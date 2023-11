| Filho de Portugal | Projeto cinematográfico celebra a liberdade e a democracia – Kickstarter Portuguese American Journal

Publicado em 11 de novembro de 2023.

O escritor luso-americano John Dos Passos escreveu certa vez: “Enquanto vivermos, devemos manter a tocha acesa até que ela se apague na tomada”. Seu neto, John Dos Passos Goggin, anunciou sua libertação Campanha Kickstarter Para arrecadar dinheiro inicial para um novo projeto de filme, ele escreveu: Filho de Portugal.

Filho de Portugal Um projeto de filme de drama/suspense de 1964 ambientado nos Estados Unidos e em Portugal. Lyndon B. Johnson é o presidente dos Estados Unidos e Antonio de Oliveira Salazar é o ditador fascista de Portugal, liderando a ditadura mais antiga da Europa. Filho de Portugal Os Connemaras são sobre Joe e Diana, um jovem casal idealista que trabalha para o Departamento de Estado dos EUA. Eles tratam de um menino chamado João (“John” em português), um estudante estrangeiro de 16 anos criado sob o regime opressivo de Salazar. Joe e Diana e seus dois filhos, Don e Moira, formam um vínculo inseparável com o tímido Joe. Quando o regime de Salazar tortura o pai pró-democracia de João e depois segue João, os Connemaras devem decidir o que estão dispostos a fazer em nome da família e da democracia.

Além de Dos Passos Coggin Filho de Portugal Preparado pela administração Márcio Rosário. Rosário é um ator, diretor e produtor brasileiro que trabalha na indústria cinematográfica há mais de quarenta anos. Ele estudou no American Film Institute e no Lee Strasberg Theatre & Film Institute. Rosário participou de grandes produções internacionais como Os Mercenários, dano colateral, Rei Escorpião, Linha vermelha fina, Clube de lutaE Missão da Galáxia.

John Dos Passos Goggin, Um escritor americano escreveu o roteiro Filho de Portugal. Kagin é o único neto do escritor João dos Passos (1896-1970). As suas raízes em Dos Passos estão na Ponta do Sol, na Madeira. Gagin já viajou por Portugal e Madeira e fala inglês e português brasileiro. Co-administra o Jardim Literário João dos Passos e faz parte do seu conselho consultivo Sociedade John Dos Passos. Ele escreve filmes, poesia, autobiografia e jornalismo.

O Filho de Portugal O projeto chega em boa hora. No próximo ano, no dia 25 de abril, Portugal celebra o 50º aniversário do Fascismo. Os cineastas pedem humildemente que você doe e os apoie Kickstarter Ou promovendo-o nas redes sociais e outras redes.

Fonte: Comunicado de imprensa /Notícias de relações públicas /contato johndpcoggin@gmail.com