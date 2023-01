EUA perto de enviar tanques para a Ucrânia: atualizações ao vivo

KYIV, Ucrânia – Vários altos funcionários ucranianos foram demitidos na terça-feira em meio a um crescente escândalo de corrupção, na maior reviravolta no governo do presidente Volodymyr Zelensky desde o início da invasão russa, 11 meses atrás.

O Ministério do Gabinete da Ucrânia, que anunciou o tiroteio no aplicativo de mensagens sociais Telegram, não deu detalhes sobre a causa, mas deu seguimento a uma série de alegações de corrupção do governo – incluindo relatos de que os militares ucranianos concordaram em pagar preços inflacionados por alimentos destinados a suas tropas. – e mau comportamento em geral.

Entre os destituídos estavam o vice-ministro da Defesa, bem como o vice-procurador-geral, que causou escândalo ao tirar férias na Espanha durante a guerra. Um alto funcionário do escritório de Zelensky renunciou depois que ele foi criticado por se locomover em um SUV doado pela General Motors para missões humanitárias.

Não havia nenhuma indicação de que o escândalo de aquisição do exército envolvesse apropriação indevida de ajuda militar ocidental ou que afetaria a capacidade da Ucrânia de combater uma invasão russa. Mas as demissões dos funcionários, que ocorreram em meio a apelos quase diários da Ucrânia por mais apoio ocidental, sinalizaram a tentativa de Zelensky de limpar a casa e tentar tranquilizar os aliados da Ucrânia de que seu governo terá tolerância zero para corrupção.

Com a guerra se aproximando a um ano de distância, não há questão mais importante para a sobrevivência contínua da Ucrânia do que os bilhões de dólares e armamento avançado fornecidos pelos aliados ocidentais. A Rússia está se preparando para uma nova ofensiva, prevista para a primavera ou antes, e os ucranianos contam com isso Challenger 2 tanques prometido pela Grã-Bretanha e Veículos de combate Bradley Empreendido pelos Estados Unidos para enfrentar Moscou e lançar seus próprios ataques.

Mas mesmo um sopro de ofensa pode ser suficiente para desacelerar o que era essencialmente uma torneira aberta pedindo ajuda. Poucos são mais sensíveis a isso do que Zelensky, que aparece quase diariamente em videochamadas com líderes estrangeiros e legisladores em camisas verdes militares desbotadas, sempre pedindo a mesma coisa: mais armas.

Nos últimos dias, Zelensky insinuou investigações de corrupção e uma mudança iminente em seu governo. Em seu discurso de domingo à noite, ele disse esperar que a punição seja considerada “um sinal de todos aqueles cujas ações ou conduta violam o princípio da justiça” e acrescentou: “Não haverá como voltar ao que já foi no meu passado. .”

As alegações de corrupção também enervaram muitos ucranianos, que veem qualquer sugestão de que altos funcionários possam prejudicar a luta coletiva do país contra a Rússia para seu próprio ganho como perturbadora, especialmente se os militares estiverem envolvidos em corrupção.

No fim de semana, um jornal ucraniano noticiou que o Ministério da Defesa comprou alimentos inflacionados, incluindo ovos, por três vezes o seu custo. O ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, chamou as acusações de “absoluta bobagem” e produto de “informação distorcida”.

O vice-ministro da Defesa, Vyacheslav Shapovalov, foi demitido de seu cargo na terça-feira. crédito… Assessoria de imprensa do Ministério da Defesa da Ucrânia, via The Associated Press

Mas o Ministério da Defesa da Ucrânia disse na terça-feira que o vice-ministro Vyacheslav Shapovalov “pediu sua demissão” após os relatórios. Em um comunicado, o ministério disse que, embora as acusações sejam “infundadas e infundadas”, a remoção de Shapovalov de suas funções “mantém a confiança” dos ucranianos e dos parceiros internacionais do país.

Vitaly Shabunin, diretor de operações do Centro Anticorrupção, uma ONG com sede em Kyiv, disse que a renúncia de Shapovalov de seu cargo levanta sérias questões sobre o compromisso do Ministério da Defesa de erradicar a corrupção. .

“Um novo contrato social surgiu durante a guerra entre a sociedade civil, os jornalistas e o governo: não iremos criticá-lo como fazíamos antes da guerra, mas sua reação a qualquer escândalo e ineficácia deve ser o mais dura possível”, disse o Sr. Chaponin. . “A posição do ministro da Defesa é uma violação deste acordo.”

Também entre os demitidos na terça-feira estavam cinco governadores de regiões que testemunharam combates violentos em vários pontos, incluindo Kherson e Zaporizhia. O governador de Kyiv também foi destituído, mas depois reconduzido a um cargo na Administração Presidencial.

O vice-chefe do gabinete presidencial de Zelensky, Kyrylo Tymoshenko, renunciou em meio a críticas por seu uso do SUV GM doado. O Sr. Tymoshenko era conhecido nacional e internacionalmente, e frequentemente era encarregado de fornecer atualizações sobre a guerra. Mas os jornalistas ucranianos levantaram questões sobre seu estilo de vida luxuoso e uso de recursos do governo.

Kirillo Tymoshenko, vice-presidente Volodymyr Zelensky, renunciou na terça-feira. crédito… Serviço de Imprensa Presidencial da Ucrânia, via EPA/Shutterstock

As mudanças começaram no fim de semana, quando o Bureau Nacional Anticorrupção da Ucrânia deteve um vice-ministro da infraestrutura que foi pego recebendo suborno de US$ 400.000 de uma empresa que buscava um contrato estatal para fornecer geradores e outros equipamentos.