Corrida para testes COVID-19 dificulta o sistema de notificação de casos do Havaí

Sistema estadual de coleta eletrônica de dados sobre COVID-19 Os casos estão ficando sobrecarregados com o número de resultados de testes que estão tentando resolver. Como resultado, as autoridades estaduais de saúde dizem que deixarão de processar os resultados negativos dos testes a partir de hoje.

Essa etapa deve fornecer uma contagem diária mais precisa de casos positivos, mas a alteração significa que o caso não poderá calcular a taxa de positividade de casos, que reflete a porcentagem diária de testes que retornam positivos. A epidemiologista estadual Dra. Sarah Kimball estimou que pode levar até duas semanas para que o sistema volte a funcionar corretamente.

A mudança não tem efeito sobre os indivíduos que estão aguardando os resultados dos testes.

Kimball disse que o estado pode ver um aumento nos casos nos próximos quatro a cinco dias, à medida que os resultados dos testes atrasados ​​são processados ​​​​no sistema de vigilância do estado.

“Esta é a onda geral de casos que estão sendo parados um pouco, um pouco desacelerados”, disse ela.

As falhas nos relatórios dificultaram a avaliação da tendência geral dos casos de COVID-19 no estado. Mas a diretora de saúde do Havaí, Dra. Libby Shar, disse que não acredita que o estado tenha entrado em uma tendência de queda ainda.

Secretaria de Saúde no sábado 5.977 novos casos foram notificados, que é um novo recorde para um dia. O estado tem visto saltos em novos casos de COVID-19 desde dezembro, logo após a descoberta da variante omicron mais transmissível do coronavírus no Havaí.

O departamento também disse a repórteres no sábado que os rastreadores de contato não estão tentando entrar em contato com todas as pessoas que testaram positivo para o vírus COVID-19 porque o número de casos é muito alto. O estado registrou cerca de 48.000 casos nas últimas duas semanas.

Em vez disso, os rastreadores de contato se concentram em investigações de cluster em locais como escolas e instituições de cuidados de longo prazo.

“Seria irreal pensar que nossos 378 rastreadores de contato poderiam entrar em contato com todas essas pessoas. Portanto, estamos focados em fornecer orientações gerais e específicas e em investigações de cluster que ajudarão a proteger populações vulneráveis”, disse Kimble em um comunicado à imprensa.

Os números de casos de COVID-19 do estado fornecem um número de procuração para casos ativos. Espera-se que os números reais de casos sejam muito maiores porque nenhum teste domiciliar é relatado e nem todos que têm COVID-19 estão sendo testados.

Char aconselha o público a usar máscaras apropriadas que devem ser mantidas perto de quem não está na mesma casa, evitar grandes multidões e isolar-se em caso de sintomas de COVID-19 ou após possível exposição ao coronavírus.

Além das 5.977 novas infecções confirmadas e prováveis ​​em todo o estado, as autoridades de saúde relataram no sábado seis novas mortes relacionadas ao coronavírus, elevando o número total de mortes no estado desde o início da pandemia para 1.123 mortes e 16.608 casos.

As mortes mais recentes foram registradas em Oahu.

O novo recorde de um dia quebrou o recorde anterior de 4.789, estabelecido em 6 de janeiro.

O número oficial de mortes relacionadas ao coronavírus do estado incluiu 825 em Oahu, 159 na ilha do Havaí, 106 em Maui, 20 em Kauai, 2 em Molokai e 11 havaianos que morreram fora do estado.

O número de mortes relacionadas ao coronavírus nos Estados Unidos ultrapassou 849.000 e o número de infecções em todo o país chegou a quase 65,2 milhões.

O número de novas infecções confirmadas e prováveis ​​​​no sábado na ilha incluiu 3.985 novos casos em Oahu, 913 em Maui, 720 na ilha do Havaí, 266 em Kauai, 23 em Molokai, 20 em Lanai e 50 havaianos diagnosticados fora do estado.

O número médio de infecções em 7 dias do estado foi de 3.657 e a taxa média de positividade em sete dias foi de 20,1%, de acordo com o Hawaii COVID-19 Dashboard.

Autoridades estaduais de saúde disseram que a contagem média de casos em sete dias para Oahu foi de 2.664 e a taxa média de positividade de sete dias foi de 20,7%.

Um resumo da vacina COVID-19 no Havaí mostrou que 2.630.811 doses foram administradas por meio de programas de distribuição estaduais e federais na sexta-feira, um aumento de 4.607 em relação ao dia anterior.

Autoridades de saúde dizem que 75,1% da população do estado já está totalmente vacinada, 80,8% receberam pelo menos uma dose e 29,4% receberam uma terceira dose.

De todos os casos confirmados no Havaí, 5.419 precisaram de hospitalização e 11 novas hospitalizações foram relatadas no sábado.

Trinta e uma hospitalizações no total estadual são havaianas que foram diagnosticadas e tratadas fora do estado. Das 5.388 internações no estado, 4.113 foram em Oahu, 660 em Maui, 491 na Ilha Grande, 108 em Kauai, 11 em Molokai e cinco em Lanai.