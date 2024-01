Experimentamos o novo Double Big Mac do McDonald's e a Torta de Morangos e Creme

Faltam 26 dias para 2024, então se sua meta era uma alimentação saudável este ano, provavelmente você já passou disso, certo?

Se você não está, bem, eu também não, porque hoje recebi a tarefa de tentar Dois novos itens no cardápio do McDonald'sum lugar que nunca aparece positivamente nas resoluções de Ano Novo de alguém.

Não odeio o McDonald's – em primeiro lugar, por mais de 20 anos, fui funcionário da empresa e gostava muito de fazer piadas com as pessoas no carro. Em segundo lugar, sou um millennial e, como tal, o McDonald's sempre foi considerado um “agrado especial” que alguém poderia ter em uma viagem com a vovó ao Valley River Center, em Eugene. Você nunca perderá o sabor de um tratamento especial.

E terceiro, por mais que eu desprezasse as mães que compravam Happy Meals às 17h de um dia de semana, quando eu tinha 17 anos e trabalhava em um drive-thru, agora sou aquela mãe e sei a verdade: Happy Meals é muito conveniente .

Então, na quinta-feira, fui ao McDonald's local e pedi um novo Double Big Mac, uma nova torta de morango e creme e uma latinha extra de Coca-Cola para acompanhar tudo.

Primeiro, o Double Big Mac.

Novo Double Big Mac do McDonald’s.

Este sanduíche contém 780 calorias, o que na verdade não é o sanduíche mais caro do cardápio. Essa honra vai para o Double Quarter Pounder com Cheese Deluxe, que tem 830 calorias.

Este novo sanduíche é semelhante a um Big Mac, mas com quatro hambúrgueres de carne em vez dos míseros dois. Também vem com picles, cebola, alface (saudável?), uma fatia de queijo americano e três pães.

Olha, não sou o cara que pede um Big Mac no McDonald's. Por que comprar bolo extra? Não faz sentido. Mas, pelo bem da ciência, e porque me disseram, tentei isso.

Embora o hambúrguer que comprei não fosse esteticamente agradável, era grande. Realmente grande demais para caber na minha boca de tamanho normal.

Outros problemas com este sanduíche grande e estranhamente flexível: o queijo não estava nem remotamente derretido, e por que apenas uma fatia? Acho que esse deveria ser o padrão para um Big Mac, mas uma fatia de queijo não significa exatamente “o dobro”.

Finalmente, de alguma forma, este hambúrguer estava seco e escorrendo molho. Como isso é possível? Eu não tenho certeza.

Aqui está uma coisa que sei sobre o McDonald's: às vezes as porções resultam em algo delicioso. Às vezes, as mesmas partes resultam em algo muito trivial. Acho que tudo se resume a quando cada parte individual é cozida ou aquecida. Quanto mais fresco, melhor. Suspeito que meu Double Big Mac não era muito fresco e, portanto, não era muito bom. Não culpe este site por isso, porque já vi a mesma coisa acontecer em locais de todo o mundo (já estive no McDonald's na Itália, na África do Sul e na Suécia e não teria vergonha).

Da próxima vez, não comprarei o Double Big Mac. Mas meu McDouble padrão provavelmente seria melhor.

Agora, torta de morango e creme.

Nova torta de morango e creme do McDonald's.

Eu não sou uma garota de tortas do McDonald's. Eu sou uma garota do sundae com calda quente do McDonald's. Mas, diabos, vou tentar a maioria das coisas uma vez.

Esta torta, bem, é realmente muito deliciosa. A crosta escamosa é fofa e os morangos com natas, ou “creme”, desculpe, o recheio é doce e cremoso. Eu pegaria de novo? Provavelmente não, quando há a opção de comprar um sundae com calda de chocolate quente, mas se alguém no meu carro comprar um, vou dar uma mordida quando não estiver olhando.

Quer me ver experimentar essas comidas no meu carro? Você é sortudo. Você pode assistir agora.

—Lizzy Acker

503-221-8052; laker@oregonian.com; @lizzzzyacker

Nosso jornalismo precisa do seu apoio. Por favor, torne-se um assinante hoje em OregonLive.com/subscribe