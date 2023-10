Fontes – Ursos trocam corrida de Montez por líderes

Courtney Cronin e Joon Kim4 minutos para ler

Stephen A. espera Uma mudança está acontecendo em Washington após o comércio de Montez Sweat Stephen A. falou. Smith e Jeff no sábado no Chiefs entregaram Montez Sweat aos Bears para uma escolha de segunda rodada.

o Os Chiefs and Bears concordaram com uma negociação que enviará o lado defensivo Montez Sweat a Chicago para uma escolha de segunda rodada em 2024, disseram fontes a Adam Schefter da ESPN na terça-feira.

Sweat, 27 anos, está no último ano de seu contrato, e os Líderes estão optando por uma escolha de draft agora, em vez da escolha compensatória que receberiam se Sweat assinasse em outro lugar como agente livre no próximo ano.

A notícia da negociação chega horas depois de fontes terem dito a Jeremy Fowler, da ESPN, que os Bears deram permissão ao cornerback Jaylon Johnson para buscar uma troca. Johnson, de 24 anos, está no último ano de seu contrato de estreia e disse que busca “respeito e segurança” na forma de um novo acordo.

A troca injeta talento no pior pass rush de Chicago na liga no meio da temporada. Os Bears trocaram três de seus quatro titulares ao longo da linha defensiva antes da temporada de 2023 em regime livre e passaram escolhas de segunda e terceira rodadas no tackle defensivo Gervon Dexter Sr. E Zach Pickens. Os Bears têm o mínimo de 10 sacks na NFL nesta temporada e 46 pressões, ficando em 30º lugar.

Em oito jogos, Sweat tem 6,5 sacks, elevando o total de sua carreira para 35,5 sacks em cinco temporadas.

A escolha de segunda rodada de Chicago em 2024 é atualmente a 35ª escolha no draft. No prazo de negociação de 2022, os Bears enviaram sua escolha de segunda rodada para Pittsburgh em troca do wide receiver Chase Claypool, que disputou 10 partidas em Chicago. Os Bears negociaram Claypool com o Miami Dolphins após a vitória sobre Washington na semana 5.

Para os líderes, a mudança é uma homenagem ao histórico de derrotas e à dificuldade de manter a retaguarda intacta. O suor e o lado defensivo Chase Young são ambos agentes livres após esta temporada. Washington já concedeu grandes contratos aos defensores Daron Payne e Jonathan Allen nas últimas duas temporadas.

Na entressafra, Washington manifestou interesse em estender o Sweat, mas com a mudança na situação de propriedade – Josh Harris não assumiu até o final de julho – as negociações nunca se desenvolveram. Os líderes também disseram a Young que o recompensariam se ele tivesse uma temporada produtiva.

Como Washington continua otimista em relação ao quarterback Sam Howell, isso pode deixar o time com um quarterback barato pelas próximas duas temporadas. Isso teria deixado espaço suficiente para Sweat e Young, mas também teria deixado os capitães com uma estrutura salarial desequilibrada – com um investimento pesado na linha defensiva e escasso em outras posições.

Se Washington tivesse estendido o Sweat e usado a franquia em Young, por exemplo, teria três atacantes defensivos ganhando mais de US$ 20 milhões contra o limite na próxima temporada – e um atacante ofensivo ganhando mais de US$ 10 milhões.

A linha cara não gerou jogadas produtivas da defesa. Washington ocupa o sexto lugar na liga com 25 sacks, mas os Líderes estão em 23º lugar em taxa de vitórias rápidas. Entre os atacantes defensivos, Young ocupa o quinto lugar nessa área – mas nenhum de seus companheiros está entre os 55 primeiros.

Washington convocou Race com a 27ª escolha na primeira rodada do Draft da NFL de 2019, escolha adquirida quando o time voltou para a primeira rodada.

Sweat foi titular imediato em tempo integral e tem sido produtivo, embora ainda não tenha acumulado mais de nove sacks em uma temporada. Sweat é um dos sete jogadores com pelo menos cinco sacks em cada uma das últimas cinco temporadas (desde 2019), junto com Chris Jones, Myles Garrett, TJ Watt, Khalil Mack, Maxx Crosby e Brian Burns, de acordo com a pesquisa ESPN Stats & Information . .

Ele também é considerado um defensor sólido e durável. Sweat perdeu sete jogos em 2021 quando quebrou o maxilar, perdeu um jogo devido ao COVID e mais dois depois que seu irmão foi baleado e morto. Mas nas outras quatro temporadas, Sweat nunca perdeu um jogo.