Russell Wilson teve uma recuperação ruim, Seahawks fechou 17-0 para Packers

Russell Wilson está de volta, e Seattle Seahawks (3-6) A violação remonta a 1992.

A recuperação de Wilson após uma lesão foi horrível e enferrujada. Ele estava apenas 20/40 para 161 jardas e lançou duas interceptações realmente ruins (embora uma questionável como uma recepção) e apesar do trabalho árduo de defender os Seahawks, Aaron Rodgers, A.J. Dillon e Green Bay Packers (8-2) Ele novamente pegou o Seattle’s em Lambeau Field. O placar final foi 17-0 e os Seahawks perderam pela primeira vez em 10 anos, mas a defesa jogou muito melhor ainda do que os 17 pontos permitidos. O crime simplesmente não pode continuar a conduzir. DK Metcalf não trabalhava, assim como Tyler Lockett, mas pelo menos Gerald Everett teve um bom dia!

Foi uma exibição horrível e ofensiva. Eles não iriam para os playoffs sem um milagre. E a única coisa mais assustadora é a atuação dos dirigentes, mas essa não será a história principal e não deveria ser.

É a primeira derrota no fechamento de Seattle desde 2011 vs. Pittsburgh Steelers.

primeira metade

Os Seahawks começaram a partida na defesa e quase interceptaram Aaron Rodgers na segunda jogada do corpo a corpo. DJ Reed não conseguiu colocar as mãos na bola para interceptar, então tropeçou e perdeu o pé no que foi uma conclusão de 41 jardas para o Marquês Valdes-Scantling. Uma chamada suspensa matou o avanço de Green Bay, quando os Rodgers foram expulsos por Rasheem Green aos 2 e 17. O field goal de 41 jardas de Mason Crosby acertou ao lado!

A primeira seqüência de Russell Wilson a se recuperar de uma lesão incluiu um passe de duas jardas, um arremesso e, em seguida, um empurrão claro para o primeiro em 3 e 8. Não apenas os juízes reverteram sua decisão incontestável, mas Pete Carroll inevitavelmente compensou. Felizmente, o Packers bateu de volta novamente, graças a Jordyn Brooks / Jamal Adams executando as coisas em 3 e 1.

Os Seahawks tiveram uma movimentação promissora na forma de primeira descida por Gerald Everett, depois DPI por Tyler Lockett e 10 jardas percorridas por Alex Collins. Um flash de pulga que deu errado perdeu seis jardas, então o sack em 3 down levou a outro chute. A defesa de Seattle jogou um futebol mais inspirador e forçou o Green Bay a vencer por três gols, estabelecendo uma boa posição no meio-campo. Eles não fizeram nada com ele e o perseguiram.

Green Bay colocou os primeiros pontos no tabuleiro em 14 jogos, 82 jardas, que terminaram com um field goal de 27 jardas para Mason Crosby. Dobre, mas não quebre! 3-0 Packers.

Will Dissly teve uma boa pegada de 28 jardas na próxima viagem em Seattle … e então novamente. Os Packers aparentemente lançaram a bola perdida por Aaron Rodgers, mas de alguma forma os juízes decidiram que Daryl Taylor não recuperou a bola perdida. O desafio de Pete Carroll não teve sucesso. Ela levou o Green Bay ao intervalo, mas depois de dois terceiros gols, eles tentaram o gol no quarto e no segundo dia e Trey Brown parou Alan Lazard!

O treino de dois minutos de Seattle (bem, um exercício de um minuto) terminou com Hale Mary falhando depois que uma chamada suspeita de Damien Lewis derrubou os Seahawks fora do alcance do gol.

a outra metade

O puntfest continuou com ambas as equipes incapazes de continuar dirigindo. Seattle finalmente conseguiu algo profundo no território dos Packers, com Alex Collins no centro do sucesso da equipe. Russell Wilson lançou um passe contestado horrível para DK Metcalfe na zona final e foi levado por Kevin King. Não parecia uma escolha, mas parecia que era.

Green Bay acertou a defesa dos Seahawks com passes de tela (o que mais há de novo?), Mas pressionou Rodgers a virar a bola de volta para o lateral-direito. Uma má decisão de Rodgers para colocá-la na end zone, onde Jamal Adams (!!!) estava na primeira escolha dos Seahawks.

Eu fui a Seattle três vezes. Desculpe, parecendo crime. Os Packers conseguiram andar pelo campo (com a ajuda das penalidades dos Seahawks) até a linha de 2 jardas. Em terceiro e gol, AJ Dillon rebateu por Bobby Wagner no primeiro touchdown do jogo. 10-0 Packers saindo às 10:37.

Russell Wilson lançou uma terrível interceptação em dupla cobertura, e os Packers correram um monte de tempo fora do relógio antes que Dillon conseguisse outro caça-tanques. 17-0 Final do Packers.

Relatório de lesão de Seahawks

Duane Brown não voltou ao jogo devido a uma lesão na virilha que sofreu no terceiro quarto.

DK Metcalf sofreu uma lesão no braço / mão no terceiro quarto, mas voltou ao jogo. Então ele foi expulso.

Desconto na próxima semana

Os Seahawks voltam para casa para uma partida de divisão com Arizona Cardinals (8-2) Domingo, 21 de novembro às 13h25 PT na FOX.