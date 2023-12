GM está interrompendo as vendas do Chevy Blazer EV após problemas iniciais de software

Créditos da imagem: Kirsten Korosek

A General Motors interrompeu temporariamente as vendas do novo Chevy Blazer EV depois que alguns dos primeiros veículos vendidos sofreram uma série de problemas de software.

A montadora disse ao TechCrunch que os proprietários estão enfrentando problemas com os displays do SUV e com o carregamento nas estações DC Fast, confirmando relatos anteriores de jornalistas que tiveram acesso para avaliar os veículos. A GM disse que suas equipes de engenharia estão “trabalhando sem parar” para encontrar uma solução e que, quando tiver uma pronta, os proprietários de Blazer EV terão que levar seus carros a uma concessionária para uma atualização de software.

A GM também afirmou que um “número limitado” de veículos foi afetado, mas não forneceu um número, e que os problemas “não estavam relacionados à segurança e não estavam relacionados ao Ultium ou à integração do Google”.

O Blazer EV foi lançado oficialmente há apenas algumas semanas, mas muito rapidamente dois meios de comunicação tiveram grandes problemas com seus carros de teste de longo prazo. Kevin Willians Em InsideEVs Ele viu a tela de infoentretenimento do Blazer completamente vazia e inutilizável. Ele então teve problemas para carregar o carro, incluindo um alerta para que o carro fosse reparado imediatamente, e acabou ficando preso no meio da estrada.

Enquanto isso, Edmonds Compilou uma extensa lista de mensagens de aviso Em seu carro de teste de longo prazo antes de ser entregue a uma concessionária Chevy, onde permanece.

É um mau começo para um carro que deveria ser uma parte importante da linha da Chevrolet no futuro. Ele fica acima do Bolt básico, mas abaixo dos EVs mais caros da GM, como o Cadillac Lyriq. É também um dos primeiros veículos do mercado de massa a rodar na nova plataforma Ultium da GM, que deverá sustentar uma gama completa de veículos elétricos com nova arquitetura elétrica, baterias e software.

Esta história foi atualizada com mais informações da GM.