As apostas de Musk na Tesla: robôs parecidos com humanos e carros autônomos

O interior de um Tesla Model S é mostrado no modo de piloto automático em San Francisco, Califórnia, EUA, 7 de abril de 2016.

27 de janeiro (Reuters) – Tesla (TSLA.O) Os produtos mais importantes deste ano e do próximo não serão carros, disse o presidente-executivo Elon Musk na quarta-feira, mas software que os conduz de forma autônoma e um robô humanóide.

As promessas audaciosas do bilionário mais conhecido da indústria de carros elétricos enfrentam grandes desafios, da tecnologia à regulamentação. A Tesla e outras empresas de tecnologia automotiva não cumpriram suas metas de implantar carros autônomos por anos.

“Adoro o fato de que eles estão indo além, mas acho que são muito agressivos”, disse Craig Irwin, analista da Roth Capital Partners.

Musk construiu uma carreira desafiando os céticos com negócios em carros elétricos e foguetes. Alguns motoristas da Tesla compram pacotes de direção autônoma de US$ 12.000 na expectativa de que a autonomia total esteja chegando, e 60.000 motoristas da Tesla estão testando o mais recente software de direção autônoma, uma escala com a qual os rivais só podem sonhar.

“Eu ficaria chocado se não alcançarmos a direção autônoma total mais segura do que a humana este ano. Eu ficaria chocado”, disse Musk, prevendo que a direção autônoma total se tornaria “a fonte mais importante de lucratividade para a Tesla”.

“É muito bom do ponto de vista financeiro”, disse ele, observando que o robotaxis aumentaria a utilidade de um veículo cinco vezes, pois os proprietários podem enviar seus carros para o trabalho quando não forem necessários.

Musk disse que robôs semelhantes a humanos e carros autônomos são mais importantes que o Cybertruck ou carros elétricos de US$ 25.000. As ações da Tesla caíram 10% para o nível mais baixo em mais de três meses na quinta-feira, depois que a montadora mais valiosa atrasou o lançamento de novos veículos como o Cybertruck até o próximo ano por causa de problemas na cadeia de suprimentos. Musk disse que a Tesla não está desenvolvendo carros elétricos de US$ 25.000. consulte Mais informação

99,999999999% SEGURO

A Tesla usa câmeras e inteligência artificial, evitando outras tecnologias, como radares e sensores lidar, que os rivais dizem ser a chave para alcançar autonomia total. Essa abordagem atraiu fogo.

“Você precisa não apenas ver uma pessoa, como bem na sua frente, você precisa fazê-lo, com 99,999999999% de confiabilidade. Mesmo atropelar alguém uma vez não é uma resposta aceitável”, Austin Russell, CEO da lidar fabricante Luminar, disse à Reuters.

Philip Koopman, professor da Universidade Carnegie Mellon que trabalha com segurança de veículos autônomos, disse que um grande problema é que, em escala, casos incomuns podem surgir constantemente.

“Sem um motorista humano para lidar com a segurança em novas situações, o aprendizado de máquina ainda não foi ensinado, é muito difícil garantir a segurança em um veículo totalmente automatizado”, disse ele.

REGULAMENTO

Mesmo que a tecnologia funcione, a Tesla passaria por um escrutínio mais rigoroso dos reguladores antes de implantar frotas de robôs de roaming gratuitos. Os reguladores de segurança automotiva dos EUA abriram uma investigação de segurança no sistema avançado de assistência ao motorista da Tesla após colisões envolvendo os veículos e veículos de emergência estacionados.

Os reguladores federais de segurança veicular emitiram diretrizes para os estados, mas não padrões abrangentes que regem os carros autônomos.

Algumas leis estaduais exigem aprovação para um veículo totalmente autônomo, disse Koopman.

Apenas um ano atrás, Musk disse durante uma teleconferência de resultados que estava “altamente confiante de que o carro será capaz de se dirigir com confiabilidade superior à humana este ano”.

O engenheiro de piloto automático da Tesla na época, CJ Moore, disse no ano passado ao regulador da Califórnia que o tweet de Musk sobre a tecnologia de direção autônoma “não corresponde à realidade da engenharia”.

Musk também disse que os engenheiros estão trabalhando para lançar um robô humanóide no próximo ano, chamado Optimus, que poderia eventualmente resolver a escassez global de mão de obra e, a curto prazo, poderia transportar itens em uma fábrica.

“Para realizar tarefas perigosas e repetitivas, usar um robô humanóide é exatamente a abordagem errada”, disse Raj Rajkumar, professor de engenharia elétrica e de computação da Carnegie Mellon University.

Robôs podem ser mais importantes que carros, disse Musk. “Isso, eu acho, tem o potencial de ser mais significativo do que o negócio de veículos ao longo do tempo.”

