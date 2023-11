Central Michigan está investigando se um funcionário de Michigan estava ausente do jogo do estado de Michigan

O escândalo de roubo de placas em Michigan continua a ficar mais estranho.

Vários meios de comunicação relataram na terça-feira que Central Michigan está atualmente investigando se o funcionário de Michigan, Connor Stallions, estava presente nos bastidores na abertura da temporada de 1º de setembro contra o Michigan State, futuro oponente de Michigan. Um homem parecido com Stallions pode ser visto usando equipamento CMU ao lado de vários treinadores do time. Ele usava credenciais de bancada nas fotos da transmissão do FS1.

“nós No processo de determinação dos fatos “Aqueles ao seu redor”, disse a diretora atlética da Universidade Carnegie Mellon, Amy Fullan, em comunicado no ESPN.com. “Como este processo está em andamento, não temos mais comentários neste momento.”

Este é um novo desenvolvimento em uma investigação que anteriormente consistia em relatos de que os Stallions haviam comprado ingressos para jogos envolvendo futuros adversários do Michigan. Pela primeira vez, os garanhões foram posicionados na linha lateral, de frente para a linha lateral do adversário de Michigan.

Não há indicação de que Stallions estava gravando vídeo na lateral do estado de Michigan. Isso teria sido um pouco óbvio.

Então, se ele não estava gravando, por que estava lá? (Se ele estivesse lá.) Ele teria feito anotações mentais, na melhor das hipóteses, das coisas que viu do outro lado do campo.

O técnico do Michigan, Jim Harbaugh, negou qualquer conhecimento do suposto roubo de placas. Segundo os regulamentos da NCAA, isso não importaria; Ele é responsável por tudo o que acontece dentro do programa.

A investigação gerou especulações de que Harbaugh deixará Michigan para ir para a NFL, onde treinou o 49ers de 2011 a 2014. A NFL sugeriu recentemente em um item no site que possui e opera que Harbaugh Ele pode ser suspenso pela NFLSe ele tentar voltar ao futebol profissional.

Harbaugh foi entrevistado com os Vikings em 2022 e com os Broncos em 2023.