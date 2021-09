Um Megacomet – Um muito grande, anteriormente identificado incorretamente como um planeta anão! se aproximando de nosso sistema solar | The Weather Channel – Artigos do The Weather Channel

O desenho de um artista do cometa Bernardinelli-Bernstein lavrando o sistema solar. (NOIRLab / NSF / AURA / J. da Silva (Motor Espacial))

Os cometas não são minúsculas estrelas nebulosas com minúsculas estrelas semelhantes a cauda aqui na Terra. Um cometa de tamanho médio, que é essencialmente uma bola de neve cósmica, tem um diâmetro de cerca de 10 quilômetros. Mas há algumas exceções a essa regra, como o recordista Hale-Bopp, que foi chamado de “Grande Cometa” em 1997 porque se estendia por 30 km!

Em 2014, dois astrônomos da Universidade da Pensilvânia, Pedro Bernardinelli e Gary Bernstein, descobriram uma orbe semelhante. Parece ser muito maior do que o Grande Cometa, mas seu tamanho exato permanece obscuro. Na verdade, ele foi inicialmente identificado erroneamente como um planeta anão, mas mais tarde foi reclassificado como um cometa após mostrar sinais de atividade.

Agora, os cientistas do International Dark Energy Survey Project determinaram que o novo “megaometito”, denominado Cometa C / 2014 UN271, tem um diâmetro de 160 km! Sua massa é mais de dez vezes a de Hale-Bopp e atualmente está se dirigindo ao nosso sistema solar.

Will Gater, astrônomo e jornalista científico do Reino Unido, twittou sobre C / 2014 UN271:

Também conhecido como Cometa Bernardinelli-Bernstein, em homenagem aos astrônomos que o encontraram, o gigante celestial é estimado em cerca de sete vezes maior do que o satélite Fobos-Marte. Os astrônomos acreditam que este objeto misterioso passará pelo nosso sistema planetário em seu ponto mais próximo daqui a uma década, no ano de 2031.

Desde que a teoria dos dinossauros sendo exterminados por uma queda de meteoro foi anunciada, os humanos têm se preocupado com qualquer grande objeto voador que possa colidir com a Terra novamente. Mas não há razão para roer as unhas em relação a este tamanho enorme.

Uma imagem obtida pelo Dark Energy Survey mostra o cometa Bernardinelli-Bernstein em outubro de 2017. (Dark Energy Survey / DOE / FNAL / DECam / CTIO / NOIRLab / NSF / AURA / P. Bernardinelli & G. Bernstein (UPenn) / DESI Legacy Imaging Surveys. Agradecimentos: TA Rector (University of Alaska Anchorage / NSF’s NOIRLab) / M . Zamani (NSF’s NOIRLab))

O cometa Bernardinelli-Bernstein será de aproximadamente 10,9 UA (1 UA é a distância entre o Sol e a Terra) do sol. A esta distância, é provável que ultrapasse a órbita de Saturno.

Se você estiver interessado em saber de onde veio esse cometa gigante, os pesquisadores acreditam que ele se originou na nuvem d’orte, uma região fictícia que circunda as extremidades do sistema solar e abriga bilhões de objetos semelhantes a cometas. No entanto, apenas evidências circunstanciais sugerem a existência de tal região devido à falta de observações reais.

Na próxima década, é provável que esse cometa seja totalmente exposto aos astrônomos. Antes de se aproximar de Saturno, os cientistas esperam que o cometa desenvolva as características clássicas de um cometa, como uma cauda e um coma, no qual o material em sua superfície evaporará devido ao calor e à radiação do sol.

**

Para atualizações de clima, ciência e COVID-19 em trânsito, faça o download app canal meteorológico (No Android e iOS Store). É grátis!