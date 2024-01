Freshman Hojo vence Masters em Portugal / IJF.org

Adoramos essa categoria de -81kg, que sempre tem sua cota de surpresas e lutas clássicas. Não podemos repetir o suficiente, é uma categoria onde a incerteza muitas vezes desempenha o papel de tomador de decisão.



Final, Yoshido Hojo (JPN) x Vedat Albayrak Albayrak (DUR)

Amamos a energia ilimitada de Junwan Lee (KOR), a energia ilimitada de Frank de Wit (NED), o trabalho árduo de Saeed Mollei (AZE), o trabalho árduo de Attila Ungvari (HUN), o poder de Vedat Albayrak (TUR ). ), a experiência de Antonio Esposito (ITA), Alfa Omar Jallow (FRA), Saki Muki (ISR) e outros. Estavam todos aqui, além de alguns atletas como esse judoca japonês, Yoshido Hojo, que ninguém esperava.

No entanto, Ungwari, Mollei, Esposito e Lee foram todos vítimas da lei japonesa. Mesmo assim, apenas os sortudos tiveram a chance de subir ao palco. Poderia Veda Albayrak (TUR) ser o último sobrevivente? Tivemos que esperar até o final para descobrir.



Medalhista de ouro, Yoshito Hojo (JPN)

Yoshido era praticamente desconhecido no circuito de Hojo e foi na verdade a sua primeira aparição num Grande Prémio. Muitas questões necessárias são levantadas em tal situação. Por um lado, será que Hojo consegue lidar com a experiência de Albayrak como uma verdadeira potência? Não tivemos que esperar tanto tempo. Após uma observação na primeira parte da final, Yoshito Hojo caiu sob a gravidade do oponente e o virou com um enorme ura-nage para o ippon, que é exatamente o que esperávamos de Veda Albaira. . Foi a maior conquista de Yoshito Hojo.



Luta pela medalha de bronze, Saeed Mollei (AZE) x Nurbek Murtozoev (UZB)

Saeed Mollei (AZE), que vem recuperando de algumas lesões nos últimos meses, teve um bom dia. Uma ligeira claudicação nos quartos-de-final custou-lhe a vitória sobre Hojo, mas sentimos que os seus reflexos estão a regressar lentamente. Isso favorecerá o campeão mundial de 2018. Pela medalha de bronze, enfrentou Nurbek Murtozoev (UZB).

Foi muito interessante ver dois judocas com judô e kumi-kata parecidos, tentando todas as agarras em busca de oportunidades. Com tanto poder envolvido e ambos penalizados duas vezes no tempo normal, o placar de ouro prometia ser um período louco. Foi dada muita força e o ácido láctico invadiu os braços e as pernas e, eventualmente, depois de uma série que poderia ter acontecido de qualquer maneira, Saeed Molloy fez uma tentativa de arremessar seu oponente e afastá-lo. De novo; Bronze para Molloy.



Luta pela medalha de bronze, Naoto Izawa (JPN) x Joonhwan Lee (KOR)

Segundo judoca japonês na divisão, Naoto Izawa (JPN) se classificou para conquistar a segunda medalha de bronze contra Joonhwan Lee (KOR). Mesmo que o judoca coreano não esteja tão afiado como no ano passado, ele ainda é um grande técnico. Com a temporada até os Jogos, ele deve estar pronto a tempo para julho. Hoje, contra o Izawa, ele nos mostrou novamente suas melhores habilidades: waja-ari com chioi-nage e ippon com ko-uchi-kari à distância. Nada mal!



Medalhas, cheques e flores foram entregues pelo Diretor Geral de Arbitragem da Federação Internacional de Judô, Sr. Florin Daniel Lascau, e pelo Presidente Honorário da Federação Portuguesa de Judô, Sr. Antonio Lopes Alixo.