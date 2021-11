Forza Horizon 5 teve o maior dia de lançamento de todos os jogos do Xbox Game Studios com 4,5 milhões de jogadores

Ficou bem claro que Forza Horizon 5 era um jogo muito esperado, e agora podemos ter uma ideia melhor de quão alto ele é.

Ao agradecer aos jogadores e parabenizar os desenvolvedores da Playground Games, o presidente do Xbox, Phil Spencer, anunciou no Twitter que o jogo teve o maior dia de lançamento de todos os jogos criados pela Xbox Game Studios.

Também ouvimos que ultrapassou 4,5 milhões de jogadores entre todas as suas plataformas, e que o número máximo de jogadores simultâneos é três vezes maior que o de Forza Horizon 4.

Você pode encontrar o tweet completo abaixo.

Investimos durante anos no Xbox para que mais pessoas possam jogar. Com mais de 4,5 milhões de jogadores até o momento em PC, nuvem e console, o Forza Horizon 5 se mostra promissor. O maior dia de lançamento do XGS, 3x FH4 Synchronous Peak. Obrigado aos jogadores e parabéns por Tweet incorporar

Forza Horizon 5 Lançado hoje no Xbox One e Xbox Series X | S e PC em 9 de novembro.

Se você não está familiarizado com o jogo, aqui está como o desenvolvedor o descreve.

Se você não está familiarizado com o jogo, aqui está como o desenvolvedor o descreve.

A derradeira aventura no horizonte espera por você! Explore a paisagem de mundo aberto, em constante evolução e vibrante do México, com ação de direção divertida sem fim em centenas dos melhores carros do mundo.

Esta é a sua aventura no horizonte

Conduza expedições surpreendentes através das paisagens abertas em constante evolução e vibrantes do México, com diversão sem fim na direção de centenas dos melhores carros do mundo.

Este é um mundo aberto diversificado

Descubra um mundo de contraste e beleza impressionantes. Descubra desertos animados, florestas exuberantes, cidades históricas, ruínas escondidas, praias imaculadas, vastos vales e um vulcão coberto de neve.

Este é um mundo aberto cheio de aventuras

Mergulhe em uma campanha profunda com centenas de desafios que o recompensam por se envolver nas atividades que você adora. Conheça novos personagens e escolha os resultados de suas missões Horizon Story.

Este é um mundo aberto avançado

Participe de eventos climáticos impressionantes, como enormes tempestades de areia e intensas tempestades tropicais, à medida que as estações únicas e dinâmicas do México mudam o mundo a cada semana. Continue voltando para novos eventos, desafios, itens colecionáveis, recompensas e novas áreas para explorar. Não há duas classes iguais.

Este é um mundo social aberto

Junte-se a outros jogadores e entre no Horizon Arcade para uma série contínua de desafios divertidos e superiores que mantêm você e seus amigos entretidos sem menus, telas de carregamento ou lobbies. Conheça novos amigos no Horizon Open and Tours e compartilhe sua criatividade compartilhando novos presentes da comunidade.

Este é o seu mundo aberto

Crie suas próprias expressões de diversão com o novo e poderoso pacote de ferramentas de jogo do EventLab, incluindo corridas personalizadas, desafios, jogos emocionantes e modos de jogo totalmente novos. Personalize seus carros de mais maneiras do que nunca com novas opções, como a capacidade de abrir e fechar capotas conversíveis, pinças de freio pintadas e muito mais. Use o novo recurso Gift Drops para compartilhar suas criações personalizadas com a comunidade.