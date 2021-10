Militares do Reino Unido começam a dirigir caminhões de combustível para conter a escassez

O governo estava oferecendo Vistos de curta duração para alguns motoristas de caminhão estrangeirosEle disse, acrescentando: “É claro que fazemos todas essas coisas, mas não podemos acenar uma varinha mágica e fazer com que os desafios da cadeia de suprimentos global desapareçam da noite para o dia”.

Isso definiu um tom mais frouxo do primeiro-ministro Boris Johnson, que disse no domingo que a crise acabaria ajudando os trabalhadores, forçando os empregadores a oferecer melhores salários e condições aos empregados britânicos. A secretária de Estado, Liz Truss, mais tarde dobrou a mensagem, efetivamente culpando as empresas pela escassez, dizendo: “Não acho que a PM seja responsável pelo que está nas lojas.”

No domingo, Johnson também pareceu rejeitar as alegações de que devido à falta de outro trabalho – neste caso, frigoríficos – milhares de porcos podem ser abatidos em fazendas com suas carcaças descartadas em vez de usadas para alimentação.

Zoe Davies, chefe-executiva da National Pig Association, disse ao Radio Times que estava “profundamente enojada com a posição do primeiro-ministro”, acrescentando que se os animais fossem sacrificados nas fazendas, eles não seriam capazes de entrar na cadeia alimentar. “Os massacres não podem levá-los porque não têm a tripulação”, disse ela.