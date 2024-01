A JetBlue disse à Spirit Airlines que pode encerrar sua oferta pública de aquisição de US$ 3,8 bilhões, à qual os Estados Unidos se opõem

A JetBlue Airways disse que pode encerrar sua oferta para comprar a companhia aérea de baixo custo Spirit Airlines já neste fim de semana, fazendo com que as ações da Spirit despenquem.

NOVA YORK – A JetBlue Airways alertou que pode encerrar sua oferta pela companhia aérea de baixo custo Spirit Airlines já neste fim de semana, depois que um juiz federal bloqueou o negócio, fazendo com que as ações da Spirit caíssem acentuadamente na sexta-feira.

A Spirit respondeu que não via razão para rescindir o acordo e continuaria a honrar suas obrigações, “e espera que a JetBlue faça o mesmo”.

Um juiz federal apoiou o Departamento de Justiça e bloqueou a proposta de compra da Spirit pela JetBlue por US$ 3,8 bilhões na semana passada. O Departamento de Justiça entrou com uma ação para bloquear a fusão, dizendo que ela aumentaria os preços ao eliminar a Spirit, a maior companhia aérea de baixo custo do país.

Ambas as empresas apresentaram a intenção de recorrer a um tribunal superior.

A JetBlue disse em um documento regulatório na sexta-feira que disse à Spirit que alguns termos de seu acordo podem não ser cumpridos no prazo estabelecido no acordo aéreo de 2022. A JetBlue disse que isso poderia levá-la a rescindir o acordo já no domingo.

A Spirit respondeu horas depois com seu próprio processo questionando a posição da JetBlue.

“A Spirit acredita que não há base para rescindir o Acordo de Fusão. A Spirit continuará a cumprir todas as suas obrigações sob o Acordo de Fusão e espera que a JetBlue faça o mesmo”, escreveu a Spirit.

As ações da Spirit Airlines Inc., com sede em Miramar, Flórida, caíram 13,4% durante a sessão de sexta-feira, enquanto as ações da JetBlue Airways Corp. Em 3,6%.

A JetBlue, com sede em Nova York, disse que precisava comprar a Spirit para crescer rapidamente e competir melhor com rivais maiores que dominam o mercado de viagens aéreas dos EUA. Juntas, as duas empresas controlarão cerca de 10% do mercado doméstico de viagens aéreas, ainda menor que American, Delta, United e Southwest.

Tanto a JetBlue quanto a Spirit têm enfrentado dificuldades financeiras e têm sido mais lentas do que algumas outras companhias aéreas para se recuperar da pandemia. Desde o início de 2020, a JetBlue perdeu US$ 2,1 bilhões e a Spirit perdeu US$ 1,7 bilhão.

A Spirit está a lidar com custos crescentes, fraca procura pela sua combinação de tarifas ultrabaixas mas taxas elevadas, e com a marginalização de dezenas dos seus aviões Airbus devido a problemas com motores Pratt & Whitney. Deve descobrir como pagar ou refinanciar 1,1 mil milhões de dólares em dívidas com vencimento no próximo ano.

A Spirit tentou se fundir com a Frontier Airlines, outra companhia aérea de baixo custo, no início de 2022, mas a JetBlue venceu uma guerra de licitações para deixar a Frontier de lado.

Se o acordo fracassar devido à oposição do governo, a JetBlue poderá pagar uma taxa de rescisão reversa de US$ 470 milhões, US$ 70 milhões à Spirit e US$ 400 milhões aos seus acionistas.