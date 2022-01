Futuros do Índice Dow Jones: Rali do mercado pausa, mas Tesla e AMAT Pop; Tech Bellwether sinaliza ganhos

Os futuros da Dow foram pouco alterados na quinta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O mercado de ações subiu na quarta-feira, estendendo sua recuperação, mas fechando as mínimas da sessão.







fabricante de chips de maçã Semicondutor de Taiwan (TSM) indica uma forte quebra de lucros antes da abertura de quinta-feira, o que também dá um impulso às ações da Applied Materials. KB principal (KBH) E linhas Aéreas Delta (A partir de) também nos resultados trimestrais.

A inflação de preços ao consumidor veio ligeiramente acima do esperado nesta quarta-feira, Nova alta de 39 anos de 7%. Mas os investidores parecem aliviados porque o relatório de inflação de dezembro não foi pior. Enquanto isso, os preços do petróleo bruto e do cobre continuaram a subir, com ganhos de energia, mineração e outras ações relacionadas a commodities.

No entanto, os principais índices recuaram das máximas da manhã, com o Nasdaq atingindo a resistência após se recuperar desde a tarde de segunda-feira. Materiais aplicados (AMAT) recuperou da linha de 50 dias durante mosaico (musgo) ultrapassou o ponto de compra. Tesla (TSLA) estava entre os grandes impulsionadores na quarta-feira, recuperando o apoio fundamental, mas ainda não era possível.

Principais ganhos

A KB Home divulgou lucros após o fechamento, enquanto a Taiwan Semiconductor e a Delta Air Lines anunciaram na quinta-feira, dando início aos resultados trimestrais para seus respectivos segmentos.

Os ganhos do título da KB superaram as visualizações. As vendas ficaram um pouco mais leves, mas a construtora deu uma orientação otimista sobre receita, preços de venda e margens de lucro. As ações da KBH, que estavam atrasadas quando os concorrentes estavam avançando, subiram fortemente durante a noite, indicando movimentos acima das linhas de 50 e 200 dias.

Lucros de semicondutores de Taiwan As estimativas são mais altas, com a fundição de chips também orientando a receita do primeiro trimestre. As ações da TSM subiram 4,4% para 138,01, indicando uma quebra de 11 meses atrás base de copo com alça Com 135,60 pontos de compra. Como fornecedora de chips, a Taiwan Semi fabrica chips para Uma maçã (AAPL), nvidia (NVDA) e muitos outros fabricantes de chips sem fábulas. Enquanto isso, a TSM também deu uma previsão otimista de gastos de capital para 2022. Esta é uma boa notícia para fabricantes de equipamentos de chips, como a Applied Materials.

As ações da Apple caíram nas negociações pré-mercado, ainda exercíveis a partir da sequência de 10 semanas. As ações da Nvidia subiram um pouco, ainda abaixo da linha de 50 dias após as fortes vendas da semana passada.

Lucros e receitas da Delta As vistas superaram um pouco. A transportadora espera uma perda no primeiro trimestre, já que a variante omicron faz com que os principais voos sejam cancelados, mas manteve a previsão para os lucros de 2022. As ações da DAL subiram modestamente antes da abertura. As ações subiram nas últimas semanas, mas estão longe de suas máximas de 2021, junto com outras ações de companhias aéreas. Mas os lucros da Delta são importantes não apenas para outras companhias aéreas, mas também para hotéis e sites de viagens online que se saem melhor.

O vídeo incluído neste artigo discute a ação do mercado na quarta-feira e analisa as ações da AMAT, Mosaic e TSM.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow subiram 0,1% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 caíram.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu ligeiramente para 1,75% depois de cair nas duas sessões anteriores.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações compartilhado.

aumento do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações encerrou as máximas da manhã, mas os principais indicadores fecharam positivos.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,1% na quarta-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 subiu 0,3%. O Nasdaq Composite Index subiu 0,2%. O Russell 2000 de pequena escala afundou 0,7%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu quase 2 pontos base, para 1,725%, e continuou a recuar em relação ao pico de 23 meses de segunda-feira de 1,81%. Os preços do petróleo bruto subiram 1,8%, para US$ 82,64 o barril, enquanto o gás natural subiu mais de 10%. Os preços do cobre subiram cerca de 3%.

Entre o Melhores ETFs, O IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) até 1%, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (em forma) avançam 0,8%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) diminuiu 0,3%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) aumentou 0,85%. As ações TSM, Nvidia e AMAT são os principais componentes do SMH.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) subiu 2,3% e o ETF Global X Infrastructure Development dos EUA (berço) subiu 0,5%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) caiu 0,9%, com destaque para a DAL que detém a JETS. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fechou abaixo do ponto de equilíbrio. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) até 0,2% e o ETF Financial Select SPDR )XLF) subiu 0,1%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) diminuiu 0,3%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 2,8% e o ARK Genomics ETF (ARKG) 4,1%. As ações da Tesla continuam em primeiro lugar entre os ETFs da ARK Invest.

Top 5 ações chinesas para assistir agora

estoque de mosaico

As ações da Mosaic subiram 3,8%, para 41,91 na quarta-feira, liberando 41,25 canecas com alça ponto de compra em tamanho acima da média, de acordo com Análise do MarketSmith. As ações MOS recuaram das altas intradiárias em 42,61.

AMAT . compartilhar

As ações da AMAT subiram 4,7% para 159,55, saltando acima da linha de 50 dias e quebrando a entrada muito curta da linha de tendência. É executável agora. O estoque de Materiais Aplicados também está novamente acima de seu ponto de compra anterior em 159,10, embora tecnicamente não seja mais válido.

As ações da AMAT subiram 2% antes da abertura de quinta-feira, impulsionadas pelo forte relatório de gastos de capital da TSM.

Estoque Tesla

As ações da Tesla subiram 3,9%, para 1.106,22, recuperando de forma convincente a sequência de 50 dias. Das baixas de segunda-feira, as ações da TSLA se recuperaram mais de 125 pontos. A sequência de 50 dias geralmente oferece uma entrada antecipada, mas a gigante dos veículos elétricos está tentando subir logo após cair de sua alta de 4 de janeiro no dia. No momento, o estoque da Tesla ainda é viável logo acima do nível 1200. Idealmente, o estoque vai parar um pouco ou logo abaixo de 1200 antes do rompimento.

Análise de ascensão do mercado

A recuperação do mercado de ações continuou a se recuperar na quarta-feira, mas certamente recuou dos ganhos iniciais.

O Nasdaq Composite Index, que subiu mais de 1% no dia, recuou depois de atingir a linha de 10 dias e quase atingir a média móvel de 21 dias. Ainda está abaixo da sequência de 50 dias. O Dow Jones e o Standard & Poor’s 500, acima das linhas de 21 e 50 dias, também enfrentaram resistência nas linhas de 10 dias.

O Russell 2000 também inverteu as médias móveis de curto prazo. Mas o Índice de Pequenas Empresas também fechou em baixa.

O rali do mercado foi devido à recuperação das mínimas de segunda-feira. Bem, nós conseguimos. Mas ainda não está claro se esse retrocesso tem pernas reais. O Nasdaq pode recuperar a linha de 50 dias e os níveis de final de ano? O S&P 500 e o Dow Jones podem atingir novos máximos? Ou o rali do mercado está vacilando novamente?

Não temos que obter uma resposta imediatamente. Pausar brevemente nos principais indicadores pode ser construtivo. Seria incomum que as ações corressem para cima. Uma pequena ação paralela pode permitir que as ações se reparem, enquanto os líderes podem se destacar.

As ações de energia continuam fortes, embora os ganhos de quarta-feira tenham diminuído à luz dos grandes movimentos no petróleo bruto e no gás natural. As finanças parecem boas. Os investidores podem querer esperar pelos ganhos de sexta-feira de c. B. Morgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) E Grupo de Cidades (c) antes de fazer grandes novas apostas em ações de bancos.

O que você está fazendo agora

A direção do mercado pode ser a parte mais importante do CAN SLIM. Você pode encontrar ótimas ações com ótimos fundamentos, mas se o mercado cair, esses líderes provavelmente também vacilarão. Se o mercado estiver tendendo a subir no geral, a maioria das ações subirá.

Se você comprar ações da Nvidia, ações da Tesla ou Microsoft (MSFT) No momento, você não está apenas apostando nessas ações cedo demais, está apostando que o mercado mostrará força. Mas, em vez de tentar prever para onde o mercado está indo, preste atenção no que o mercado está fazendo agora. Embora ainda esteja subindo no mercado de ações, está sob pressão com a tendência do mercado em fluxo.

Para complicar ainda mais, enquanto a maioria das ações de crescimento está lutando, as ações relacionadas a commodities e serviços financeiros não estão.

