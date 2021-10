Fumio Kishida assume o cargo de novo primeiro-ministro do Japão

Kishida, 64, que era líder eleito Do governante Partido Liberal Democrático (LDP) na semana passada, ele foi oficialmente confirmado como o 100º primeiro-ministro do país após uma votação parlamentar – tudo menos sua promoção devido à maioria do LDP na Câmara dos Representantes.

Um liberal moderado visto como uma mão estabilizadora, Kishida é um Japão que tem lutado com um grande número de infecções por Covid-19, uma economia estagnada, uma população que envelhece rapidamente e tensões crescentes com China

Kishida serviu como ministro das Relações Exteriores do país de 2012 a 2017, sob o mandato do primeiro-ministro do Japão há mais tempo, Shinzo Abe . Ele sucede o primeiro-ministro cessante Yoshihide Suga, que Anunciado no início deste mês Ele não se candidatará às eleições presidenciais de seu partido após um período turbulento marcado pelo declínio do apoio popular enquanto ele lutava para conter o coronavírus.

Analistas dizem que Kishida é visto como um criador de consenso e uma escolha empresarial que representa estabilidade. Mas o veterano político não era a escolha popular – ele tinha pouco apoio público e lutou para se livrar de sua imagem de burocrata entediante.

Seu primeiro grande teste serão as próximas eleições gerais, onde será o rosto de um partido criticado por lidar com a pandemia.

disse Keith Henry, presidente da empresa de consultoria de risco político e negócios Asia Strategy.

O que você espera do governo Kishida?

Kishida prometeu um “novo capitalismo” que incluiria a redução da lacuna de renda e o aumento dos gastos do consumidor. Ele disse que as políticas econômicas que apelidou de “Abenomics” – conhecidas como “Abenomics” – não conseguiram “descer” dos ricos para os pobres. Ele também propôs um pacote massivo de recuperação de ienes de “várias dezenas de trilhões” para tirar a economia japonesa da recessão induzida pela pandemia.

“Há um sentimento profundo entre o povo japonês de que essa lacuna entre os que têm e os que não têm, e que a lacuna entre riqueza, salários e oportunidades está aumentando”, disse Henry.

Kishida também cuidará da resposta ao coronavírus no país. O Japão vacinou 60% de sua população contra a Covid-19 e, na semana passada, o país suspendeu o estado de emergência em meio a uma queda nas infecções. Restrições sociais e comerciais estão diminuindo gradualmente, Japão Reduzindo as restrições de entrada para alguns visitantes. Mas há preocupações de que o vírus possa reaparecer durante os meses de inverno.

Na política externa, Kishida se comprometeram com “Alcançando um Indo-Pacífico Livre e Aberto.” o desejo de seu antecessor Participou da primeira reunião pessoal Do Quartet Security Dialogue, conhecido como Quartet, um fórum estratégico informal para os Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia, nos Estados Unidos no mês passado.

Espera-se que Kishida apoie uma forte aliança com os Estados Unidos e outros aliados, o que é essencial O desafio será equilibrar Profundos laços econômicos do Japão com a China e suas preocupações com a crescente influência militar de Pequim na região. Kishida também enfrenta uma Coreia do Norte cada vez mais agressiva.

O novo primeiro-ministro disse que também quer tomar medidas contra a baixa taxa de natalidade do país e acredita que a energia nuclear deve ser considerada uma opção de energia limpa.

Analistas questionam se Kishida será um líder permanente ou se o Japão retornará a um período de instabilidade política semelhante ao da era pré-Abe, quando o Japão alternou entre seis primeiros-ministros em seis anos.