investigar o acidente com Hamilton na volta 48 em Interlagos.

A demanda da Mercedes foi motivada pelo aparecimento de picapes com tração dianteira no início desta semana de um carro Verstappen, que a FIA não conseguiu acessar durante a corrida.

O vídeo mostra os eventos durante a Curva 4 e indica que Verstappen não girou o volante o suficiente para tentar evitar que Hamilton cruzasse fora, antes de finalmente sair da pista.

E quando questionado, em meio a toda a polêmica sobre aqueles momentos, se faria o mesmo novamente, Verstappen disse: “Sim. Como motorista, acho que sabemos exatamente o que podemos ou não podemos fazer no carro.

“Estávamos lutando muito, estávamos lutando até tarde na curva, os pneus estavam completamente gastos. Se você virou mais abruptamente para a esquerda, está saindo da pista.

“Então nós somos os motoristas. Estamos tentando controlar o carro.”

Verstappen disse que não voltou para assistir a um novo vídeo do que aconteceu e que sua opinião sobre as corridas duras não mudou.

“Não precisei olhar a filmagem porque estava dirigindo”, disse ele. “Eu sei exatamente o que aconteceu.

“E como falei da última vez, achei uma grande luta e me diverti muito lá também.

“No final do dia, eles venceram a corrida. Muito justo. Eles foram mais rápidos do que nós. Mas sim, foi uma boa luta.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotografia: Steve Etherington / fotos de esportes motorizados

Verstappen acrescentou que não está surpreso que a Mercedes opte por levar as coisas adiante, em meio a uma luta cada vez mais acirrada pelo título da F1.

“Acho que é bastante normal quando é entre duas equipes, em vez de uma equipe com dois pilotos, certo”, disse ele sobre a rivalidade.

“Então, sim, eu só tenho que me concentrar no que está acontecendo no caminho certo, é claro. O resto será resolvido.”

Embora haja a possibilidade de que, se a FIA decidir que Verstappen infringiu as regras, ele poderia enfrentar uma penalidade de tempo, ele não estava particularmente preocupado com essa possibilidade.

“Eu nem penso nisso”, disse ele. “Além disso, se, se … este não fosse o fim do mundo.

“Mas, repito, não espero que isso aconteça porque achei uma corrida justa e dura, e entre os dois homens que lutam pelo campeonato.

“Não foi fácil de forma alguma. Porque não sou eu, e não acho que deveria ser quando você está lutando pelo título.”