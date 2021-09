Facebook minimiza pesquisas internas divulgadas na véspera da audiência

Isso levou a pedidos de legisladores e reguladores por mais regulamentação da rede social. Depois de uma nova onda de críticas, o Facebook disse na segunda-feira que o fez Desenvolvimento do Instagram Kids pausado O serviço destina-se a crianças com idade igual ou inferior a 13 anos.

O Facebook disse que apresentou seus relatórios de busca interna ao Congresso na quarta-feira. Na quinta-feira, Antigone Davis, chefe global de segurança do Facebook, testemunhará em uma subcomissão do Senado ele ouviu sobre saúde mental e redes sociais. Na próxima semana, um denunciante do Facebook, que não foi identificado publicamente, testemunhará perante os legisladores sobre os efeitos do Facebook e do Instagram sobre os usuários jovens.

No discurso de abertura da audiência de quinta-feira, que foi divulgada na quarta-feira, a senadora Marsha Blackburn, do Tennessee, argumentou que o Facebook, apesar de conhecer os riscos à saúde mental, “estava planejando atrair usuários ainda mais jovens para seu rebanho”.

“O Facebook sabe que seus serviços estão efetivamente prejudicando seus jovens usuários”, disse Blackburn, proeminente membro republicano do subcomitê, nos comentários preparados. Em 2019 e 2020, os analistas internos do Facebook fizeram uma série de análises profundas sobre o uso do Instagram por adolescentes, o que revelou que ‘alguns aspectos do Instagram se exacerbam para criar uma tempestade perfeita’.

Site de rede social do Facebook ela tem Eu tentei tanto mudar a imagem dela Este ano, incluindo o uso do Feed de notícias para promover algumas histórias pró-Facebook; mantendo Mark Zuckerberg, seu CEO, longe de escândalos; e reduzir o acesso externo aos dados internos. Pessoas familiarizadas com a mudança disseram que a empresa também decidiu oferecer um pedido de desculpas mais baixo.