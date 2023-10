Fontes – Clippers contratam James Harden em acordo de grande sucesso com o 76ers

Adrian WojnarowskiPrincipais informações da NBA4 minutos para ler

O melhor da temporada 2022-23 de James Harden com o 76ers Reviva os melhores momentos de James Harden na temporada passada com o Philadelphia 76ers.

o O Los Angeles Clippers adquiriu o 10 vezes guarda All-Star James Harden em uma negociação de grande sucesso com o Philadelphia 76ers na noite de segunda-feira, disseram fontes à ESPN.

Os 76ers enviaram Harden, PJ Tucker e Filip Petrusev para os Clippers em troca de Marcus Morris, Robert Covington, Nic Batum, KJ Martin, uma escolha desprotegida de primeira rodada de 2028, duas escolhas de segunda rodada, uma troca de uma escolha de 2029 e uma escolha de 2029. escolha adicional de primeira rodada que fontes disseram à ESPN seria dirigida por uma terceira equipe.

Os Clippers e uma terceira equipe ainda estavam finalizando esses detalhes na noite de segunda-feira, disseram fontes.

Os Sixers dispensarão o guarda veterano Danny Green para criar espaço no elenco para a troca, disseram fontes.

Os Clippers contrataram Harden para se juntar aos atacantes Kawhi Leonard e Paul George, além do guard Russel Westbrook, que jogou ao lado de Harden no Oklahoma City Thunder e no Houston Rockets. Os Clippers e Sixers têm discutido uma negociação com Harden desde julho e finalmente concluíram um acordo na noite de segunda-feira.

Os Clippers e 76ers começaram a falar novamente sobre uma troca no fim de semana, à medida que se tornava cada vez mais impossível para Harden ser integrado de volta à escalação dos Sixers, disseram fontes.

Os Sixers queriam duas escolhas de primeira rodada do acordo com Harden e acreditam que esses ativos – junto com escolhas de segunda rodada e uma troca de escolha – lhes dão a chance de buscar outro armador de alto nível em uma troca para fazer parceria com o MVP Joel Embiid e Tyrese Maxey nesta temporada. Quanto aos Clippers, eles mantêm o versátil guarda do quinto ano, Terrence Mann, que está afastado dos gramados devido a uma torção no tornozelo esquerdo.

Harden está “extasiado” por ir para o Clippers e espera viajar para Los Angeles o mais rápido possível, disseram fontes próximas a ele a Ramona Shelburne da ESPN. Existe a possibilidade de ele estar presente na noite de terça-feira no jogo em casa do Clippers contra o Orlando Magic.

Harden, 34, pediu para deixar a Filadélfia em junho, quando aceitou uma opção de jogador no valor de US$ 35,6 milhões para a temporada 2023-2024. Durante uma aparição promocional na China em agosto, ele chamou várias vezes o presidente de operações de basquete do 76ers, Daryl Morey, de “mentiroso”, e admitiu no início deste mês, ao retornar ao time, que o relacionamento deles estava irreparável.

Harden ainda não jogou pelo Philadelphia nesta temporada, embora tenha estado no banco com seus companheiros durante o jogo de domingo, vestindo jeans e uma jaqueta verde, após participar do passo a passo e da sessão de vídeo do 76ers antes do jogo. Ele deveria participar do treinamento da equipe na terça-feira nas instalações da equipe em Camden, Nova Jersey.

Harden, que cresceu no sul da Califórnia e estrelou na Artesia High School em Lakewood, expressou o desejo de ser negociado com os Clippers. The Guard é apenas o mais recente produto do sul da Califórnia a jogar em casa pelos Clippers.

Leonard, que é de Moreno Valley e jogou na Martin Luther King High School em Riverside, e George, que cresceu em Palmdale e jogou na Knight High School, decidiram se unir e jogar pelos Clippers durante o verão de 2019. Leonard assinou como um agente livre e negociou quatro futuras escolhas desprotegidas de primeira rodada.Primeiro, um profissional de primeira linha e duas trocas de escolha junto com Shai Gilgeous-Alexander e Danilo Gallinari em troca de George.

Eles também contrataram Westbrook, que jogou na Leuzinger High School em Lawndale antes de estrelar na UCLA, como agente livre durante o intervalo do All-Star, depois que o armador foi rescindido de seu contrato com Utah após uma troca com o Lakers.

Harden tem sido um dos melhores jogadores da liga na última década, ganhando três títulos de pontuação e o prêmio de MVP da liga de 2018. Ele liderou a liga em assistências na última temporada.

Com Harden, Westbrook e George, os Clippers agora têm três dos seis melhores jogadores em pontos marcados entre os jogadores do elenco ativo que nunca ganharam um título, de acordo com a pesquisa ESPN Stats & Information. Com esses três cercando Leonard, duas vezes MVP das finais da NBA, os Clippers esperam ganhar seu primeiro campeonato da NBA na história da franquia.

O Clippers (2-1) começa um set consecutivo em Los Angeles contra o Magic na terça-feira, antes de enfrentar o Lakers na quarta-feira. Eles terão então quatro dias de folga para o técnico Ty Lue integrar Harden e Tucker antes de abrir uma viagem de três jogos em Nova York contra os Knicks na segunda-feira.

Nesta viagem, Harden poderá jogar com seu ex-time, o Nets, no Brooklyn na quarta-feira, antes que o Clippers termine a partida em Dallas na próxima sexta-feira.

Ohm Youngmisuk da ESPN contribuiu para este relatório.