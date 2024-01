O exército russo provocou a oposição ucraniana no torneio de Portugal

Os soldados russos foram autorizados a participar no Grande Prémio de Portugal 2024, uma competição internacional de judo em Portugal. declarado Pavlo Sadoka, Vice-Presidente do UWC e Presidente da União dos Ucranianos em Portugal.

“Apesar da objecção oficial da Embaixada da Ucrânia em Portugal à participação de atletas russos que são militares activos das Forças Armadas Russas no Grande Prémio Portugal 2024, os organizadores permitiram a sua participação”, disse Sadoka.

A sociedade ucraniana opõe-se veementemente à decisão da organização e condena a permissão da participação dos ocupantes. “De acordo com as regras adoptadas pela União Europeia após a extensa ocupação, eles não deveriam ser autorizados a participar em competições internacionais no território da União Europeia (atletas russos 'neutros' devem preencher uma declaração de que não apoiam a guerra e não são verdadeiros soldados militares na Rússia)”, vice-presidente do UWC explicado.

O torneio será realizado de 26 a 28 de janeiro. A comunidade ucraniana em Portugal convida todas as pessoas interessadas a juntarem-se ao protesto. “Infelizmente, descobrimos que estes 'atletas' participaram no torneio tarde demais, tarde demais para organizar um protesto pacífico. Iremos protestar na próxima semana em frente ao Ministério do Desporto e Juventude de Portugal para evitar que incidentes semelhantes aconteçam no futuro. Hoje [January 26]Propomos que todos os interessados ​​compareçam ao Pavilhão Multiusos de Odivelas pelas 17h00”, disse Sadoka.

Os manifestantes planeiam fazer perguntas aos russos, incluindo se apoiam a agressão russa.

“O torneio acontece de 26 a 28 de janeiro no Pavilhão Multiuso de Otivelas. Morada: Alameda do Porto Pinheiro, 2675-668 Odivelas. Além disso, de 25 a 27 de janeiro, poderá marcar o seu stand no Lisbon Marriott Hotel. Endereço: Av. dos Combatentes 45, 1600-042 Lisboa, onde se realizarão as pesagens dos atletas das 16h00 às 16h30. Faça a pergunta: você apoia a agressão russa contra a Ucrânia e de quem é a Crimeia? O vice-presidente do UWC concluiu.

Depois de uma longa pausa, a nova temporada olímpica começou no dia 26 de janeiro em Odivelas, Portugal. Com a participação de mais de 640 atletas de 92 países, a série Grand Prix marca o início da era da competição internacional.