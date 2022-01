Futuros da Dow: A recuperação do mercado tem grande suporte; Apple e Qualcomm lideram 5 ações perto do ponto de compra

Os futuros da Dow serão abertos no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e os futuros da Nasdaq. A recuperação do mercado de ações está cambaleando, com a recuperação de curta duração da semana passada desaparecendo rapidamente.







A recuperação do mercado de ações ainda está lá, mas é volátil e volátil. As principais médias estão testando as principais áreas de suporte, embora o Nasdaq tenha mantido sua linha de 200 dias até agora.

O Nasdaq ficou atrás do S&P 500 desde fevereiro passado, com esse desempenho ruim se somando aos últimos dois meses.

Uma maçã (AAPLStock e Apple iPhone Chip Maker Qualcomm (QCOM) Duas das ações de crescimento estão se mantendo relativamente bem, enquanto Tesla (TSLAconcorrente chinês Expirando (XPEV) Logo na entrada antecipada. Enquanto isso, o estoque DE é gerado, enquanto energia SM (SM) estourou na sexta-feira.

Goldman Sachs (p), Charles Schwab (Preto) E banco de assinaturas (SBNY) antes da abertura do mercado na terça-feira. As ações da GS caíram abaixo de sua média móvel de 200 dias na sexta-feira, embora tecnicamente estejam na base. Extensão de Estoque Schwab. As ações do SBNY estão no limite da zona de compra.

Xpeng está localizado em defeito 50 Lista. mosteiro (A partir deEra sexta-feira Estoque IBD hoje.

O vídeo incluído neste artigo discute o movimento volátil do mercado, bem como ações SM, em semicondutores (emprego) e mosteiro.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros do índice Dow Jones abrem às 18h de domingo, juntamente com os contratos futuros S&P 500 e Nasdaq 100.

Os mercados dos EUA estarão fechados na segunda-feira em observância ao feriado de Martin Luther King Jr., embora outras bolsas ao redor do mundo estejam abertas.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações compartilhado.

Notícias do coronavírus

O número de casos de coronavírus em todo o mundo chegou a 326,78 milhões. As mortes por Covid-19 passaram de 5,55 milhões.

O número de casos de coronavírus nos Estados Unidos chegou a 66,66 milhões, com o número de mortos ultrapassando 873 mil.

À medida que os casos continuam a atingir novos níveis elevados em todo o mundo, novas infecções parecem ter atingido o pico no Reino Unido, bem como em Nova York e Massachusetts, semelhante ao padrão na África do Sul. Os casos podem estar chegando ao topo nacionalmente, mas não na maior parte do país. O número de internações está aumentando, mas não tanto quanto em ondas anteriores de Covid.

aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações negociou para cima e para baixo perto dos principais níveis de suporte na semana passada e, eventualmente, fechou modestamente para fortemente baixista.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,9% na semana passada negociação no mercado de ações. O S&P 500 e o Nasdaq Composite caíram 0,3%. As ações da pequena empresa Russell 2000 caíram 0,8%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu um ponto-base para 1,77%, se recuperando na sexta-feira após um declínio modesto por três sessões consecutivas. Ele atingiu uma alta de 23 meses de 1,81% na terça-feira. Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram mais de 6% durante a semana, para US$ 83,82 o barril.

ETFs

Entre o Melhores ETFs, O IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) subiu 1,3% na semana passada, mas depois de atingir uma baixa de 52 semanas na segunda-feira. O IBD Breakout Opportunities ETF (em forma) aumentou 1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) caiu 1,6%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) em 3,4%, com uma participação significativamente maior da Qualcomm.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) até 2% na semana passada. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) queda de 1,3%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) subiu 0,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 1%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) saltou 5,2% após alta de 10,5% na semana anterior. SPDR Financial Choice Fund (SPDR)XLF) caiu cerca de 1%, mas muitos bancos estavam desfrutando de semanas fortes. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) diminuiu 0,2%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) e o ETF ARK Genomics (ARKG) ambos caíram cerca de 5% para seus níveis mais baixos em 19 meses. As ações da Tesla continuam sendo o ETF número um no ETF da ARK Invest, mas Cathy Wood reduziu sua participação na TSLA nos últimos meses, à medida que aumentava os investimentos em crescimento de alto valor atingido.

Estoque da Apple

As ações da Apple subiram 0,5%, para 173,07 na semana passada. Na segunda-feira, 10 de janeiro, as ações da AAPL se recuperaram de sua sequência de 10 semanas pela primeira vez desde que estouraram em novembro. Os investidores podem usar o movimento acima da alta de quinta-feira de 176,62, um lugar para comprar ações da Apple. sequência de 10 semanas saltar, saltar. Isso também empurrará o fabricante do iPhone acima das faixas de 10 e 21 dias.

A Apple não tem uma base per se, mas se fortaleceu fortemente nas últimas semanas, com Linha de força relativa Mantenha-se em linha reta sobre as alturas de registro. Os investidores podem tratar esta última negociação como uma base caótica e plana, com um ponto de compra em torno de 181-182.

Ações da Qualcomm

As ações da QCOM subiram 4,6%, para 188,69 na semana passada. As ações geralmente encontraram suporte na linha de 21 dias desde meados de dezembro, mas em 10 de janeiro se recuperaram da linha de 50 dias. A linha de ações RS da Qualcomm atingiu um novo recorde de alta, o desempenho de ações de crescimento particularmente forte.

As ações da QCOM vêm se consolidando de maneira caótica desde meados de novembro, embora as negociações pareçam mais apertadas semanalmente. Oficialmente, as ações da Qualcomm têm uma extensão Três semanas apertadas Ao entrar em 193,68 logo acima do topo da consolidação mais ampla. Os investidores podem procurar entrar no Line Drawing um pouco mais baixo do que isso. Como alternativa, outro teste da sequência de 50 dias/10 semanas, que pode corresponder a 21 dias, pode ser outra maneira de entrar na Qualcomm.

Consolidação nos últimos dois meses após duas grandes movimentações das ações da QCOM. As ações caíram nos lucros e subiram duas semanas depois, quando o CEO Cristiano Amon estava anunciando um futuro brilhante para sua empresa depois da Apple.

A gigante de chips sem fio provavelmente verá seu negócio de iPhones desmoronar nos próximos anos, à medida que a Apple fabrica mais chips internamente. Mas a Qualcomm pretende expandir seu mercado total endereçável de US$ 100 bilhões hoje para quase US$ 700 bilhões na próxima década, conectando dispositivos de Internet de óculos de realidade aumentada a carros.

ações Xpeng

Xpeng subiu 10% para 49,69 na semana passada, recuperando-se da sequência de 200 dias e recuperando a sequência de 50 dias. Estoque de inicialização de EVs da China expirado Novo (NIO) E Lee Otto (NoNas entregas mensais, você tem um ponto de compra oficial de 56,55 de uma consolidação que remonta a 1º de dezembro. Mas o estoque da XPEV acabou de superar linha de tendência Na sexta-feira, mostra uma entrada antecipada não muito longe da sequência de 50 dias. As ações também têm 51,50 como resistência de curto prazo.

Quanto às ações da Tesla, a gigante dos veículos elétricos subiu 2,2%, para 1.049,61 em uma semana furiosa, terminando logo abaixo da sequência de 50 dias, mas logo acima da sequência de 10 semanas. As ações da TSLA têm um ponto de compra de pouco mais de 1.200.

Reserva de energia SM

As ações da SM saltaram quase 12% para 36,64 na semana passada, chegando a 35,82 copo com alça Compre um ponto na sexta-feira, de acordo com Análise do MarketSmith. No entanto, o tamanho era leve. A linha RS da SM aproximou-se dos máximos, refletindo seu forte desempenho em relação ao S&P 500. Mas é um pequeno atraso na correção do petróleo. Por quanto tempo os preços do petróleo e os estoques de energia podem continuar subindo?

Estoque de laticínios

As ações da Derry subiram 0,2 por cento, para 379,56 na semana passada. As ações caíram ligeiramente na sexta-feira, dando à nova alça uma aparência menos estressada. lidar com ponto de compra É 386,65 em uma base que remonta ao início de setembro. Mas o estoque de DE vem se consolidando desde maio passado ou até março. Depois de dobrar os lucros no ano fiscal de 2021, os analistas veem um crescimento sólido para a gigante de equipamentos agrícolas em 2022 e 2023.

Análise de ascensão do mercado

A recuperação do mercado de ações a partir de segunda-feira, 17 de janeiro, atingiu resistência mais baixa na quarta-feira, com os principais índices caindo na quinta e sexta-feira de manhã. Mas o Nasdaq, que cruzou a linha de 200 dias novamente na sexta-feira, liderou uma recuperação parcial.

O Dow testou a linha de 50 dias na sexta-feira, com o S&P 500 se mantendo abaixo desse nível-chave. O Russell 2000 cortou seu recorde de baixa na segunda-feira, ameaçando quebrar abaixo do nível da consolidação de um ano.

Os principais indicadores não estão longe de seus mínimos de 10 de janeiro. Um fechamento abaixo desses níveis pode encerrar uma recuperação do mercado, que já está sob pressão. No lado positivo, após uma forte liquidação na semana anterior, os principais indicadores finalmente não cederam muito terreno nesta última semana.

Ainda assim, um rali do mercado de ações poderia usar uma vitória convincente. Mas, como uma equipe liderando por 3-0 ou 3-1 em uma sequência entre os sete primeiros, “ganhar” não resolverá os problemas do mercado. Além de saltar ou voltar acima das principais médias móveis, os principais indicadores precisam recuperar as altas de quarta-feira. Para o Nasdaq, a linha de 50 dias e o pico de 4 de janeiro serão mais testes.

O Nasdaq está atrasado em relação ao S&P 500 por 11 meses. Isso apesar dos enormes custos como ações da Apple, Tesla e Microsoft (MSFT), nvidia (NVDA) e Google Pai o alfabeto (o Google), que pelo menos até muito recentemente superou o índice de referência. É um reflexo de quão fraco é o estoque médio de crescimento. Alto crescimento de valor foi alcançado, especialmente nos últimos dois meses, como mostram FFTY, IGV e especialmente ARKK e ARKG.

Com o otimismo crescente do Fed e os rendimentos do Tesouro subindo, as ações de crescimento podem continuar lutando.

As ações de energia permanecem fortes, juntamente com a maioria das finanças. Mas sexta-feira c. B. Morgan Chase (JPMVender é um lembrete do retorno da temporada de lucros, aumentando a gama de riscos para ações individuais, setores e o mercado mais amplo.

O que você está fazendo agora

Os investidores devem ser defensivos. Os principais indicadores estão mais próximos de um colapso do que de um rompimento. As ações de crescimento e tecnologia não estão funcionando no momento, exceto Apple e alguns nomes de chips como Qualcomm.

Não se apresse em pular para o próximo salto de crescimento. Depois de várias falsificações de cabeça, os investidores devem esperar pela força real, não por outro salto de gato morto.

Os setores de energia e financeiro continuam na liderança, junto com fertilizantes e alguns outros nomes de periódicos. Mas não fique muito focado mesmo aqui. Uma reversão nessas áreas não seria surpreendente, seja de títulos básicos, preços de commodities ou o mercado de ações mais amplo arrastando tudo para baixo.

Este é o momento de construir listas de observação. Procure ações que mostrem forte força relativa e mantenham os principais níveis de suporte. Uma série de máquinas e estoques químicos e industriais estão sendo formados, incluindo a Deere. Continue refazendo suas listas. Algumas ações como Home Depot (HD), que parecia forte e firme há algumas semanas, mas agora está recuando. Enquanto isso, alguns outros nomes, como Xpeng e Deere, estão mostrando alguma força.

Cinco ações perto das áreas de compra no mercado difícil