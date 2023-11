As taxas de portagens têm assombrado os turistas britânicos em Portugal desde o verão passado

Inscreva-se no e-mail de viagem gratuito de Simon Calder para obter conselhos de especialistas e descontos para economizar dinheiro Obtenha o e-mail de viagem de Simon Calder

Alguns turistas britânicos que visitam Portugal estão a receber exigências de pagamento de mais de £100 por alegadas violações na rede de autoestradas com portagem do país. Eles são enviados aos motoristas que alugaram os veículos há menos de um ano.

Ele analisou o custo original de um caso, com encargos de recuperação de dívidas adicionados O Independente 11 vezes aumentado.

A maior parte das infrações ocorreu na autoestrada A22, que corre paralela à costa algarvia.

Nesta autoestrada, juntamente com a A28, na costa norte de Portugal, as portagens são cobradas através do reconhecimento de matrículas. Os viajantes que costumam alugar carros devem pagar essas taxas com a locadora e adicioná-las ao preço final.

No entanto, os relatórios sugerem que o sistema não está funcionando corretamente.

A Vialivre – que explora sistemas de cobrança de portagens – alerta: “Decorrido o prazo legalmente estabelecido, se o utilizador não liquidar as portagens em dívida e respetivas taxas administrativas, comete-se contraordenação”.

A empresa contratou a agência londrina de recuperação de dívidas Euro Parking Collection (EPC) para contactar os motoristas.

Vi uma carta O Independente Diz: “Este Aviso de Cobrança de Multa é enviado a você como detentor/locatário registrado do veículo identificado abaixo no momento da infração.

“A discrepância ocorreu porque o veículo em questão utilizou a faixa reservada para cobrança eletrônica de pedágio sem a devida etiqueta ou assinatura.

“Este Aviso de Cobrança Penal foi emitido à Seguradora Inscrita junto com encargos adicionais como resultado do não pagamento da cobrança original dentro do prazo relevante.”

Foto mostrando o carro com aviso – a conta é mais de 10 vezes o valor original do pedágio.

Em um exemplo visto O Independente, com um pedágio total de £ 11,84 em conversões não especificadas de euro para libra esterlina. São aplicáveis ​​para viagens realizadas em junho de 2022.

Uma taxa de administração portuguesa de £32,08 aumenta os custos em 280 por cento. O EPC então adicionou um pedágio de £ 88,88, elevando a conta final para £ 132,80 – 11 vezes o custo original dos pedágios.

Sharon Claytor, que trabalha há muitos anos no turismo no Algarve, disse: “Parece que nenhum esforço foi feito para cobrar cobranças perdidas”.

A AA diz em seu site: “Ouvimos falar de motoristas que foram contatados diretamente por um policial que ignorou as multas, apenas para entrar em contato com uma dessas agências e então enfrentar uma multa maior.

“Se você acredita que pode ter cometido um crime, deverá pagar a multa. Se você ignorar, não só a multa aumentará, mas poderá esperar dificuldades de viagem se tentar retornar ao mesmo país.

O Independente O EPC foi abordado diversas vezes para obter uma resposta à publicação, mas foi informado de que isso poderia levar até oito semanas.