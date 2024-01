5 coisas que você deve saber antes da abertura do mercado de ações na sexta-feira, 26 de janeiro

Os futuros de ações dos EUA caíram na manhã de sexta-feira, antes do último pregão da semana, com alguns resultados decepcionantes de lucros da Intel (queda de 11% no pré-mercado) e outros pesando sobre o que tem sido uma semana de sucesso até agora. O S&P 500 subiu 1,1% nos últimos quatro dias, e o Dow Jones Industrial Average subiu 0,5%. O Nasdaq Composite superou os outros dois índices, subindo 1,3% até o fechamento de quinta-feira. Acompanhe as atualizações do mercado ao vivo.

Uma pessoa seleciona roupas em uma loja enquanto os varejistas competem para atrair compradores e tentam manter as margens de lucro na Black Friday, um dos dias de compras mais movimentados do ano, no Woodbury Common Premium Outlets no Vale Central, Nova York, EUA, 24 de novembro , 2023. Vicente Alban | Reuters

Sabíamos que a economia estava boa, mas não tão boa. O PIB dos EUA cresceu a uma taxa anual de 3,3% durante o quarto trimestre, superando largamente as expectativas de um crescimento de 2%. Ao longo de todo o ano de 2023, a economia dos EUA acelerou a um ritmo anual de 2,5%, em comparação com um aumento de 1,9% em 2022. No início do ano, os economistas previam poucos, ou nenhum, ganhos em 2023. Trade Americas: “Em Sock 'Em Robots, a economia derruba os economistas, sempre supera o desempenho.

O logotipo da Microsoft aparece na Microsoft Store na cidade de Nova York. Mike Segar | Reuters

A onda de cortes de empregos continua a se espalhar pelas empresas americanas. Na quinta-feira, Microsoft, Levi's e Paramount disseram que iriam reduzir a sua força de trabalho. A Microsoft planeja demitir 1.900 trabalhadores de sua unidade de jogos. A Levi's disse que cortará até 15% de seu pessoal global. A Paramount não revelou o tamanho dos cortes, mas indicou em memorando interno que precisava ser “menor” e “gastar menos”. Os anúncios de quinta-feira são os mais recentes de uma série de esforços semelhantes, à medida que as pressões sobre os lucros parecem atingir as empresas. READ 12 aperitivos congelados do Stouffer, classificados do pior ao melhor

Lina Khan, presidente da Comissão Federal de Comércio (FTC), fala durante uma audiência do Comitê Judiciário da Câmara em Washington, D.C., EUA, na quinta-feira, 13 de julho de 2023. ciclistas | Bloomberg | Imagens Getty

A FTC está investigando o espaço da IA, anunciando uma investigação sobre os maiores participantes da área – Amazon, Alphabet, Microsoft, Anthropic e OpenAI – para revisar “investimentos e parcerias em formação”. O estudo da FTC liderado por Lina Khan surge depois de um ano agitado para a IA, marcado pelo aumento da popularidade do ChatGPT e dos esforços de IA em Wall Street. “Na FTC, o rápido desenvolvimento e a rápida implantação da inteligência artificial orientam o nosso trabalho em toda a agência”, disse Khan. “Não há exceção para a IA nas leis vigentes, e estamos analisando atentamente as maneiras pelas quais as empresas podem usar seu poder para impedir a concorrência ou enganar o público.”

Elon Musk, CEO da Tesla Inc e X (antigo Twitter) fala na conferência política Atreju organizada por Fratelli d'Italia (Irmãos da Itália), em 15 de dezembro de 2023 em Roma, Itália. Antonio Masello | Imagens Getty